Carolina González: “Cuando hablamos de transformación digital es inevitable hablar de educación”

Carolina González es gerenta de Nuevos Negocios Edtech de ETB (Empresa Telefónica de Bogotá)

La educación en Colombia se mueve entre dos realidades opuestas: mientras en algunos colegios se prueba la inteligencia artificial para personalizar trayectorias de aprendizaje, miles de escuelas siguen sin acceso a lo más básico. Según datos oficiales, 21.000 instituciones no tienen conexión y 5.000 carecen de electricidad. A esa desigualdad se suma un problema de fondo: la mayoría de los niños presenta dificultades para comprender lo que leen. Con este escenario, la voz de Carolina González, gerenta de Nuevos Negocios Edtech de ETB (Empresa Telefónica de Bogotá), ayuda a entender cómo la tecnología puede ser parte de la solución.

“Si hablamos de transformación digital es inevitable hablar de educación”, dijo en diálogo con Ticmas. “En la era de la inteligencia artificial la situación es dramática: no se trata solo de niños que deben aprender a usar la tecnología, sino de realidades en las que muchos ni siquiera han tenido la posibilidad de conectarse para aprender.”

Con esa convicción, ETB decidió abrir una línea dedicada a la educación. La empresa ya conecta a 9.000 escuelas y participa en un proyecto nacional de centros digitales que busca llevar, además de infraestructura, contenidos y plataformas que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje. “Sabemos que no basta con conectividad”, señaló González. “Por eso trabajamos con instituciones de orden nacional para que la transformación digital sea también una transformación educativa.”

"Ofrecer contenidos y herramientas educativas se ha convertido en un diferencial estratégico", dice González

El cambio de enfoque implicó, también, dejar atrás la lógica de la filantropía. “No es un tema de filantropía, es parte del ADN de la compañía y también una oportunidad de negocio. Gobiernos y empresas ya no nos piden solo conectividad: también necesitan soluciones para capacitar a docentes, para acompañar a estudiantes, para formar empleados en nuevas competencias. Ofrecer contenidos y herramientas educativas se ha convertido en un diferencial estratégico.”

El siguiente paso fue diseñar nuevas formas de medir impacto. “Además de los KPIs tradicionales, que son los de cobertura y de ingresos, estamos implementando otros: si aprendimos o no aprendimos. Creamos un diagnóstico de salud educativa digital, donde identificamos en qué estado está cada institución, trazamos una hoja de ruta para estudiantes y docentes y después medimos si realmente logramos mejoras en la calidad de la educación.”

La decisión respondió a una necesidad concreta de las escuelas. “Muchas veces nos dicen: ‘Ya tengo los computadores, pero ahora qué hago. No sé en qué nivel estoy ni qué necesito aprender’. Por eso entendimos que no alcanza con entregar recursos, hay que acompañar y comprobar si ese acompañamiento es efectivo. En este sector hay productos y buenas intenciones, pero faltan evidencias. Nosotros nos hemos puesto en la tarea de generarlas.”

En el cierre de la charla, González planteó su idea de futuro de la educación: “Primero que todo, un futuro con escuelas conectadas, niños conectados y aprendiendo a usar de manera responsable la tecnología, acompañados por sus padres. El futuro que sueño es un futuro donde esa brecha se cierre y no una brecha en la cual la inteligencia artificial genere desigualdades sociales más grandes.”