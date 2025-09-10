España

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de esta manera reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%”

Uno de los debates más polémicos es abordado por el Doctor Aurelio Rojas: ¿Ducharse por la mañana o ducharse por la noche? Se trata de una cuestión que aún continúa dividiendo las opiniones

Por Guillermo Urquiza

Guardar
El cardiólogo reabre el debate:
El cardiólogo reabre el debate: ¿ducharse por la mañana o por la noche? (@doctorrojass/Instagram)

Nadie se pone de acuerdo, las opiniones siempre han estado muy divididas: ¿ducharse por la mañana, justo antes de empezar el día, o por la noche, antes de irnos a dormir? Para los primeros, la ducha de por la mañana, supone un ritual imprescindible para despertarse y cargar su cuerpo de energía. Es una forma de activación natural que puede ayudar a romper con esa sensación de sueño que nos agarrota durante las mañanas. No obstante, los partidarios de la segunda opción, también consideran la ducha como una rutina de relajación nocturna. Además, según sus declaraciones, tiene mucho más sentido en términos higiénicos.

Sin embargo, según explica el periódico El Confidencial, las dos opciones presentan numerosos beneficios, haciendo que el debate gire en torno a una cuestión de preferencias personales. Por ejemplo, la ducha matutina estimula la circulación y el cerebro humano, mientras que la ducha nocturna propicia una sensación de limpieza y relajación que ayuda a tener un sueño más placentero. En consecuencia, según estos testimonios, la ducha, los cuidados, la higiene, presentan una potencial capacidad de agencia que hace conectemos con nosotros mismos, estimulando la posibilidad de llevar a cabo aquello que debemos hacer a continuación. Se podría decir que, los cuidados personales, facilitan el logro de nuestros actos, ya sea dormir o concentrarse en el trabajo.

El estudio del cardiólogo Aurelio Rojas

El estudio del Doctor Rojas determina que las duchas nocturnas ofrecen una serie de beneficios que trascienden lo meramente higiénico. Según el análisis del doctor, el agua caliente proporciona un mayor descanso, contribuyendo a fomentar el rendimiento cognitivo y la memoria. Asimismo, fortalece el sistema inmunitario. Según el doctor, la rutina nocturna, es más que una costumbre de higiene y cuidados, es una manera de comprometerse con la conciliación del sueño, el descanso, y la salud de nuestros cuerpos. Asimismo, este ritual nocturno, según el doctor, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, evitando el deterioro de las células que produce el envejecimiento.

Un estudio del Doctor Rojas
Un estudio del Doctor Rojas determina los beneficios de la ducha nocturna: ayuda a conciliar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su análisis científico aborda el estudio de 2019, Sleep Medicine Review. Este estudio concluye que ducharse con agua caliente (entre 40 y 42,5 °C) dos horas antes de dormir, reduce el tiempo para conciliar el sueño en un 36%. Este dato, puede ser muy beneficioso para personas con insomnio o a las que le cueste desconectar de los pensamientos cotidianos. “Tras una ducha caliente, los vasos sanguíneos de nuestra piel se dilatan, nuestro cuerpo libera calor y la temperatura central desciende. Esta bajada natural es la señal biológica que activa la liberación de melatonina, convirtiendo la ducha nocturna en un sencillo hábito para vivir más y mejor”, explica el profesional.

Otros consejos para conciliar el sueño

Dormir bien no siempre es fácil, y cada vez más personas concilian con problemas de insomnio o dificultades para mantener un descanso reparador. Especialistas en salud han recordado una serie de recomendaciones sencillas que pueden marcar la diferencia a la hora de conciliar el sueño. Uno de los aspectos más importantes es mantener horarios regulares: acostarse y levantarse siempre a la misma hora ayuda a estabilizar el ciclo de sueño. También se aconseja limitar las siestas a una al día y que no superen los 30 minutos.

El ejercicio físico es otro aliado, siempre que se realice durante el día y no justo antes de ir a la cama. Además, los expertos insisten en que el dormitorio debe destinarse exclusivamente al descanso, evitando usarlo para comer, ver televisión o escuchar la radio.

