Educación

Carolina González: “Cuando hablamos de transformación digital es inevitable hablar de educación”

La gerenta de Nuevos Negocios Edtech de ETB (Empresa Telefónica de Bogotá) habló con Ticmas sobre la transformación educativa en Colombia, el rol de la tecnología y las oportunidades que surgen cuando una gran corporación se propone cerrar la brecha digital

Guardar
Carolina González es gerenta de
Carolina González es gerenta de Nuevos Negocios Edtech de ETB (Empresa Telefónica de Bogotá)

La educación en Colombia se mueve entre dos realidades opuestas: mientras en algunos colegios se prueba la inteligencia artificial para personalizar trayectorias de aprendizaje, miles de escuelas siguen sin acceso a lo más básico. Según datos oficiales, 21.000 instituciones no tienen conexión y 5.000 carecen de electricidad. A esa desigualdad se suma un problema de fondo: la mayoría de los niños presenta dificultades para comprender lo que leen. Con este escenario, la voz de Carolina González, gerenta de Nuevos Negocios Edtech de ETB (Empresa Telefónica de Bogotá), ayuda a entender cómo la tecnología puede ser parte de la solución.

Si hablamos de transformación digital es inevitable hablar de educación”, dijo en diálogo con Ticmas. “En la era de la inteligencia artificial la situación es dramática: no se trata solo de niños que deben aprender a usar la tecnología, sino de realidades en las que muchos ni siquiera han tenido la posibilidad de conectarse para aprender.”

Con esa convicción, ETB decidió abrir una línea dedicada a la educación. La empresa ya conecta a 9.000 escuelas y participa en un proyecto nacional de centros digitales que busca llevar, además de infraestructura, contenidos y plataformas que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje. “Sabemos que no basta con conectividad”, señaló González. “Por eso trabajamos con instituciones de orden nacional para que la transformación digital sea también una transformación educativa.”

"Ofrecer contenidos y herramientas educativas
"Ofrecer contenidos y herramientas educativas se ha convertido en un diferencial estratégico", dice González

El cambio de enfoque implicó, también, dejar atrás la lógica de la filantropía. “No es un tema de filantropía, es parte del ADN de la compañía y también una oportunidad de negocio. Gobiernos y empresas ya no nos piden solo conectividad: también necesitan soluciones para capacitar a docentes, para acompañar a estudiantes, para formar empleados en nuevas competencias. Ofrecer contenidos y herramientas educativas se ha convertido en un diferencial estratégico.”

El siguiente paso fue diseñar nuevas formas de medir impacto. “Además de los KPIs tradicionales, que son los de cobertura y de ingresos, estamos implementando otros: si aprendimos o no aprendimos. Creamos un diagnóstico de salud educativa digital, donde identificamos en qué estado está cada institución, trazamos una hoja de ruta para estudiantes y docentes y después medimos si realmente logramos mejoras en la calidad de la educación.”

La decisión respondió a una necesidad concreta de las escuelas. “Muchas veces nos dicen: ‘Ya tengo los computadores, pero ahora qué hago. No sé en qué nivel estoy ni qué necesito aprender’. Por eso entendimos que no alcanza con entregar recursos, hay que acompañar y comprobar si ese acompañamiento es efectivo. En este sector hay productos y buenas intenciones, pero faltan evidencias. Nosotros nos hemos puesto en la tarea de generarlas.”

En el cierre de la charla, González planteó su idea de futuro de la educación: “Primero que todo, un futuro con escuelas conectadas, niños conectados y aprendiendo a usar de manera responsable la tecnología, acompañados por sus padres. El futuro que sueño es un futuro donde esa brecha se cierre y no una brecha en la cual la inteligencia artificial genere desigualdades sociales más grandes.”

Temas Relacionados

Carolina GonzálezETBEdTechTicmas

Últimas Noticias

Carlos Andrés Pérez: “La educación del futuro tiene que ser más personalizada y permitir al estudiante mayor autonomía”

La Fundación Sin Fronteras desarrolla proyectos que abarcan desde la primera infancia hasta la formación de adultos. Su director ejecutivo habló con Ticmas sobre la importancia de acompañar a los maestros, el papel de la tecnología y los desafíos que plantea la deserción temprana

Carlos Andrés Pérez: “La educación

Axion energy y Ticmas llevan la tecnología y la historia local a seis escuelas de Campana

Durante septiembre, más de 500 estudiantes participarán en un concurso educativo que combina investigación cultural, herramientas digitales y trabajo colaborativo. La iniciativa, apoyada por Axion energy, busca poner en valor la histórica Casa de los Costa y fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad

Axion energy y Ticmas llevan

Fabricio Ballarini: “El desafío es conocer cómo aprendemos para diseñar una escuela que se acomode a cómo pensamos”

El director del Departamento de Ciencias de la Vida del ITBA participó del ciclo de entrevistas que coorganizan Ticmas y Argentinos por la Educación, y planteó a la escuela como un espacio de reflexión donde la ciencia y la creatividad pueden transformar la enseñanza

Fabricio Ballarini: “El desafío es

Cómo un estado del sur de Brasil logró tener la mejor educación del país

El estado de Paraná, fronterizo con Argentina, ocupa el primer puesto en el IDEB, el “ranking” brasileño de calidad educativa que compara los resultados de las 27 unidades federativas de ese país. Roni Miranda Vieira, secretario de Educación, explicó los lineamientos de la política que les permitió mejorar

Cómo un estado del sur

Educar con alimentos: el modelo de “nutriempoderamiento” en Colombia

Andrea Escobar Hoyos es la directora ejecutiva de una organización que desde la alimentación consciente promueve el cambio, la sostenibilidad y crea impacto en lo educativo

Educar con alimentos: el modelo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los looks deportivos de

Cómo los looks deportivos de Adam Sandler se volvieron símbolo de autenticidad

Un microorganismo clave para la vida en los océanos está en peligro por el cambio climático

La víctima del ex fiscal Julio Castro cargó contra el juez Axel López: “Prioriza la situación del condenado”

Oscar Liberman, el candidato de LLA que ganó en su sección: “Tenemos que producir cambios”

Emmanuel Álvarez Agis: “Para el mercado financiero lo más difícil de digerir son las sorpresas”

INFOBAE AMÉRICA
Un barco de la flotilla

Un barco de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza sufrió daños en Túnez: las autoridades descartaron un ataque con dron

Corea del Sur da el siguiente paso en la ONU para el restablecimiento de las sanciones contra Irán

Estados Unidos mantiene la presión sobre el juez del Tribunal Supremo de Brasil que encabeza el proceso contra Bolsonaro

Otra amenaza de Kim Jong-un: supervisó la prueba de un nuevo motor de cohete para misiles balísticos intercontinentales

Investigan al presidente de Bolivia Luis Arce por abandono de mujer embarazada

TELESHOW
La conmovedora foto de Pampita

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”