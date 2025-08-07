España

Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

El joven debía volar a Londres con sus padres. Consiguió eludir el control de embarque y fue la tripulación, en pleno vuelo, quien notificó su presencia

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Un avión de easyJet, en
Un avión de easyJet, en una imagen de archivo. (EFE/ David Arquimbau Sintes)

Un menor británico que debía viajar de vuelta a Londres con sus padres consiguió eludir el control de embarque y subió en un avión que aterrizó a miles de kilómetros de su hogar, en Milán, Italia. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Mahón, en Menorca, en la mañana del lunes, cuando el joven de 15 años logró acceder por su cuenta al vuelo EasyJet U23762 con destino a Milán-Malpensa, cuya salida estaba programada para las 9.25.

En ese mismo momento, según una información publicada por el diario británico The Guardian, la familia del menor esperaba en el embarque en un vuelo distinto, operado por TUI con destino a Londres-Stansted. Al darse cuenta de la desaparición del menor poco antes del despegue, de inmediato, alertaron a las autoridades aeroportuarias, lo que activó el protocolo específico para la localización de menores extraviados.

La Policía Nacional revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona de embarque y confirmó que el joven había accedido a la puerta del vuelo a Milán y había subido al avión. El vuelo despegó de Menorca a las 9:29, cumpliendo el horario previsto. Fue durante el trayecto cuando la tripulación detectó la presencia del menor a bordo, lo que motivó la intervención de las autoridades en destino.

Según la información proporcionada por un portavoz de EasyJet al diario Menorca - Es Diari, el adolescente fue recibido en Milán tanto por personal de la compañía como por las autoridades locales, y se coordinó el desplazamiento de un familiar para su reencuentro ese mismo día. La aerolínea británica ha iniciado una investigación interna, en colaboración con el aeropuerto y la empresa responsable del servicio en tierra en Menorca, para determinar cómo fue posible que un menor de edad embarcara y viajara sin billete.

La compañía y el aeropuerto investigan el incidente

En unas declaraciones para el diario británico, EasyJet reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y de colaborar con las autoridades competentes en todas las fases del proceso.

“Estamos investigando con el aeropuerto y nuestro proveedor de asistencia en tierra en Mahón cómo un joven pasajero pudo viajar sin acompañante en el vuelo equivocado a Milán esta mañana”, señaló un portavoz de la aerolínea, que aseguró que en ese mismo día agendaron un vuelo para retornar al joven a la capital británica.

El dispositivo de búsqueda y localización de menores activado en el aeropuerto fue desactivado una vez que la Policía Nacional confirmó que el adolescente se encontraba a bordo del vuelo a Milán.

Temas Relacionados

aeropuertosmenoresItaliaEspaña NoticiasEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Condenado a seis años de prisión un empresario cordobés por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

El acusado llegó a tener hasta a 39 trabajadores reales dados en alta en en distintas actividades, pero, aunque si les abonaba sus salarios, no pagó ni una cuota

Condenado a seis años de

Estas son las partes del cuerpo en las que te tienes que echar perfume para que su olor dure más tiempo

Pese a lo que mucha gente cree, mayor cantidad no es sinónimo de mayor intensidad; lo fundamental es aprender las zonas en las que debe rociarse la fragancia

Estas son las partes del

Una nutricionista revela las ventajas que tiene el ejercicio de fuerza en las mujeres: “Obtienen mejores resultados que los hombres”

Carla Romagosa explica los beneficios del entrenamiento de fuerza para las mujeres

Una nutricionista revela las ventajas

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Un informe de Fedea revela que solo esas tres comunidades autónomas sostienen el modelo, mientras el resto obtiene fondos muy por encima de su recaudación

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

España registra la peor cifra en ahogamientos de la última década: “La bandera roja es como un semáforo, no te la puedes saltar. Falta cultura de prevención”

Un total de 302 personas han muerto ahogadas en espacios acuáticos hasta el 31 de julio, la cifra más alta desde 2015

España registra la peor cifra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a seis años de

Condenado a seis años de prisión un empresario cordobés por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

El exceso de velocidad causa 1 de cada 4 accidentes mortales: el 60% de los conductores supera el máximo en las convencionales y autopistas

El PP exige explicaciones al Gobierno por el uso de cámaras chinas en las fronteras de Ceuta y Melilla: “Comprometen la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos