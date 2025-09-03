Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Policía Nacional (@metodorius)

La policía secreta es una parte fundamental del cuerpo. Los agentes con vestimenta de calle que buscan pasar desapercibidos permite tener un mayor control de lo que ocurre en eventos o lugares con muchas personas, al no avisar de que hay policías presentes portando un llamativo uniforme.

Sin embargo, también siembra una importante duda sobre si la persona que, cuando tiene que actuar, asegura ser policía está diciendo la verdad o está mintiendo. Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía Nacional, conocido en TikTok como @metodorius, ha explicado como identificar si es un verdadero agente.

El inspector asegura que se producen muchos engaños de este tipo, aunque pueda resultar de difícil éxito. “Hay muchísimas sentencias en ese sentido, sobre todo con extranjeros, pero también se hace con gente mayor”, explica Francisco en uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales.

La placa como método de confirmación

Todos los agentes de la Policía Nacional llevan una placa de identificación que permite confirmar que se trata de un auténtico miembro del cuerpo de seguridad. En ocasiones, están obligados a mostrarla mientras caminan, pero esto se limita a los momentos en los que llevan uniforme. Si deben ocultarse, tan solo necesitan llevarla guardada y mostrarla una vez va a actuar.

De esta manera, a la hora de realizar una detención la persona afectada podrá confirmar que no está siendo engañada observando la placa. Este elemento muestra el número de identificación del agente, junto al escudo de la Policía Nacional que permite demostrar que es verdadera.

Cómo saber que es una placa verdadera

Francisco Rius explica que la normativa vigente regula la forma en que un agente debe mostrar su placa al ciudadano. “La placa será mostrada a una distancia máxima de un metro con 20 centímetros”, señala Rius, según las normas establecidas por el Ministerio de Interior. Esta medida permite que la persona pueda distinguir si la identificación que exhibe el funcionario es auténtica o falsa.

Rius insiste en que el conocimiento de esta distancia resulta esencial para la seguridad ciudadana. “Es muy importante que sepas esa distancia y luego que se identifique correctamente el funcionario policial”, resalta. El respeto a este protocolo ayuda a prevenir delitos de suplantación y otorga garantías tanto a la población como a los agentes durante las intervenciones.

Además, el inspector Rius advierte sobre la necesidad de no intentar manipular la placa policial durante la identificación. “No le puedes pedir al policía tocarle la placa porque lógicamente vas a entrar en un problema muy serio”, advierte. No existe ninguna disposición que permita a los ciudadanos tocar el distintivo, por lo que cualquier intento de hacerlo puede incrementar la tensión y derivar en consecuencias legales.

De esta forma, si bien la placa es el elemento creado para la confirmación, hay que asegurarse de que es verdadera y andar atento, pues existen estafas cuidadas que crean falsas placas para hacerlas más realistas. La distancia a la que la muestra el supuesto agente y los elementos que deben contener pueden ser determinantes.