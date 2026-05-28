España

Un hospital de Barcelona opera dentro el vientre materno a un feto que tenía los intestinos fuera del cuerpo

Es la primera intervención de este tipo que se realiza en Europa

Guardar
Google icon
Un equipo de médicos del Hospital Clínic Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu ha realizado la primera operación en Europa dentro del vientre materno a un feto que tenía el intestino fuera del cuerpo. La intervención tuvo lugar en la semana 28 de gestación y el bebé nació seis semanas después. En la actualidad se alimenta con total normalidad.

Un equipo de médicos del Hospital Clínic Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu ha realizado la primera operación en Europa dentro del vientre materno a un feto que tenía el intestino fuera del cuerpo. La intervención tuvo lugar en la semana 28 de gestación y el bebé nació seis semanas después. En la actualidad se alimenta con total normalidad.

El feto presentaba una grave malformación congénita llamada gastrosquisis, por la que el intestino y otros órganos se desarrollan fuera del cuerpo a través de un orificio en la pared abdominal, situada a la derecha del cordón umbilical, que no se cierra correctamente durante el embarazo. Al no estar protegidos, los intestinos quedan expuestos al líquido amniótico, se inflaman, pierden riego sanguíneo y pueden sufrir necrosis, con consecuencias muy graves para el bebé después del nacimiento.

PUBLICIDAD

El equipo médico detectó la malformación en la semana 20 del embarazo durante una ecografía rutinaria. La madre, de 20 años, fue derivada al BCNatal, un centro de referencia en obstetricia y medicina fetal vinculado al Hospital Clínic y Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Los especialistas recomendaron a la madre la realización de una cirugía fetal que nunca se había realizado en Europa, solo en contadas ocasiones en Colombia y Estados Unidos.

Los fetos con gastrosquisis son intervenidos después de nacer, “pero este caso era tan grave que el bebé corría un riesgo muy elevado de perder gran parte del intestino si esperábamos al nacimiento. Tenía prácticamente todo el intestino fuera del abdomen y comprimido por un orificio de apenas un centímetro”, explica el director de BCNatal HCB-HSJD, Eduard Gratacós. “Si no se hubiera intervenido en el vientre de la madre, el bebé corría el riesgo de sufrir el síndrome del intestino corto y tener que requerir nutrición parenteral a largo plazo e incluso un trasplante intestinal”, añade el doctor Xavier Tarrado, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Sant Joan de Déu.

PUBLICIDAD

Los casos de gastrosquisis son muy infrecuentes, dándose entre 2 y 3 de cada 10.000 nacimientos. Este se traduce en 120 casos anuales en España y 2.400 en Europa. Sin embargo, la cirugía fetal solo estaría indicada en un 10 % de estos casos dada su complejidad, por lo que se reserva a los más graves.

Imagen del equipo médico durante la intervención al feto (Hospital Clínic de Barcelona)
Imagen del equipo médico durante la intervención al feto (Hospital Clínic de Barcelona)

Cómo se hizo la operación al feto

Para la operación, que duró dos horas y medio, el equipo de especialistas en medicina y cirugía fetal, cirugía pediátrica, anestesiología y neonatología realizaron una incisión en el vientre de la madre para acceder al útero. Posteriormente, recolocaron al feto para poder acceder a su abdomen y llevar a cabo la intervención mediante una laparoscopia, que es una técnica de mínima invasión que permite a los médicos operar el interior del abdomen sin necesidad de abrir grandes incisiones.

Según informa el hospital, el equipo introdujo cuatro trócares en la bolsa amniótica, extrajeron el líquido amniótico e introdujeron gas para poder crear un espacio dentro del abdomen que les permitiera ver y operar con seguridad. Después, fueron reintroduciendo cuidadosamente el intestino dentro de la pared abdominal. Al acabar, cerraron la perforación del abdomen.

Se trata de una intervención que requiere de un alto grado de precisión teniendo en cuenta que el feto pesaba 700 gramos, que el intestino tenía una longitud de 80 centímetros y un diámetro de 3 a 15 mm, y debía ser reintroducido por una perforación de solo 1,5 centímetros.

En los días posteriores a la intervención, el feto fue objeto de un seguimiento ecográfico que permitió confirmar que el intestino reducía su grado de inflamación y recuperaba su aspecto habitual. El embarazo prosiguió y el bebé nació por cesárea en el transcurso de la semana 34 de gestación. Aunque presentó bajo peso para su edad gestacional, la evolución fue muy favorable y, tras una breve estancia hospitalaria, fue dado de alta. En la actualidad, el bebé se alimenta con normalidad.

Temas Relacionados

EmbarazoHospitalesHospitales EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Este miércoles, la UCO pasó unas 13 horas en la sede central del PSOE con un requerimiento de información en el marco del ‘caso Leire Díez’. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar el 17 y 18 de junio por el ‘caso Plus Ultra’.

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Receta de pasta marinera con mejillones y almejas: un plato rápido y fácil que versiona un clásico italiano

En menos de una hora es posible tener lista una comida saludable que destaca por su intenso sabor y que es perfecto para incorporar ingredientes mediterráneos en la dieta diaria

Receta de pasta marinera con mejillones y almejas: un plato rápido y fácil que versiona un clásico italiano

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Argumenta que la resolución recurrida no fundamenta de manera lógica la absolución de Duato y Bernardeu

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica para tratar la apnea del sueño en una intervención compleja

El procedimiento logra aliviar los síntomas sin realizar ni una sola incisión externa

Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica para tratar la apnea del sueño en una intervención compleja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Óscar Puente denuncia una operación para “derribar” al Gobierno y acusa al PP de tener información judicial privilegiada

El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista