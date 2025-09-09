España

El Gobierno cancela dos contratos de armamento con empresas de Israel valorados en cerca de 1.000 millones de euros

Los contratos anulados correspondían a adjudicaciones realizadas en 2023 y tenían vigencia hasta finales de 2025

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer (no aparece en la imagen), en Reino Unido, el 3 de septiembre de 2025. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

El Gobierno de España ha ordenado la cancelación de dos contratos de adquisición de armamento a empresas de Israel, cuya suma ronda los 1.000 millones de euros, según ha adelantado Artículo 14 y ha podido confirmar Europa Press. La medida ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa este martes y ha coincidido con la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto ley que formaliza el embargo de armas a Israel en el marco de las medidas impulsadas por el presidente Pedro Sánchez para responder al conflicto en Gaza.

Fuentes oficiales han detallado que los contratos anulados correspondían a adjudicaciones realizadas en 2023 y tenían vigencia hasta finales de 2025. El primero de estos acuerdos, valorado en 287 millones de euros, contemplaba el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2 para las Fuerzas Armadas españolas. El segundo, estimado en 697 millones de euros, estaba destinado al suministro del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM).

La cancelación formal, según ha publicado el medio anteriormente citado, se efectuó poco después de las cuatro de la tarde, con la publicación de las resoluciones digitales correspondientes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Así, el Gobierno interrumpe la importación de estos sistemas militares, en línea con las nuevas disposiciones oficiales para restringir el intercambio de tecnología armamentística con empresas israelíes.

Pedro Sánchez anunció nueve nuevas medidas orientadas a “detener el genocidio en Gaza”

La disposición se ha hecho efectiva el mismo día en que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a nueve nuevas medidas orientadas a “detener el genocidio en Gaza”, tal y como explicó el presidente Pedro Sánchez el pasado lunes en su comparecencia. Entre ellas se incluía el mencionado decreto ley para hacer efectivo el embargo sobre armamento dirigido a Israel.

En su intervención institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez argumentó esas “nueve acciones” en respuesta al conflicto: “Estamos en el Gobierno para esto. Nuestro país tenía que hacer más para parar el genocidio”. Según el presidente, el objetivo de estas medidas, entre ellas el “decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel”, es “añadir presión sobre Benjamin Netanyahu desde el convencimiento de que España está en el lado correcto de la historia”.

Asimismo, durante la declaración, el jefe del Ejecutivo sostuvo: “Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar; es exterminar a un pueblo indefenso”, y subrayó que “la comunidad internacional no está sabiendo detenerlo”.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

Cambios en la modernización militar y efectos administrativos

Este movimiento gubernamental representa el mayor ajuste en la política de defensa y relaciones exteriores hacia Israel por parte de las autoridades españolas en los últimos años. Esta iniciativa afecta principalmente a la modernización de capacidades militares previstas bajo los acuerdos anulados, cuyo valor total supera los 984 millones de euros.

Las resoluciones han sido publicadas oficialmente en los portales públicos de contratación, cumpliendo con las exigencias administrativas para poder dejar sin efecto los contratos. El Ministerio de Defensa no ha detallado todavía si se abrirán nuevas licitaciones alternativas ni las repercusiones técnicas o económicas que esta decisión puede suponer para las Fuerzas Armadas, ante la cancelación de los proyectos.

*Con información de Europa Press.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaPSOEGazaPalestinaIsraelEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un hombre “vive en una película de terror” tras descubrir una habitación secreta detrás de una estantería

El nuevo propietario halló un espacio oculto sin luz ni ventilación, con cierre desde el exterior, que desató todo tipo de teorías e inquietantes comentarios en redes sociales

Un hombre “vive en una

‘Una película de Minecraft’ se mantiene entre las películas más vistas en Google TV España

Google busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estos personajes

‘Una película de Minecraft’ se

“A rey muerto, rey puesto”: Óscar Puente descarta que haya un gran impacto por la salida parcial de Ryanair de España

El ministro de Transportes también ha manifestado que, bajo su gestión, no permitirá “que ninguna compañía condicione la política aeroportuaria ni turística con amenazas”

“A rey muerto, rey puesto”:

Un preso escapa por la ventana de un hospital en Pamplona atando sábanas y lo detienen dos horas después

El recluso, de 58 años y con numerosos antecedentes, cumplía condena por quebrantamiento en la prisión de Pamplona

Un preso escapa por la

Francia ya tiene nuevo primer ministro: Macron nombra a Sébastien Lecornu, ministro de las Fuerzas Armadas

El presidente de la República ha designado a Lecornu como nuevo primer ministro, según ha anunciado el Elíseo

Francia ya tiene nuevo primer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un preso escapa por la

Un preso escapa por la ventana de un hospital en Pamplona atando sábanas y lo detienen dos horas después

Francia ya tiene nuevo primer ministro: Macron nombra a Sébastien Lecornu, ministro de las Fuerzas Armadas

Un director de recursos humanos que ganaba 72.000 euros anuales pide que le paguen las horas extra y lo despiden: es nulo y tendrán que pagarle 12.000 euros más

Estrepitosa caída de una ministra sueca en su primera rueda de prensa oficial: “No ha sido un martes cualquiera”

El dueño de un restaurante, muy crítico con cuánto debe generar cada trabajador: “El dinero lo tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo”

ECONOMÍA

La familia de una persona

La familia de una persona con discapacidad denuncia tener ‘inquiokupas’ desde la pandemia: “Mi primo está más desprotegido que ellos”

“A rey muerto, rey puesto”: Óscar Puente descarta que haya un gran impacto por la salida parcial de Ryanair de España

El alquiler de habitaciones se dispara en los distritos pobres de Madrid: 160 € de diferencia entre Vallecas y Salamanca

Un despacho de abogados despide a un letrado por crear su propio bufete y le reclama 17.000 euros: la Justicia de Madrid lo desestima

Ignacio de la Calzada, abogado: “Este es el truco que utilizan las empresas para despedirte y el Tribunal Supremo les da la razón”

DEPORTES

El director de La Vuelta

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas