España

Una intoxicación masiva en un restaurante de un pueblo turístico desata las alarmas por la insalubridad de la comida, pero no fue el menú, sino el agua

Tras detectar parámetros anormales en el suministro de un pozo privado, las autoridades ordenaron suspender su uso

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Vista de Nicotera Marina, al
Vista de Nicotera Marina, al sur de Italia. (Adobe Stock)

El origen de la intoxicación que afectó a decenas de personas en Nicotera Marina, un pueblo de costa en la provincia italiana de Vibo Valentia, no se debió a los alimentos que se sirvieron durante una comida, como se creía en un primer momento, sino al agua utilizada en la cocina. Así lo han determinado los análisis realizados por la Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia (ASP), que ha descartado la presencia de patógenos en las muestras de comida y apuntan al agua proveniente de un pozo de la instalación.

El episodio, ocurrido el 23 de agosto, involucró a unos 300 comensales que participaron en un almuerzo en el restaurante del complejo turístico, conforme detalla la prensa local. Tras la comida, aproximadamente treinta personas empezaron a sufrir vómitos y disentería. Cinco de ellas fueron hospitalización por a la gravedad de su estado.

En un primer momento, las autoridades barajaron la posibilidad de que el suceso estuviera relacionado con el botulismo, una intoxicación causada generalmente por la ingesta alimentos contaminados por toxinas botulínicas. Semanas antes, en Calabria, en la zona de Cosentino, un incidente similar con comida contaminada de un camión de alimentos había causado la muerte de dos personas y la hospitalización de otras doce. Pero en este caso, no fueron los alimentos.

Noticias del día 03 de septiembre del 2025

La intervención de los carabinieri del NAS fue inmediata. Procedieron al cierre de la cocina, la destrucción de los alimentos almacenados y la recolección de muestras para su análisis. Entre los productos examinados figuraban algunas salchichas, consideradas como uno de los posibles focos de la intoxicación. Sin embargo, los resultados de los análisis realizados por el personal de la ASP y enviados al Instituto Zooprofiláctico Experimental del Sur dieron negativo en cuanto a la presencia de patógenos en los alimentos.

La ASP informó de que, tras una primera evaluación, solo dos de los sesenta afectados que fueron atendidos por la Guardia Médica la noche del 23 de agosto acudieron inicialmente a la Sala de Urgencias. Al día siguiente, el 24 de agosto, se ordenó la destrucción preventiva de 300 kg de alimentos utilizados en la cena anterior y la suspensión temporal de todas las áreas destinadas a la preparación y administración de alimentos. Ese mismo día, se realizó una desinfección extraordinaria y se autorizó la reapertura de las instalaciones de la cocina.

Un pozo contaminado

Durante la inspección higiénico-sanitaria, se constató que el suministro de agua de la cocina dependía tanto de la red municipal como de un pozo privado, para el cual se solicitaron las certificaciones y documentación pertinentes. El análisis del agua del pozo reveló parámetros anormales, lo que llevó a la ASP a tomar nuevas muestras el 25 de agosto en varios puntos de la estructura, incluidos los dispensadores de agua potable.

El 27 de agosto, la Arpacal comunicó que algunos puntos de muestreo presentaban resultados que no cumplían con los parámetros legales, por lo que el SIAN (Servicio de Higiene Alimentaria y Nutricional) ordenó la prohibición del uso del agua en dos dispensadores de agua potable. Dos días después, el 28 de agosto, la Arpacal de Reggio Calabria informó de más resultados parciales fuera de la normativa, lo que llevó al SIAN a extender la prohibición a todos los dispensadores de agua potable de la estructura hasta que se resolvieran las deficiencias detectadas.

Temas Relacionados

Intoxicación alimentariaRestaurantesItaliaTurismoEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

La normativa divide las sanciones en tres categorías: leves, graves y muy graves, y estas abarcan desde la omisión de datos relevantes hasta la falsificación del documento

La multa de hasta 6.000

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Los investigados encerraron a 28 animales en una cabaña con espacio reducido y cerraron los respiraderos, provocando que solo consiguieran sobrevivir tres

Una jueza de Cantabria abre

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

El informe resalta que su “falta de autocontrol” estaba interfiriendo negativamente a la hora de comunicarse con los entrevistadores

Murcia excluye a un aspirante

Una cajera y una clienta se compinchan para no pagar la compra y son detenidas: este es el valor de los productos robados

Las dos mujeres han sido puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

Una cajera y una clienta

5 flores para cultivar este otoño y llenar tu casa y jardín de color: resistentes, fáciles y llenas de vida

El entretiempo está a la vuelta de la esquina y con él llegan estas floraciones que harán de tu hogar uno más acogedor

5 flores para cultivar este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jueza de Cantabria abre

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

ECONOMÍA

La multa de hasta 6.000

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Esto es lo que pasa si te pagan las horas extras como incentivos, según un abogado: “Te puede beneficiar”

Cambio de euro a dólar hoy 3 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”