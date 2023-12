Una aerolínea embarcó en un vuelo equivocado a un niño de 6 años que viajaba sólo

Módulo de atención de Spirit Airlines en un aeropuerto de Michigan (Reuters/archivo)

Spirit Airlines ha pedido disculpas a la familia de un niño de 6 años que fue colocado en el vuelo equivocado y aterrizó a más de 250 kilómetros de donde su abuela estaba esperando para recogerlo. Pero la aerolínea aún no ha explicado cómo sucedió.

La abuela, María Ramos, declaró a la cadena de televisión WINK News que era la primera vez que el niño viajaba en avión el jueves y que se dirigía de Filadelfia a Fort Myers, Florida. Dijo que sus maletas llegaron a Fort Myers, pero que el niño no. Ramos entró en pánico, dijo a la estación.

“Corrí al interior del avión hacia la azafata y le pregunté: ¿Dónde está mi nieto?” Su nieto la llamó desde Orlando, informó WINK, y ella condujo para recogerlo.

“El niño siempre estuvo bajo el cuidado y la supervisión de un miembro del equipo de Spirit, y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y volver a ponerlos en contacto”, dijo Spirit en un comunicado compartido por la cadena de televisión, añadiendo que estaba llevando a cabo una investigación interna.

La Administración de Seguridad en el Transporte se asegura de que cada pasajero tenga una tarjeta de embarque antes de entrar en la zona segura de un aeropuerto y no estaría involucrada en el incidente de Spirit, dijo el lunes Daniel Vélez, portavoz de la TSA. Remitió las preguntas a la aerolínea.

Spirit no respondió el lunes a las peticiones de comentarios. No fue posible contactar con Ramos.

Este tipo de percances son poco comunes, pero cuando se han producido, han planteado serias dudas sobre la seguridad y, en ocasiones, han provocado litigios y consultas regulatorias.

Aviones de Spirit Airlines en la pista del Aeropuerto Internacional de Orlando (AP Foto/Chris O'Meara, File)

En 2016, Maribel Martínez demandó a JetBlue Airways, alegando que confundió los detalles del vuelo de su hijo de 5 años con los de otro niño que también volaba desde la República Dominicana. Según la demanda, cuando Martínez llegó al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York para recoger a su hijo, un niño al que no conocía fue llevado a recibirla a la puerta de embarque.

Su hijo, mientras tanto, “fue escoltado hasta una mujer desconocida” en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, dice la demanda, “y se le dijo que se reunía con su madre”. La madre y el hijo dijeron que experimentaron angustia emocional como resultado. El litigio se resolvió en diciembre de 2016, dijo entonces un abogado de los demandantes. JetBlue no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En 2017, dos hermanos embarcaron en un vuelo con destino a Tokio desde Los Ángeles con All Nippon Airways. Ambos tenían pasaportes válidos y tarjetas de embarque, pero uno de ellos tenía un billete de United Airlines y se suponía que no estaba en el vuelo de All Nippon. El avión regresó a Estados Unidos en pleno vuelo, y el incidente acaparó la atención general después de que la modelo Chrissy Teigen, que iba a bordo, tuiteara sobre el “vuelo a ninguna parte.”

Un portavoz de la TSA dijo en ese momento que el FBI estaba investigando el incidente, y ANA dijo que estaba trabajando para determinar cómo ocurrió. La aerolínea no respondió a una solicitud de comentarios el lunes.

En 2019, un niño de 14 años que viajaba solo desde Carolina del Norte se detuvo en Newark para un vuelo de conexión a Suecia, pero United Airlines lo colocó en un vuelo de Eurowings a Alemania en su lugar, tuiteó su madre en ese momento. El vuelo de Eurowings regresó a la puerta de embarque antes de despegar, dijo United en aquel momento, después de que la tripulación se diera cuenta de que el niño estaba en el avión equivocado.

Un portavoz de Eurowings dijo entonces que el embarque para los vuelos a Suecia y Alemania se realizó simultáneamente en puertas de embarque vecinas y fue gestionado por “un proveedor de servicios externo”, y que el adolescente recibió por error una tarjeta de embarque para el vuelo equivocado.

Un juez federal está sopesando si permite a JetBlue adquirir Spirit, después de que el Departamento de Justicia se opusiera a la fusión, forzando un juicio en Boston.

