Dos chicas se equivocan y cogen un vuelo a Túnez en vez de a Niza: “Dios mío, ¿pero qué hacemos?"

El vídeo publicado en TikTok por Brittney en el que se dan cuenta de que han cogido el vuelo equivocado (@brittneydzialo_)

Un malentendido lingüístico provocó el pasado domingo que dos jóvenes estadounidenses, que planeaban viajar a Niza, en Francia, terminaran en Túnez. La historia, que se ha difundido rápidamente en TikTok, acumula millones de visualizaciones y ha suscitado numerosas reacciones en redes sociales.

El incidente se produjo en el aeropuerto de Roma, cuando Brittney y su amiga se disponían a tomar un vuelo hacia la Riviera francesa. Tras perder su primer vuelo, las jóvenes se dirigieron al mostrador de la aerolínea para reprogramar su viaje. Según relató Brittney en TikTok, al solicitar un nuevo billete “to Nice” —es decir, con destino a Niza— el personal del aeropuerto entendió otra cosa y les emitió un billete con destino a Túnez.

“Dios mío, ¿pero qué hacemos?”, se preguntaron al darse cuenta de que estaban a punto de despegar hacia un país completamente diferente. La confusión solo se confirmó cuando una pasajera y posteriormente una azafata les explicaron que su destino no era Francia, sino la capital tunecina.

La experiencia a bordo y la llegada inesperada

El desconcierto de las jóvenes no disminuyó durante el vuelo. Según contaron en sus vídeos, se enfrentaron a la sorpresa de descubrir que el avión no se dirigía hacia la Costa Azul, sino hacia el norte de África. A pesar de la situación, Brittney y su amiga mantuvieron la calma y documentaron la experiencia, consciente de que se trataba de un episodio insólito.

A su llegada a Túnez, las jóvenes se dirigieron a un agente de la aerolínea Tunisair para buscar una solución. Gracias a la intervención del personal del aeropuerto, consiguieron embarcar en un vuelo de última hora que las llevó finalmente a su destino previsto en Francia. La rápida resolución del incidente evitó que el error se convirtiera en un contratiempo prolongado.

El vídeo publicado en TikTok por Brittney en el que se dan cuenta de que han cogido el vuelo equivocado (@brittneydzialo_)

La viralización en TikTok

La historia se convirtió en viral en cuestión de horas. En sus vídeos, Brittney bromeó con la secuencia de hechos, mostrando tanto su desconcierto como su sentido del humor ante la situación. Las publicaciones acumularon millones de visualizaciones y generaron numerosos comentarios, muchos de ellos en tono de broma.

Entre los mensajes más frecuentes se encontraba la sorpresa por el desconocimiento geográfico de las pasajeras: “¿Estudiáis geografía en Estados Unidos?”, escribió un internauta, mientras que otros compartían memes y recreaban la confusión que las jóvenes habían experimentado.

Aprendizajes y humor frente al imprevisto

Brittney y su amiga han declarado que, a pesar del desconcierto inicial, la situación les proporcionó una experiencia única y divertida, que ahora comparten con millones de personas en todo el mundo. Su relato muestra cómo los errores más triviales pueden convertirse en anécdotas virales y en lecciones sobre la importancia de la comunicación precisa, la atención a los detalles y la adaptabilidad en los viajes.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

El episodio también evidencia cómo las redes sociales transforman experiencias personales en fenómenos globales, conectando a usuarios que se identifican con la sorpresa, la risa o el aprendizaje que surge de los imprevistos.