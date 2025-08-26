La Policía Nacional advierte sobre el DNI y el pasaporte a la hora de viajar: “Te verás obligado a regresar a España” (@policia)

Con el final de agosto, miles de viajeros españoles apuran los últimos días de vacaciones en el extranjero. Sin embargo, otros son los que aprovechan estas fechas (comienzos de septiembre incluido) para comenzar sus vacaciones. En este contexto, la Policía Nacional ha publicado un vídeo sobre qué ocurre si viajamos con el DNI o el pasaporte tras denunciar su pérdida o robo. Una confusión con la documentación puede arruinar el regreso o incluso obligar a volver a España antes de tiempo.

“Nunca, nunca, nunca, viajes con tu documentación si has denunciado su robo”, comienza en la cuenta de TikTok de la Policía Nacional (@policia). Y recuerdan la importancia de no utilizar bajo ninguna circunstancia los diferentes documentos de identidad que figuren como anulados tras una denuncia, por ejemplo, en el caso de haberlo perdido, pero encontrarlo después.

El aviso llega en plena temporada de vacaciones, porque aunque miles de españoles preparen sus maletas para volver, otros están a punto de irse. Según la Policía, el error más común es continuar utilizando el documento después de haberlo encontrado, aun cuando ya se ha notificado su desaparición en comisaría. “Nunca, nunca, nunca viajes con tu documentación si has denunciado su robo. Si oo encuentras tu DNI o pasaporte y acudes a una comisaría a denunciar su pérdida o extravío. Ojo, porque en ese momento el documento denunciado queda anulado y sin valor jurídico”, señala una agente en la publicación.

El proceso es sencillo: en cuanto un ciudadano comunica la pérdida o sustracción de un documento de identidad, este queda registrado en el sistema como inválido. El problema aparece cuando, tras la denuncia, el documento extraviado reaparece, ya sea casa, en un bolso o en un cajón... En ese punto, muchos optan por utilizarlo igualmente para viajar, ignorando que ya no tiene validez legal.

“Grave error”

“Hasta aquí todo bien, pero después lo encuentras y decides seguir usándolo a pesar de que en la denuncia se indica que ese documento ya no es válido. Grave error: no debes viajar con este documento bajo ninguna circunstancia, ya que figura como perdido o sustraído”, remarca la agente.

“¿Qué te va a pasar al llegar a tu país de destino? Los agentes te impedirán la entrada cuando comprueben la validez del documento y te verás obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible”, explican desde la Policía Nacional.

Además, durante ese tiempo, el pasajero tendrá que permanecer en la zona internacional de tránsito del aeropuerto, sin poder salir al país de destino ni regresar hasta que se organice su vuelta. “Te verás obligado a esperar en la zona internacional de tránsito, lo que puede suponer varios días de espera en el aeropuerto”, alertan.

Por ello, la recomendación es que si se denuncia la pérdida o sustracción del DNI o pasaporte y después se recupera, la única solución es solicitar cita para expedir un nuevo documento válido. “Así que ya sabes, si denuncias la pérdida o sustracción de tu DNI o pasaporte y luego lo recuperas, pide cita para obtener un nuevo documento”, concluye el mensaje difundido en redes sociales.