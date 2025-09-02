España

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Desde la organización informan de que ya son 10 los suicidios registrados en lo que va de 2025 y denuncian “la falta de respuesta del Ministerio del Interior a las demandas de apoyo psicológico para los agentes”

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Agente de la Policía Nacional
Agente de la Policía Nacional (Europa Press)

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha informado que este lunes se han producido tres nuevos suicidios por agentes de este cuerpo, uno en Madrid, otro en Jaén y el último en Las Palmas de Gran Canaria, elevando las muertes por esta causa a 10 en lo que va de 2025.

“Una tragedia que pone de nuevo sobre la mesa el grave problema de salud mental que sufre el colectivo policial y que, a pesar de los avisos y las reiteradas denuncias, continúa sin recibir una respuesta adecuada por parte de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior”, denuncian desde el sindicato, que también ha querido expresar “su más profundo pesar” por estos sucesos.

Explican que “la salud mental de los policías nacionales es una cuestión de máxima urgencia. El estrés acumulado, la exposición constante a situaciones de riesgo, la presión laboral y la falta de reconocimiento institucional, así como la carga emocional que conlleva esta profesión y las intervenciones a las que se enfrentan los policías nacionales. Una carga emocional para la que no se prepara específicamente a los policías”.

Sin psicólogos suficientes para una plantilla de 75.000 agentes

Desde JUPOL aseguran que “esta presión y carga emocional genera un desgaste que, si no se atiende con los recursos necesarios, puede desembocar en situaciones extremas. Desde JUPOL recordamos que, detrás de cada cifra, hay compañeros, familias y seres queridos rotos por un dolor irreparable”.

“A pocos días de conmemorarse el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el próximo 10 de septiembre, JUPOL quiere advertir de que las cifras que afectan a la Policía Nacional superan con creces la media de la población general. Los agentes tienen un riesgo mucho mayor de sufrir problemas de salud mental y, desgraciadamente, de acabar con su vida. Esto exige medidas urgentes, efectivas y sostenidas en el tiempo”, agregan.

Aprovechan la ocasión para reconocer y valorar “la labor que desempeña el Gabinete de Intervención Psicosocial de la Dirección General de la Policía, cuyos profesionales trabajan con gran entrega y dedicación”, pero insisten en que “estos recursos son insuficientes para atender a una plantilla de cerca de 75.000 policías. Se necesitan más psicólogos especializados, protocolos claros de detección temprana, campañas internas de concienciación y formación específica para mandos y agentes en la identificación de señales de alerta”.

“Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado”

JUPOL subraya que “la falta de respuesta de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior a las reiteradas peticiones de los agentes supone un grave menoscabo a la salud mental de la plantilla. Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras los policías nacionales se ven obligados a afrontar solos una situación límite”.

Por último, el sindicato quiere recordar la existencia de SOS JUPOL, “un servicio pionero de apoyo psicológico impulsado por el sindicato desde sus inicios, que ofrece atención profesional inmediata y confidencial a los policías en situación de crisis a través del teléfono 633 722 848″. También recuerdan que “la Policía Nacional dispone de un teléfono de asistencia psicológica en el 91 582 10 43, recursos que deben complementarse con una estrategia global de prevención”.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaPolicía Nacional EspañolSindicatos PolicíaSalud MentalSaludMinisterio del InteriorEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La bomba de Santi Acosta para el estreno de ‘El precio de…’: la exmujer de Ábalos habla por primera vez en televisión

Carolina Perles será la primera protagonista del nuevo formato del presentador en Telecinco, que arranca el lunes 8 de septiembre

La bomba de Santi Acosta

Las tres piezas de carne que un chef recomienda por ser baratas y de buena calidad: “El método de cocción de estos cortes es más tolerante”

A pesar de ser cortes más baratos, piezas como la paleta o la aguja son ideales para cocinar guisos para toda la familia

Las tres piezas de carne

Quién es quién en ‘MasterChef Celebrity 10’: de Valeria Ros a Mala Rodríguez, la lista completa de los 16 concursantes

La cadena pública ha vuelto a apostar por el concurso culinario, que vuelve con su versión VIP

Quién es quién en ‘MasterChef

Un psicólogo explica 10 motivos por los que muchas personas son incapaces de terminar sus tareas: “No es perfeccionismo”

El temor al fracaso o la comparación constante provocan que no se finalice un proyecto hasta que no cumpla con unas altísimas expectativas autoimpuestas

Un psicólogo explica 10 motivos

El Gobierno declara Lugar de Memoria el Pazo de Meiras, el palacio que se apropió Franco y que la Justicia devolvió al Estado hace cinco años

El Ejecutivo también reconoce las islas de San Simón y de San Antonio que fueron utilizadas por los sublevados contra la II Republica como penal durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista

El Gobierno declara Lugar de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenada a un año y

Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

Tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del Villa de Pitanxo por el naufragio del pesquero

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

ECONOMÍA

España perdió 199.300 empleos en

España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

DEPORTES

El ex jefe de la

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”