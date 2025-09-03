España

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Francisco Rius (@metodorius), Inspector Jefe de la Policía Nacional, ha explicado como identificarlo

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Policía Nacional (@metodorius)
Policía Nacional (@metodorius)

La policía secreta es una parte fundamental del cuerpo. Los agentes con vestimenta de calle que buscan pasar desapercibidos permite tener un mayor control de lo que ocurre en eventos o lugares con muchas personas, al no avisar de que hay policías presentes portando un llamativo uniforme.

Sin embargo, también siembra una importante duda sobre si la persona que, cuando tiene que actuar, asegura ser policía está diciendo la verdad o está mintiendo. Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía Nacional, conocido en TikTok como @metodorius, ha explicado como identificar si es un verdadero agente.

El inspector asegura que se producen muchos engaños de este tipo, aunque pueda resultar de difícil éxito. “Hay muchísimas sentencias en ese sentido, sobre todo con extranjeros, pero también se hace con gente mayor”, explica Francisco en uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales.

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres importantes miembros de la ´Ndrangheta.

La placa como método de confirmación

Todos los agentes de la Policía Nacional llevan una placa de identificación que permite confirmar que se trata de un auténtico miembro del cuerpo de seguridad. En ocasiones, están obligados a mostrarla mientras caminan, pero esto se limita a los momentos en los que llevan uniforme. Si deben ocultarse, tan solo necesitan llevarla guardada y mostrarla una vez va a actuar.

De esta manera, a la hora de realizar una detención la persona afectada podrá confirmar que no está siendo engañada observando la placa. Este elemento muestra el número de identificación del agente, junto al escudo de la Policía Nacional que permite demostrar que es verdadera.

Hay ocho personas detenidas en Algeciras, Ceuta e Ibiza (Policía Nacional)

Cómo saber que es una placa verdadera

Francisco Rius explica que la normativa vigente regula la forma en que un agente debe mostrar su placa al ciudadano. “La placa será mostrada a una distancia máxima de un metro con 20 centímetros”, señala Rius, según las normas establecidas por el Ministerio de Interior. Esta medida permite que la persona pueda distinguir si la identificación que exhibe el funcionario es auténtica o falsa.

Rius insiste en que el conocimiento de esta distancia resulta esencial para la seguridad ciudadana. “Es muy importante que sepas esa distancia y luego que se identifique correctamente el funcionario policial”, resalta. El respeto a este protocolo ayuda a prevenir delitos de suplantación y otorga garantías tanto a la población como a los agentes durante las intervenciones.

Además, el inspector Rius advierte sobre la necesidad de no intentar manipular la placa policial durante la identificación. “No le puedes pedir al policía tocarle la placa porque lógicamente vas a entrar en un problema muy serio”, advierte. No existe ninguna disposición que permita a los ciudadanos tocar el distintivo, por lo que cualquier intento de hacerlo puede incrementar la tensión y derivar en consecuencias legales.

De esta forma, si bien la placa es el elemento creado para la confirmación, hay que asegurarse de que es verdadera y andar atento, pues existen estafas cuidadas que crean falsas placas para hacerlas más realistas. La distancia a la que la muestra el supuesto agente y los elementos que deben contener pueden ser determinantes.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicíaPolicía EspañaMinisterio de InteriorTikTokViralesVirales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

La normativa divide las sanciones en tres categorías: leves, graves y muy graves, y estas abarcan desde la omisión de datos relevantes hasta la falsificación del documento

La multa de hasta 6.000

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Los investigados encerraron a 28 animales en una cabaña con espacio reducido y cerraron los respiraderos, provocando que solo consiguieran sobrevivir tres

Una jueza de Cantabria abre

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

El informe resalta que su “falta de autocontrol” estaba interfiriendo negativamente a la hora de comunicarse con los entrevistadores

Murcia excluye a un aspirante

Una cajera y una clienta se compinchan para no pagar la compra y son detenidas: este es el valor de los productos robados

Las dos mujeres han sido puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

Una cajera y una clienta

5 flores para cultivar este otoño y llenar tu casa y jardín de color: resistentes, fáciles y llenas de vida

El entretiempo está a la vuelta de la esquina y con él llegan estas floraciones que harán de tu hogar uno más acogedor

5 flores para cultivar este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jueza de Cantabria abre

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

Cinturones, tejidos y cremalleras: Marlaska licita un contrato de 3,3 millones de euros para que los presos hagan los uniformes de los funcionarios de prisiones

ECONOMÍA

La multa de hasta 6.000

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Esto es lo que pasa si te pagan las horas extras como incentivos, según un abogado: “Te puede beneficiar”

Cambio de euro a dólar hoy 3 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”