El ejercicio físico es considerado
El ejercicio físico es considerado como uno de los principales aspectos que nos ayudan a conciliar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si después de media hora no se logra dormir, se recomienda levantarse y realizar una actividad relajante, como leer algo ligero, escuchar música tranquila o ver un programa calmado en otra habitación. Permanecer en la cama preocupado o inquieto solo empeora la situación. Además, el entorno siempre influye: una habitación cómoda, oscura, silenciosa y con temperatura adecuada favorece el descanso.

Respecto a las rutinas nocturnas, un baño caliente, un vaso de leche templada o una infusión pueden ayudar a relajarnos. La ropa debe ser cómoda y ligera. También es importante evitar cenas abundantes, bebidas con cafeína, alcohol o tabaco en las horas previas al descanso.

Carlos Egea, especialista en sueño

Por último, en la medida de lo posible, intentar resolver las preocupaciones antes de acostarse. Si bien es cierto que esto puede llegar a ser muy difícil, tal vez, prácticas fórmulas de relajación y respiración profunda puede ayudar a aliviar el dolor que supone encontrarte solo con tus pensamientos. Ante todo, es importante entender que el sueño y el descanso forman parte de la salud de nuestros cuerpos, por ello hay que cuidarlo, como lo haríamos con cualquier otro aspecto.

Temas Relacionados

Aurelio RojasCardiólogoDebateDuchaMañanaNocheBeneficiosHigieneDescansoCuidados personalesSaludEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las revistas del corazón esta semana: Nieves Álvarez y Bill Saad anuncian su boda, María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino y Mar Flores publica ‘Mar en calma’

Este miércoles 10 de septiembre las revistas también tratan el nuevo look de Kate Middleton, la relación interfamiliar de los Ortega Cano o la mansión de Richard Gere en Galicia

Las revistas del corazón esta

Cómo hacer hamburguesas caseras y todos los trucos para que queden perfectas

Carne picada de ternera, pan humedecido en leche, huevo y algunos condimentos constituyen la base de la más sencilla y rica hamburguesa casera

Cómo hacer hamburguesas caseras y

Este es el mejor momento del día para beber leche, según una nutricionista: “Favorece la producción de melatonina”

Siempre que no haya intolerancias, la leche, presenta numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, el momento del día en el que decidimos tomarla también afecta a su consumo

Este es el mejor momento

El 20% de los jóvenes entre 14 y 18 años apuesta en juegos de azar: la mayoría carece de información sobre los riesgos

Un análisis del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 alerta sobre la precocidad en el acceso a estos juegos, con una edad media que se sitúa en los 14 años

El 20% de los jóvenes

Madrid considerará a los bebés en gestación un miembro más de la familia

Las familias madrileñas podrán beneficiarse de las ayudas a menores desde el momento de la concepción

Madrid considerará a los bebés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el mejor momento

Este es el mejor momento del día para beber leche, según una nutricionista: “Favorece la producción de melatonina”

España recibe 1.000 millones de euros de los fondos SAFE para invertir en defensa: ingresa la tercera cantidad más baja

Feijóo acusa a Sánchez de “falta de ejemplaridad” y Abascal va más allá: “Corrupto, traidor e indecente”

Una uruguaya que vive en España explica lo que le “sorprende” de este país: “Puedes desatar la ira de un español si le llamas por su nombre completo”

Un probador de coches desvela los 10 coches que más le han sorprendido: “Me gustó tanto que me compré uno”

ECONOMÍA

Cómo acceder al Ingreso Mínimo

Cómo acceder al Ingreso Mínimo Vital tras agotar el paro: es automático para personas entre 23 y 65 años

Afra Blanco, sindicalista: “Si se va a decir que la juventud es una vaga, me vais a permitir decir que los empresarios son unos piratas”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, condenado a 138 millones de euros de multa y un año de servicios comunitarios

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina