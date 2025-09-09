El Gobierno cancela dos contratos de armamento con empresas de Israel valorados en cerca de 1.000 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer (no aparece en la imagen), en Reino Unido, el 3 de septiembre de 2025. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

El Gobierno de España ha ordenado la cancelación de dos contratos de adquisición de armamento a empresas de Israel, cuya suma ronda los 1.000 millones de euros, según ha adelantado Artículo 14 y ha podido confirmar Europa Press. La medida ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa este martes y ha coincidido con la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto ley que formaliza el embargo de armas a Israel en el marco de las medidas impulsadas por el presidente Pedro Sánchez para responder al conflicto en Gaza.

Fuentes oficiales han detallado que los contratos anulados correspondían a adjudicaciones realizadas en 2023 y tenían vigencia hasta finales de 2025. El primero de estos acuerdos, valorado en 287 millones de euros, contemplaba el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2 para las Fuerzas Armadas españolas. El segundo, estimado en 697 millones de euros, estaba destinado al suministro del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM).

La cancelación formal, según ha publicado el medio anteriormente citado, se efectuó poco después de las cuatro de la tarde, con la publicación de las resoluciones digitales correspondientes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Así, el Gobierno interrumpe la importación de estos sistemas militares, en línea con las nuevas disposiciones oficiales para restringir el intercambio de tecnología armamentística con empresas israelíes.

Pedro Sánchez anunció nueve nuevas medidas orientadas a “detener el genocidio en Gaza”

La disposición se ha hecho efectiva el mismo día en que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a nueve nuevas medidas orientadas a “detener el genocidio en Gaza”, tal y como explicó el presidente Pedro Sánchez el pasado lunes en su comparecencia. Entre ellas se incluía el mencionado decreto ley para hacer efectivo el embargo sobre armamento dirigido a Israel.

En su intervención institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez argumentó esas “nueve acciones” en respuesta al conflicto: “Estamos en el Gobierno para esto. Nuestro país tenía que hacer más para parar el genocidio”. Según el presidente, el objetivo de estas medidas, entre ellas el “decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel”, es “añadir presión sobre Benjamin Netanyahu desde el convencimiento de que España está en el lado correcto de la historia”.

Asimismo, durante la declaración, el jefe del Ejecutivo sostuvo: “Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar; es exterminar a un pueblo indefenso”, y subrayó que “la comunidad internacional no está sabiendo detenerlo”.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

Cambios en la modernización militar y efectos administrativos

Este movimiento gubernamental representa el mayor ajuste en la política de defensa y relaciones exteriores hacia Israel por parte de las autoridades españolas en los últimos años. Esta iniciativa afecta principalmente a la modernización de capacidades militares previstas bajo los acuerdos anulados, cuyo valor total supera los 984 millones de euros.

Las resoluciones han sido publicadas oficialmente en los portales públicos de contratación, cumpliendo con las exigencias administrativas para poder dejar sin efecto los contratos. El Ministerio de Defensa no ha detallado todavía si se abrirán nuevas licitaciones alternativas ni las repercusiones técnicas o económicas que esta decisión puede suponer para las Fuerzas Armadas, ante la cancelación de los proyectos.

*Con información de Europa Press.