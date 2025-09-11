Puerros a la carbonara, un plato digno de restaurante que puedes preparar fácilmente en casa

Puerros a la carbonara en el restaurante Ferretería, en Madrid (Facebook / Restaurante Ferretería)

Puerro asado al horno y acompañado de una salsa carbonara a base de yemas de huevo, guanciale y queso pecorino. Solo con la definición ya se hace la boca agua. Esta combinación tan original aparece en la carta de cada vez más restaurantes de toda España, algunos como Ferretería, en Madrid; La Cosmo, de Dani Carnero, en Málaga; o los restaurantes del Grupo Tapas, en Salamanca. Cada cocinero tiene su propia versión de esta receta viral, que ha sido recreada hasta decir basta en redes sociales. Lo cierto es que prepararla no tiene gran misterio, y puede convertirse en una de tus cenas preferidas para esos días en los que buscas un plato ligero pero original y con mucho sabor.

Receta de puerro a la carbonara

En esta receta, los puerros se asan en horno, lo que les consigue una dulzura y textura suave, complementándose con una carbonara intensa de yema de huevo y queso parmesano. Se incorpora el bacon en tiras crujiente y un toque de agua caliente, lo que le da ligereza a la salsa sin perder cremosidad.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Horneado: 25 minutos

Elaboración de salsa y montaje: 5 minutos

Tiempo total estimado: 40 minutos

Ingredientes

4 puerros

4 yemas de huevo

Queso parmesano o pecorino rallado (cantidad al gusto)

125 g de bacon en tiras

Sal

Pimienta negra molida

Un chorrito de agua caliente

Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer puerro a la carbonara, paso a paso

Corta los puerros en porciones de unos tres dedos de largo. Lávalos y colócalos en una fuente apta para horno. Salpimenta al gusto y riega con aceite de oliva virgen extra antes de hornear a 180℃ durante 25 minutos. El horneado potencia el dulzor y suaviza los puerros. Mientras tanto, dora el bacon en tiras en una sartén sin añadir aceite, removiendo hasta que esté dorado y crujiente. Reserva. Prepara la salsa carbonara: en un cuenco, mezcla las yemas con queso parmesano rallado, sal y pimienta negra. Añade lentamente un chorrito de agua caliente para aligerar la textura, removiendo fuera del fuego para que el huevo no llegue a cuajar y obtener una crema suave. Incorpora el bacon dorado a la mezcla de yema y queso, y remueve para unir sabores. Saca los puerros del horno, colócalos en platos y cúbrelos con la salsa carbonara y el bacon. Termina espolvoreando parmesano rallado y un extra de pimienta negra por encima antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta versión rinde cuatro porciones como entrante o dos porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía aproximada: 310 kcal

Grasas: 23 g

Hidratos de carbono: 7 g

Proteínas: 16 g

Fibra: 2 g

Sodio: 580 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El plato puede conservarse en refrigeración en un recipiente hermético durante un máximo de dos días. Se recomienda no recalentar a fuego alto para mantener la textura de la salsa.