Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

Un avión de easyJet, en una imagen de archivo. (EFE/ David Arquimbau Sintes)

Un menor británico que debía viajar de vuelta a Londres con sus padres consiguió eludir el control de embarque y subió en un avión que aterrizó a miles de kilómetros de su hogar, en Milán, Italia. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Mahón, en Menorca, en la mañana del lunes, cuando el joven de 15 años logró acceder por su cuenta al vuelo EasyJet U23762 con destino a Milán-Malpensa, cuya salida estaba programada para las 9.25.

En ese mismo momento, según una información publicada por el diario británico The Guardian, la familia del menor esperaba en el embarque en un vuelo distinto, operado por TUI con destino a Londres-Stansted. Al darse cuenta de la desaparición del menor poco antes del despegue, de inmediato, alertaron a las autoridades aeroportuarias, lo que activó el protocolo específico para la localización de menores extraviados.

La Policía Nacional revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona de embarque y confirmó que el joven había accedido a la puerta del vuelo a Milán y había subido al avión. El vuelo despegó de Menorca a las 9:29, cumpliendo el horario previsto. Fue durante el trayecto cuando la tripulación detectó la presencia del menor a bordo, lo que motivó la intervención de las autoridades en destino.

Según la información proporcionada por un portavoz de EasyJet al diario Menorca - Es Diari, el adolescente fue recibido en Milán tanto por personal de la compañía como por las autoridades locales, y se coordinó el desplazamiento de un familiar para su reencuentro ese mismo día. La aerolínea británica ha iniciado una investigación interna, en colaboración con el aeropuerto y la empresa responsable del servicio en tierra en Menorca, para determinar cómo fue posible que un menor de edad embarcara y viajara sin billete.

La compañía y el aeropuerto investigan el incidente

En unas declaraciones para el diario británico, EasyJet reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y de colaborar con las autoridades competentes en todas las fases del proceso.

“Estamos investigando con el aeropuerto y nuestro proveedor de asistencia en tierra en Mahón cómo un joven pasajero pudo viajar sin acompañante en el vuelo equivocado a Milán esta mañana”, señaló un portavoz de la aerolínea, que aseguró que en ese mismo día agendaron un vuelo para retornar al joven a la capital británica.

El dispositivo de búsqueda y localización de menores activado en el aeropuerto fue desactivado una vez que la Policía Nacional confirmó que el adolescente se encontraba a bordo del vuelo a Milán.