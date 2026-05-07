Las princesas militares que reflejan la transformación de las herederas europeas: de la princesa Leonor a Amalia de Holanda o Elisabeth de Bélgica

Las princesas Victoria de Suecia, Elisabeth de Bélgica, Leonor, Amalia de Holanda e Ingrid Alexandra de Noruega durante su formación militar (Montaje de Infobae)

El papel de las princesas europeas está atravesando una transformación marcada por la exigencia de preparación práctica para ejercer el liderazgo. Las herederas de las principales monarquías del continente han apostado en los últimos años por combinar estudios universitarios con una formación castrense intensiva, asumiendo perfiles que buscan legitimidad y solvencia ante los desafíos del siglo XXI.

Este proceso responde a la necesidad de dotar de mayor solidez institucional a las monarquías actuales, a través de herederas capaces de comprender y gestionar realidades internacionales complejas desde una posición de experiencia y autoridad. La formación militar, acompañada del acceso a titulaciones universitarias, se ha convertido en un denominador común para las herederas al trono de Noruega, España, Suecia, Bélgica, Países Bajos o Dinamarca.

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La princesa Elisabeth de Bélgica, con 20 años, dedicó un año a la academia militar tras completar sus estudios en el internado UWC College de Gales. Este dato refleja un patrón: los nuevos planes de formación de las casas reales exigen prácticas reales en academias militares, con el objetivo de dotar a las futuras jefas de Estado de un conocimiento transversal sobre liderazgo y defensa.

La princesa heredera belga Elisabeth, al centro, participa en un ejercicio militar de tres días en un Centro de Entrenamiento de Comandos del Ejército (Frederic Sierakowski, foto compartida vía AP, archivo)

La princesa Ingrid de Noruega o Isabella de Dinamarca

La estrategia de compaginar educación militar y civil afecta de forma directa al modo en que estas jóvenes preparan su acceso al trono. En Noruega, la princesa Ingrid Alexandra, hija mayor de los príncipes Haakon y Mette-Marit, inició en otoño de 2024 un periodo de 15 meses de instrucción castrense en el batallón de Ingenieros de la Brigada Norte, en el campamento de Skjold, reservado a la élite de las fuerzas armadas.

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La princesa Ingrid Alexandra de Noruega, en la base militar de Skjold. (Casa real noruega)

La Casa Real danesa ha confirmado recientemente, mediante un comunicado fechado el 31 de marzo, que la princesa Isabella, segunda en la línea de sucesión tras su hermano Christian, comenzará tras finalizar la secundaria su formación militar en el Regimiento de Húsares de la Guardia en Slagelse, sumándose como una de las primeras jóvenes en realizar un servicio militar de 11 meses en este centro.

La princesa Leonor y Victoria de Suecia

En España, la princesa Leonor ha continuado la tradición de la Casa Real. En agosto de 2023, ha iniciado un exigente programa de tres años en las academias militares del Ejército de Tierra, Mar y Aire, experiencia que incluyó una estancia de seis meses en el buque Juan Sebastián Elcano. Una vez concluido el ciclo castrense, la heredera se integrará en la Universidad Carlos III de Madrid para estudiar Ciencias Políticas, en una apuesta explícita por la educación pública, aunque en un grado diferente al de su padre, el rey Felipe VI, que se licenció en Derecho.

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La princesa Leonor vuela por primera vez en un F-5 en el marco de su instrucción en el Ejército del Aire (Casa Real)

Victoria de Suecia, cuyo derecho sucesorio quedó fijado por la reforma de 1979, concluyó en 2024 con 46 años su formación militar como oficial tras finalizar los estudios en la Academia de Defensa Nacional. El anuncio, acompañado de imágenes difundidas por la cuenta oficial de la heredera, confirmó que Victoria superó todas las pruebas exigidas para la preparación táctica y de combate en condiciones invernales.

La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

El programa, que la había mantenido varias semanas dedicada exclusivamente al ejército, incluyó entrenamiento con fusiles automáticos, manejo de artillería pesada y circuitos de resistencia en tierra y agua bajo bajas temperaturas. La heredera profundizó en estrategias, tácticas militares y ciencias de la guerra como parte integral de su preparación para asumir en el futuro el cargo de jefa de Estado.

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Victoria de Suecia, durante su formación militar. (Instagram: @kungahuset)

La princesa Amalia de Holanda

Amalia de Holanda, de 22 años, representa uno de los ejemplos más recientes de acceso al entrenamiento militar entre las princesas herederas. La hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, tras participar como estudiante en prácticas en el Estado Mayor de la Defensa, ha comenzado las prácticas en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos dentro de la Academia de Defensa. Estos planes quedaron reflejados en la ceremonia de graduación en el cuartel general Spoor de Ermelo, a la que asistió la reina Máxima

La princesa Amalia de Holanda ingresa en el Ejército del Aire (Instagram)

La combinación de servicio militar y formación universitaria no se limita a la condición de futuras jefas de Estado. En Dinamarca, Isabella, aunque solo segunda en la línea sucesoria, sigue el ejemplo de su hermano, el príncipe heredero, al incorporarse al mismo regimiento. Y aunque muchas de estas princesas alcanzarán el rango simbólico de jefas de las fuerzas armadas, la exigencia de conocer a fondo tanto la administración civil como la militar es presentada como una necesidad funcional para ejercer con solvencia la representación del Estado.

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