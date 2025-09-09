España

El truco de un podólogo para aliviar el dolor de pies por una fascitis plantar: “Tiene solución, pero no con el calzado inadecuado”

El doctor Javier López enseña a través de TikTok una técnica para mitigar el dolor de esta afección

C. Amanda Osuna

Una mujer con dolor de pies por una fascitis plantar (Montaje Infobae)

La fascitis plantar es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón, una afección que aparece cuando se inflama una banda gruesa de tejido, conocida como fascia plantar, que se extiende en la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos. Se suele manifestarse con un dolor agudo cerca del talón al dar los primeros pasos del día.

En la mayoría de los casos, el malestar disminuye con la actividad, aunque puede retornar después de estar mucho tiempo de pie o tras periodos prolongados de descanso, aseguran los profesionales de la Clínica Mayo. Sin embargo, existen algunas técnicas para aliviar el dolor de la fascitis plantar.

El doctor Javier López es podólogo y, a través de su cuenta de TikTok @javierlopezpodólogo, señala que solo necesitamos una pelota de tenis con la que aprender a hacer un masaje para hacer frente a esta afección: “Deja la pelota en el suelo, apoya tu pie sobre ella generando presión y dando vueltas en círculos”. Esta técnica genera analgesia y mejora la vascularización de la zona.

Sin embargo, el doctor López recuerda que “si no trabajas la fuerza del pie, probablemente este consejo no te funcione”. “Por eso debes hacer este ejercicio: colocándote de puntillas, trabajando la musculatura del pie. Este segundo ejercicio, trabajando el dedo gordo. Por último, trabajando la musculatura interior del pie. Haz esto a diario y conseguirás cada vez más alivio en tus pies”, explica.

Los consejos del podólogo ciertamente ayudan a aliviar el dolor, pero no solucionan completamente el problema. Si utilizamos un calzado inadecuado o la molestia persiste, debemos acudir a consulta: “Tu dolor tiene solución, pero no con el calzado inadecuado”.

Cómo se trata la fascitis plantar

La persistencia del dolor en la fascitis plantar puede llevar a considerar intervenciones más avanzadas, como la terapia con ondas de choque extracorpóreas o la inyección de corticosteroides, aunque estas alternativas se reservan para los casos en los que las estrategias conservadoras no han resultado eficaces. El abordaje inicial de esta afección se basa en un tratamiento conservador, que prioriza el reposo, la fisioterapia, el uso de calzado adecuado y diversas medidas de autocuidado.

Durante la fase inicial del tratamiento, se recomienda limitar aquellas actividades que agravan el dolor, como correr o caminar largas distancias. La fisioterapia desempeña un papel central, ya que incorpora ejercicios de estiramiento dirigidos tanto a los músculos de la pantorrilla como a la planta del pie, con el objetivo de fortalecer la musculatura y mejorar la movilidad. El uso de zapatos apropiados, que ofrezcan un buen soporte de arco y una amortiguación adecuada, resulta esencial para favorecer la recuperación.

Un componente clave en el tratamiento de la fascitis plantar es la realización de un análisis biomecánico detallado de la marcha. Este estudio permite identificar si el origen de la dolencia está vinculado al patrón de pisada del paciente. En caso afirmativo, se procede a diseñar plantillas ortopédicas a medida, cuyo propósito es facilitar la descompresión de la fascia y contribuir al alivio del dolor.

