Ni vinagre ni cloro: cómo eliminar la cal del inodoro en solo 4 minutos

Este método es rápido y menos agresivo que otras alternativas

Aarón Caballero Illescas

Aarón Caballero Illescas

Uno de los lugares donde más suciedad se acumula es en el baño y, en concreto, en el váter. Si eres una persona que está buscando la manera de dejarlo reluciente, este es tu método.

Tan solo necesitas cuatro minutos para cambiar el aspecto de tu inodoro. Los trucos caseros más populares suelen recurrir al vinagre o al cloro, sin embargo hay otro elemento que es aún más efectivo para limpiar la cal.

Materiales necesarios

Para eliminar la cal con este método, se necesita aceite lubricante de uso doméstico, un cepillo de inodoro o un paño de microfibra y agua corriente para poder enjuagar toda la superficie al final del proceso. Los guantes de limpieza son opcionales, pero pueden utilizarse para proteger las manos durante la aplicación y la limpieza.

Limpieza paso a paso

Para aplicar este método de eliminación de la cal del fondo del inodoro, primero asegúrate de ventilar el baño abriendo una ventana o dejando la puerta abierta. A continuación, rocía el producto directamente sobre la zona afectada por la cal, procurando cubrir toda el área manchada.

Realiza la aplicación manteniendo el bote a una distancia prudente para evitar salpicaduras. Por otra parte, presta especial atención a los bordes o recovecos donde suelen acumularse los depósitos minerales.

Deja que el aceite haga efecto durante cuatro minutos. Esta espera será suficiente para que el producto cree una película entre la cal y el esmalte de la taza. Transcurrido este tiempo, pasa un paño de microfibra o una escobilla. Frota con movimientos firmes, siguiendo el contorno del fondo de la taza, pero sin ejercer una presión excesiva para no dañar el esmalte. Insiste sobre las zonas donde la cal persista y procura cubrir toda la superficie tratada con el aceite.

Cuando completes la limpieza, procede a enjuagar. Acciona la cisterna del inodoro para eliminar los restos de cal y cualquier residuo de aceite lubricante. Observa el fondo: si notas manchas resistentes, puedes repetir el procedimiento las veces que consideres necesario, realizando una nueva aplicación focalizada y repitiendo el proceso de espera y frotado.

Por qué funciona el aceite lubricante

El aceite lubricante crea una barrera entre la cal y el esmalte del inodoro, reduciendo la adherencia y permitiendo que la suciedad se despegue con menor esfuerzo. Al evitar productos ácidos o el cloro también se protegen las juntas internas y no se generan vapores agresivos.

Realizar mantenimiento regular en el inodoro previene la acumulación de capas de cal, lo que facilita la limpieza y mantiene el buen estado del sistema. Es fundamental revisar el estado, ya que las fugas pueden favorecer a la aparición de estas manchas.

El procedimiento descrito tiene varias ventajas: solo requiere menos de cinco minutos, no emplea productos agresivos ni genera olores molestos, y protege los componentes internos del inodoro, ayudando a evitar averías por corrosión. Este método es sencillo y práctico, además de prolongar la vida útil y el brillo con un cuidado mínimo.

