España

Puerros a la carbonara, un plato digno de restaurante que puedes preparar fácilmente en casa

En esta receta, los puerros se asan en horno, lo que les consigue un sabor dulce y una textura suave, complementándose con una carbonara con yema de huevo y queso parmesano

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Puerros a la carbonara en
Puerros a la carbonara en el restaurante Ferretería, en Madrid (Facebook / Restaurante Ferretería)

Puerro asado al horno y acompañado de una salsa carbonara a base de yemas de huevo, guanciale y queso pecorino. Solo con la definición ya se hace la boca agua. Esta combinación tan original aparece en la carta de cada vez más restaurantes de toda España, algunos como Ferretería, en Madrid; La Cosmo, de Dani Carnero, en Málaga; o los restaurantes del Grupo Tapas, en Salamanca. Cada cocinero tiene su propia versión de esta receta viral, que ha sido recreada hasta decir basta en redes sociales. Lo cierto es que prepararla no tiene gran misterio, y puede convertirse en una de tus cenas preferidas para esos días en los que buscas un plato ligero pero original y con mucho sabor.

Receta de puerro a la carbonara

En esta receta, los puerros se asan en horno, lo que les consigue una dulzura y textura suave, complementándose con una carbonara intensa de yema de huevo y queso parmesano. Se incorpora el bacon en tiras crujiente y un toque de agua caliente, lo que le da ligereza a la salsa sin perder cremosidad.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Horneado: 25 minutos
  • Elaboración de salsa y montaje: 5 minutos
  • Tiempo total estimado: 40 minutos

Ingredientes

  • 4 puerros
  • 4 yemas de huevo
  • Queso parmesano o pecorino rallado (cantidad al gusto)
  • 125 g de bacon en tiras
  • Sal
  • Pimienta negra molida
  • Un chorrito de agua caliente
  • Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer puerro a la carbonara, paso a paso

  1. Corta los puerros en porciones de unos tres dedos de largo. Lávalos y colócalos en una fuente apta para horno.
  2. Salpimenta al gusto y riega con aceite de oliva virgen extra antes de hornear a 180℃ durante 25 minutos. El horneado potencia el dulzor y suaviza los puerros.
  3. Mientras tanto, dora el bacon en tiras en una sartén sin añadir aceite, removiendo hasta que esté dorado y crujiente. Reserva.
  4. Prepara la salsa carbonara: en un cuenco, mezcla las yemas con queso parmesano rallado, sal y pimienta negra. Añade lentamente un chorrito de agua caliente para aligerar la textura, removiendo fuera del fuego para que el huevo no llegue a cuajar y obtener una crema suave.
  5. Incorpora el bacon dorado a la mezcla de yema y queso, y remueve para unir sabores.
  6. Saca los puerros del horno, colócalos en platos y cúbrelos con la salsa carbonara y el bacon.
  7. Termina espolvoreando parmesano rallado y un extra de pimienta negra por encima antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta versión rinde cuatro porciones como entrante o dos porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía aproximada: 310 kcal
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Proteínas: 16 g
  • Fibra: 2 g
  • Sodio: 580 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El plato puede conservarse en refrigeración en un recipiente hermético durante un máximo de dos días. Se recomienda no recalentar a fuego alto para mantener la textura de la salsa.

Temas Relacionados

VerdurasRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

La mujer optó por no mudarse a otra ciudad para trabajar en otra tienda de la empresa

Una cajera de Caprabo es

Así podan los japoneses las hortensias para que se recuperen de una forma espectacular: “Es el respeto por la naturaleza”

La botánica y la jardinería son consideradas un arte ritual que debe ser respetado. Hablamos de una atmósfera exuberante que participa de lo estético, pero también de lo meditativo

Así podan los japoneses las

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

El especialista @f.francoabogado en TikTok explica esta situación

¿Un Policía puede hacer una

Silvia Congost, psicóloga experta en relaciones de pareja: “Cuando estamos así es que la relación no está funcionando”

La profesional destaca que la dependencia emocional y el apego tóxico impiden poner fin a vínculos nocivos y en los que no se encuentra la felicidad

Silvia Congost, psicóloga experta en

La educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente: más del 60% de jóvenes LGTBI solo se sienten visibles con amigos

Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ revela que un 25% de la juventud del colectivo se siente reconocida en el instituto y solo un 21% en la universidad

La educación en diversidad sigue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un Policía puede hacer una

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

ECONOMÍA

Una cajera de Caprabo es

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

Un hombre que vendía leña mientras cobraba el subsidio por desempleo amasa 1 millón de euros sin declarar: solo tendrá que devolver una parte

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”