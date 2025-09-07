Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este domingo las órdenes de evacuación emitidas para partes de Gaza y acusó a las milicias del grupo terrorista Hamas de disparar a mujeres y niños para evitar que salgan de la zona ante la inminente ofensiva terrestre israelí.

“Unas 100.000 personas han salido de (la ciudad de) Gaza. Hamas hace todo lo que puede para que nadie se marche, para que se queden y sirvan de escudos humanos”, afirmó Netanyahu antes de la reunión del Consejo de Ministros de este domingo, según un comunicado oficial.

Netanyahu adivirtió que “no se paran ante nada”. “Hace poco hemos visto cómo disparan a mujeres y niños en las piernas si es necesario, les disparan”. “Intentarán evitar que salgan a pesar de que es necesario desde la perspectiva humanitaria y desde nuestra perspectiva de guerra. Queremos concentrarnos en los terroristas y que la población civil salga”, dijo.

El mandatario israelí explicó que están intensificando las operaciones militares en las afueras y dentro de la ciudad de Gaza, lo que ha permitido “eliminar a terroristas Nujba —fuerzas de élite de las milicias de Hamás— implicados en la masacre del 7 de octubre”.

Palestinos se resguardan durante un ataque aéreo israelí, el domingo 7 de septiembre de 2025, en Ciudad de Gaza. (AP Foto/Yousef Al Zanoun)

“Estamos eliminando infraestructuras terroristas y los nefarios rascacielos terroristas”, dijo en referencia a los bombardeos que han provocado la destrucción de varios edificios altos de Gaza. “Hemos puesto en marcha otro corredor humanitario para que la población civil de Gaza pueda marcharse a un lugar seguro y recibir allí ayuda humanitaria”, añadió.

Netanyahu reconoció que a nivel diplomático Israel “está pagando un precio”, pero que “seguiremos hasta que logremos todos los objetivos de la guerra”. Defendió hacerlo “lo más rápidamente posible”, pero ha advertido que “si tengo que elegir entre la victoria sobre nuestros enemigos y la propaganda contra nosotros, elijo la victoria”.

“No quiero noticias de derrotas a manos de nuestros enemigos mientras nos elogian en los medios de comunicación globales. Elijo la victoria”, dijo.

Hamas aceptó negociar la propuesta de EEUU

Por otra parte, Hamas manifestó este domingo que acoge positivamente las “ideas” presentadas por los mediadores de Estados Unidos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y se mostró dispuesto a sentarse de inmediato a negociar para concretar la propuesta.

“Acogemos con satisfacción las ideas presentadas por los mediadores estadounidenses para detener la agresión y afirmamos nuestra disposición a sentarnos inmediatamente a la mesa de negociaciones para concluir un acuerdo integral”, explicó el grupo terrorista palestino.

Hamas enumeró las demandas que debe incluir este acuerdo, tales como “un alto el fuego, la retirada completa de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes” que gobernaría la Franja.

Los terroristas de Hamas aceptaron negociar la propuesta de EEUU (REUTERS/Hatem Khaled)

Asimismo, piden que Israel se comprometa públicamente con cualquier acuerdo que se alcance “y no renuncie a él como sucedió con la propuesta del 18 de agosto, que aceptamos, pero a la que el enemigo aún no ha respondido, continuando con sus masacres y limpieza étnica”.

“Continuamos nuestros contactos con los mediadores para desarrollar estas ideas hasta alcanzar un acuerdo integral que satisfaga las demandas de nuestro pueblo”, añadió el grupo.

Este mismo domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una “última advertencia” a Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes del grupo terrorista palestino.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El republicano, que hoy se encuentra entre el público en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, dijo haber advertido a Hamas sobre “las consecuencias de no aceptar” este acuerdo.

Y alertó que esta es su “última advertencia” hacia el grupo terrorista: “¡No habrá más!”.