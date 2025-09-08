Mundo

Un tiroteo en Jerusalén dejó al menos cuatro muertos y varios heridos: los agresores fueron neutralizados

Según las autoridades, los atacantes abordaron un autobús y dispararon contra los pasajeros. Seis lesionados permanecen en estado crítico y la zona sigue bajo resguardo policial

Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas este lunes en un tiroteo perpetrado en el este de Jerusalén.

El incidente ocurrió en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso al sector norte de la ciudad, cuando dos atacantes armados abordaron un autobús y dispararon contra los pasajeros que se encontraban dentro de la unidad.

El servicio de emergencias de Israel, Magen David Adom, informó que “se confirmó el fallecimiento de cuatro víctimas, incluyendo un hombre de aproximadamente 50 años y tres varones de unos 30 años”. Tras el incidente, equipos médicos evacuaron a cinco heridos de diversa gravedad a hospitales cercanos, mientras que otras personas recibieron tratamiento en el lugar.

La policía local detalló que los atacantes responsables del tiroteo fueron “neutralizados” durante la intervención de las fuerzas de seguridad.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en la zona y efectúan operaciones de investigación para esclarecer todos los detalles del hecho. Los hospitales y servicios de emergencia permanecen en alerta ante posibles incidentes adicionales.

Noticia en desarrollo...

