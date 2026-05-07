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Un puñetazo de Tchouaméni que terminó en brecha y Valverde en silla de ruedas: así fue la trifulca de los jugadores del Real Madrid

El jugador uruguayo negó el saludo al francés y le acusó de haber filtrado la discusión previa a la prensa

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Los jugadores del Real Madrid Valverde y Tchouameni (REUTERS/Susana Vera)
Los jugadores del Real Madrid Valverde y Tchouameni (REUTERS/Susana Vera)

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años a raíz de un enfrentamiento entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni. Lo que comenzó como una bronca durante el entrenamiento de este miércoles ha evolucionado en las últimas horas hasta convertirse en una pelea física de gran gravedad. El incidente ha encendido todas las alarmas en la directiva y el cuerpo técnico, al punto de obligar a la apertura de un expediente disciplinario y a la celebración de reuniones de urgencia en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Inicialmente, el conflicto entre ambos jugadores se limitó a un duro cruce verbal y a un forcejeo que no fue a mayores. Se encararon y tuvieron que ser separados por sus compañeros, pero una vez finalizada la sesión, aunque mantuvieron un fuerte intercambio de palabras en el vestuario, cada uno se marchó a su casa tras un aparente acercamiento. La calma duró poco. Este jueves, la situación escaló de forma inesperada y todo ha saltado por los aires.

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La jornada arrancó con un gesto que marcó el tono del día: Valverde negó la mano a Tchouameni en el vestuario, según publicaciones del Diario AS. Este desplante fue interpretado como una señal inequívoca de hostilidad. El ambiente durante el entrenamiento se tornó especialmente tenso. Desde dentro del vestuario, algunos lo describieron como “muy incómodo” y “desagradable”. La atmósfera era tan extraña que las entradas duras y las acciones fuera de lo habitual se sucedieron entre los protagonistas de la disputa.

Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)
Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)

La raíz del conflicto se encuentra en una acusación: Valverde señalando a Tchouameni como el responsable de haber filtrado a la prensa la bronca de la jornada anterior. Esta imputación se repitió varias veces, tanto en el vestuario como sobre el césped. Incluso mientras los jugadores entrenaban, Valverde insistía en sus reproches y la tensión no hacía más que aumentar. Todo esto ocurrió bajo la presencia de Arbeloa, pero el técnico optó por no intervenir. Tchouameni, por su parte, negó en todo momento cualquier contacto con los medios, asegurando que se mantiene alejado de la prensa. A pesar de sus negativas, Valverde continuó con sus acusaciones y la situación se fue deteriorando hasta que, finalmente, explotó el conflicto, según publica el Diario AS.

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Un puñetazo, una brecha y una visita al hospital

El regreso al vestuario tras el entrenamiento no trajo la calma. Valverde continuó con sus señalamientos y algunos jugadores intentaron mediar, pidiendo que la discusión terminara. Tchouameni también intervino, reclamando que era necesario poner fin al clima de hostilidad. Sin embargo, las palabras no lograron apaciguar los ánimos y Valverde siguió con su dedo acusador apuntando a su compañero. Fue en ese momento cuando el francés, harto de la situación, le propinó un puñetazo a Valverde.

El golpe tuvo consecuencias inmediatas. Los jugadores que se encontraban cerca corrieron a separarlos, sumándose también José Ángel Sánchez, que estaba próximo al vestuario. Valverde, tras recibir el puñetazo, cayó y se golpeó la cabeza, lo que le provocó una brecha considerable. La herida empezó a sangrar y se activó el protocolo médico del club. El futbolista uruguayo fue trasladado en silla de ruedas a la enfermería de Valdebebas y, posteriormente, al hospital Blua Sanitas Valdebebas, donde recibió puntos de sutura para cerrar la herida. Arbeloa permaneció a su lado durante todo el proceso. Tras la intervención, Valverde pudo regresar a casa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresa su frustración con el arbitraje tras la eliminación de su equipo. Califica la expulsión de uno de sus jugadores como "inexplicable" e "injusta", asegurando que la decisión sentenció la eliminatoria.

Gabinete anticrisis en el Real Madrid

Mientras tanto, en Valdebebas, la actividad no se detuvo. El club decidió abrir un expediente disciplinario para ambos jugadores y considera la posibilidad de que ninguno esté presente en el próximo Clásico. Aunque en un primer momento la opción parecía improbable, ahora no está descartada. Tras el entrenamiento, José Ángel Sánchez encabezó una reunión de urgencia con todos los jugadores para intentar calmar la situación. El asunto ya se encuentra en manos del presidente.

El Real Madrid vive momentos convulsos cuando la temporada enfila su recta final. Con el partido ante el eterno rival en el horizonte cercano, el vestuario no puede afrontar el duelo en peor momento. Los blancos ya no luchan por títulos, aunque matemáticamente tendrían opciones de levantar LaLiga, y eso ha hecho que ahora afloren los desacuerdos internos ante una nueva temporada vacía de títulos.

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