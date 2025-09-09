España

España reduce el porcentaje de repetidores en la ESO, pero sigue triplicando la media de la UE

El número de alumnos que repiten la ESO es casi tres veces mayor que las cifras de la UE, según el último informe de la OCDE

Por Paula Alonso

Guardar
Niños estudiando en un aula
Niños estudiando en un aula (Freepik)

El último informe publicado este martes de la OCDE “Panorama de la Educación 2025. Indicadores de la OCDE”, posiciona a España entre uno de los países donde más alumnos repiten curso.

A pesar de haber reducido la tasa en la última década de un 10% a un 7%, sigue situándose muy por encima de la media de la OCDE (2,5%) y de la UE (2,3%).

En el caso de la Formación Profesional, España cuenta con un porcentaje más reducido en comparación con los datos de la OCDE y la UE. Un 15% de España en comparación con el 29% de la UE. Sin embargo, España ha conseguido disminuir desde el año 2010 en más de un 10% la proporción de población adulta que cuenta solo con la ESO como mayor nivel de estudios.

Te puede interesar: Calendario escolar 2025-2026 en España por comunidades

En el año 2024, el 42,3% de la población adulta española contaba con estudios terciarios, que son aquellos ciclos de grado superior, universitarios o doctorados. Un porcentaje superior al de la OCDE y casi un 4% superior al de la Unión Europea. Datos que reflejan la expansión de la educación superior en España.

España sobresale en escolarización temprana

Niños en una guardería. (Freepik)
Niños en una guardería. (Freepik)

Las tasas de matriculación en menores de dos años en España en 2023 eran de un 32,9%. Un porcentaje notablemente superior frente a la media de la OCDE (22%) y el 19,6% de la UE.

Para los niños de dos años, España se encuentra en la cabeza en tasas de escolarización con respecto al 52% de la OCDE y el 51% de la UE, alcanzando un 71,2%.

Te puede interesar: Cómo varía la inversión en educación según la comunidad

Entre los años 2013 y 2023, las tasas de escolarización en los niños de menores de tres años ha aumentado. Tanto en la OCDE y en la UE, en esa década ha aumentado en un nueve por ciento. Mientras que en España esa subida llega hasta el 46%, un 14% más que en el año 2013.

En los niños de tres a cinco años, correspondiente al segundo ciclo de educación infantil, España, al tener una cobertura prácticamente universal, se encuentra entre las tasas más altas de escolarización, junto con Francia y Noruega.

Para la OCDE, la educación y el cuidado en la primera infancia “son fundamentales para el desarrollo cognitivo, social y emocional, con efectos positivos que se extienden a lo largo de la vida en el rendimiento académico, la salud y los ingresos”.

Inversión en educación

La media de estudiantes en primaria por docente en España es de 21 estudiantes por aula. Una cifra igualada con la OCDE y superior a los 19 de la UE.

España supera también la media en el caso de la secundaria con 25 alumnos por clase, frente a los 23 de la OCDE y los 21 de la UE.

En cuanto a la inversión, España destina un 26,5% del PIB per cápita por estudiante, lo que se traduce en un gasto de unos 11.377€. Una cifra inferior a los 12.779€ de la OCDE y los 12.142€ de la UE.

Sin embargo, el gasto público por estudiante en España es inferior a la media de la OCDE en todos los niveles educativos. En primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria asciende a 9.311 euros, frente a 10.602 euros en la OCDE. Mientras que en educación terciaria es de 10.008 euros, también por debajo de la media internacional (12.872 euros).

En infantil, alcanza los 7.668 euros, lejos de los países nórdicos, que superan los 14.490,80 euros. Estos datos reflejan un esfuerzo inversor menor que la media de la OCDE, situando a España en una posición intermedia entre los países analizados.

Así, como indica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el nivel de formación de la población adulta resulta también un indicador relacionado con el desarrollo y los niveles de empleo de la sociedad actual y futura.

Temas Relacionados

FP EspañaOCDEEducación EspañaEspaña NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

La nueva tortilla de francesa lista para comer de Alcampo reabre el debate: ¿producto ‘para vagos’ o solución práctica?

Como ya sucedió con el famoso huevo frito preparado de Mercadona, también este producto ha estado sujeto a polémica

La nueva tortilla de francesa

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

“Aun admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión y consideramos que la imposición de penas de prisión en este caso supondría una reacción desproporcionada”, explica la sentencia

Absuelto el inspector jefe de

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera una rotura de menisco, haría estos ejercicios para evitar la operación de rodilla”

El menisco puede tardar semanas o meses en recuperarse, en función de la gravedad de la rotura

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera

Si tienes un router viejo en casa, hay cinco formas de darle una nueva vida: podrás tener mejor WiFi

Con unos simples ajustes, puede convertirse en una herramienta útil

Si tienes un router viejo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelto el inspector jefe de

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

Localizada con vida una mujer de 78 años con Alzheimer que estuvo durante cuatro horas desaparecida en Vicálvaro, Madrid

Un hombre compró un coche eléctrico hace dos años por 32.000 euros y ya no le sirve: “El volante empezó a temblar”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”