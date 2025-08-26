España

La Policía Nacional advierte sobre el DNI y el pasaporte a la hora de viajar: “Te verás obligado a regresar a España”

“Nunca, nunca, nunca, viajes con tu documentación si has denunciado su robo”, apunta una agente

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
La Policía Nacional advierte sobre
La Policía Nacional advierte sobre el DNI y el pasaporte a la hora de viajar: “Te verás obligado a regresar a España” (@policia)

Con el final de agosto, miles de viajeros españoles apuran los últimos días de vacaciones en el extranjero. Sin embargo, otros son los que aprovechan estas fechas (comienzos de septiembre incluido) para comenzar sus vacaciones. En este contexto, la Policía Nacional ha publicado un vídeo sobre qué ocurre si viajamos con el DNI o el pasaporte tras denunciar su pérdida o robo. Una confusión con la documentación puede arruinar el regreso o incluso obligar a volver a España antes de tiempo.

“Nunca, nunca, nunca, viajes con tu documentación si has denunciado su robo”, comienza en la cuenta de TikTok de la Policía Nacional (@policia). Y recuerdan la importancia de no utilizar bajo ninguna circunstancia los diferentes documentos de identidad que figuren como anulados tras una denuncia, por ejemplo, en el caso de haberlo perdido, pero encontrarlo después.

El aviso llega en plena temporada de vacaciones, porque aunque miles de españoles preparen sus maletas para volver, otros están a punto de irse. Según la Policía, el error más común es continuar utilizando el documento después de haberlo encontrado, aun cuando ya se ha notificado su desaparición en comisaría. “Nunca, nunca, nunca viajes con tu documentación si has denunciado su robo. Si oo encuentras tu DNI o pasaporte y acudes a una comisaría a denunciar su pérdida o extravío. Ojo, porque en ese momento el documento denunciado queda anulado y sin valor jurídico”, señala una agente en la publicación.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

El proceso es sencillo: en cuanto un ciudadano comunica la pérdida o sustracción de un documento de identidad, este queda registrado en el sistema como inválido. El problema aparece cuando, tras la denuncia, el documento extraviado reaparece, ya sea casa, en un bolso o en un cajón... En ese punto, muchos optan por utilizarlo igualmente para viajar, ignorando que ya no tiene validez legal.

“Grave error”

“Hasta aquí todo bien, pero después lo encuentras y decides seguir usándolo a pesar de que en la denuncia se indica que ese documento ya no es válido. Grave error: no debes viajar con este documento bajo ninguna circunstancia, ya que figura como perdido o sustraído”, remarca la agente.

“¿Qué te va a pasar al llegar a tu país de destino? Los agentes te impedirán la entrada cuando comprueben la validez del documento y te verás obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible”, explican desde la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un DNI español. (LinkedIn)

Además, durante ese tiempo, el pasajero tendrá que permanecer en la zona internacional de tránsito del aeropuerto, sin poder salir al país de destino ni regresar hasta que se organice su vuelta. “Te verás obligado a esperar en la zona internacional de tránsito, lo que puede suponer varios días de espera en el aeropuerto”, alertan.

Por ello, la recomendación es que si se denuncia la pérdida o sustracción del DNI o pasaporte y después se recupera, la única solución es solicitar cita para expedir un nuevo documento válido. “Así que ya sabes, si denuncias la pérdida o sustracción de tu DNI o pasaporte y luego lo recuperas, pide cita para obtener un nuevo documento”, concluye el mensaje difundido en redes sociales.

Temas Relacionados

Policía EspañaPolicía Nacional EspañaRedes socialesTikTokEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

Conoce cuáles son las mejores

Cómo averiguar si una gasolinera está al lado de la autovía: la clave está en las señales

Cuando se realiza un viaje por alguna de las carreteras de España, es fundamental que los conductores sepan identificar si la estación de servicio está o no próxima para repostar el vehículo

Cómo averiguar si una gasolinera

El Banco Santander intenta despedir a una trabajadora por “irregularidades” con seguros, pero pierde: la entidad “conocía y toleraba” estas prácticas

El Tribunal Supremo confirma la improcedencia del despido de Irene, empleada en una sucursal de Córdoba

El Banco Santander intenta despedir

Una historiadora corrige a Grok, la IA que ubicaba una foto de la posguerra en Málaga en el Estados Unidos de la Gran Depresión: “Podéis sacar vuestras conclusiones”

El chatbot se negaba a afirmar que la imagen había sido tomada en España en 1952 a pesar de que la usuaria le facilitaba toda la información necesaria para que se corrigiera

Una historiadora corrige a Grok,

Qué significa morderse las uñas, según la psicología: un molesto hábito con posibles causas en la salud mental

Esta costumbre, que se conoce como onicofagia, puede provocar problemas como alteraciones dentales o infecciones

Qué significa morderse las uñas,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué en algunos países

Por qué en algunos países se introduce un pez de hierro en los guisos: un químico lo explica

Una heredera consigue eludir una multa de 36.000 euros impuesta por la Agencia Tributaria por no aplicar correctamente la reducción del Impuesto de Sucesiones

Condenado a 16 meses de prisión un empresario por estafar más de 60.000 euros a un inversor con falsos negocios petrolíferos

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

ECONOMÍA

Conoce cuáles son las mejores

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Un abogado explica cómo Hacienda va a “meter mano” a las indemnizaciones por despido: “Tienen que recortar 1.600 millones de euros en impuestos”

Viviendas de lujo desde 7 millones de euros: estas son las 10 calles más caras para comprar una casa en España

Una mujer le compra una casa a su hijo para no pagar los 10.000 euros al año de una residencia para estudiantes y alquila las habitaciones: “Espero beneficios”

Miguel Benito, abogado: “Si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños, puedes conseguir hasta cinco años de cotizaciones extra”

DEPORTES

La lamentable situación de uno

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH