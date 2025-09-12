Paola Sanz, podóloga, sobre el calzado: “Si trabajas muchas horas de pie, estas son las zapatillas que te recomiendo”

La podóloga Paola Sanz recomienda utilizados algunos modelos de zapatillas específicos si se trabaja muchas horas de pie (Montaje Infobae con imágenes de Adobe Stock y @mipodologadice_/TikTok)

En muchos trabajos, es necesario pasar muchas horas de pie. Hacerlo con un calzado inadecuado no solo puede resultar incómodo, si no acarrear también una serie de consecuencias para la salud de los pies: dolor en el talón por fascitis plantar, sobrecargas en el tendón de Aquiles, molestias en el arco...

Por este motivo, Paola Sanz, una podóloga especializada en el ámbito del deporte, explica en sus redes sociales (@mipodologadice_ en TikTok) que existen calzados más adecuados que otros para aguantar esas largas jornadas laborales sin que los pies sufran (o, al menos, no lo hagan en exceso).

Así, para aquellos que tienen la posibilidad (pues en algunos empleos se exige un calzado específico), la podóloga aconseja algunos modelos: “Si trabajas muchas horas de pie, estas son las zapatillas que recomiendo a mis pacientes”.

Asics GT-2000 o 1000

En primer lugar, Sanz destaca que las Asics GT-2000 o las Asics GT-1000 en cualquiera de sus versiones son los modelos que ella utiliza como profesional en el ámbito de la sanidad. Entre los motivos por los que resultan una buena opción se encuentra su estabilidad, aunque no es el único.

“Está dirigida por estructura un poco más a ese perfil más pronado, debido a que incluyen en su diseño un refuerzo adicional a nivel del arco longitudinal interno”. Así, la podóloga destaca que estas zapatillas están pensadas especialmente para las personas que tienden a pisar hacia dentro, puesto que cuentan con un refuerzo en la parte interna del arco del pie, dando mayor soporte y estabilidad.

Sin embargo, Sanz explica que también cuenta con algún inconveniente: “Si le tengo que poner algún tipo de pega es su anchura a nivel del antepié”. Esto provoca que los dedos queden demasiado apretados porque no cuentan con espacio suficiente; así, pueden producirse deformaciones y dolor, mala circulación y falta de estabilidad por no poder apoyarse bien los dedos. Teniendo en cuenta esto, la podóloga recomienda que, dentro de la marca Asic, se coja una talla más para evitar esto.

Altra Torin 8

La experta en la salud de los pies también aconseja las zapatillas Altra Torin 8: “Esta es una marca que destaca sobre todo por un muy buen diseño a nivel del antepié, que presenta una anchura lo suficientemente amplia como para permitir el libre movimiento de los deditos dentro de la zapatilla. Además de eso, destaca su “buena estabilidad y amortiguación”.

Sin embargo, al igual que ocurre con la anterior, este modelo cuenta con un “pero”: “Su drop es de aproximadamente cero milímetros en la mayoría de los casos, lo cual en problemas como fascitis plantar o tendinopatía aquílea nos puede resultar un inconveniente claro”.

De esta manera, la podóloga explica que la no existe diferencia de altura entre el talón y la punta, lo que provoca que el pie quede prácticamente plano dentro del zapato. Para personas con inflamación de la fascia plantar (lo que provoca un fuerte dolor en el talón) o lesión en el tendón de Aquiles (dolor en la parte trasera del tobillo), no es lo más recomendable.

Hoka Clifton 9

Como última recomendación, Sanz se centra en las Hoka Clifton 9: "Una zapatilla que fue diseñada para corredores con una mecánica neutra supinadora, que van muy bien servidas en torno a la amortiguación que llevan”. Es decir, son idóneas para personas que apoyan el pie de manera equilibrada o que tienden a pisar hacia fuera; además, la suela absorbe bien los impactos al correr y protege las articulaciones.

Además, la podóloga destaca que “son muy cómodas, muy blanditas”, pese a que “incluyen bastantes elementos, soportes estabilizadores donde los tienen que llevar”. Con respecto a la zona del antepié, también es muy amplia, “haciéndola una zapatilla muy cómoda y versátil”.

Sin embargo, no resultan adecuadas para personas que pisan hacia dentro o que tienen el pie muy plano: “Aún así, no las recomiendo en mecánicas pronadoras o con aplanamiento”.