España

Un empresario condenado por estafar casi 90.000 euros a una mercantil con la compra de pescado y marisco durante las navidades de 2016

El autor del delito compró los productos, ocultando su mala situación financiera, y nunca los pagó, vendiéndolos a terceros para llevarse el dinero

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Pescado fresco en una pescadería
Pescado fresco en una pescadería (Adobe Stock)

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa a un empresario que estafó a otra mercantil casi 90.000 euros con la compra de pescado y marisco para la campaña de la Navidad de 2016. La sentencia recoge el acuerdo de conformidad al que llegaron la Fiscalía y la defensa durante el juicio, por el que el acusado se declaró culpable de un delito de estafa.

El condenado era el administrador único de la mercantil “Pescados Larrosa S.L. Unipersonal”, constituida en 2014 y con un capital social de 3.010 euros. Su objeto social era el comercio de pescados y por ello llevaba años manteniendo relaciones comerciales con la mercantil “Distribución Amaro González S.A.”.

Estas consistían en la compra de sus productos de pescado, mariscos y similares para su reventa a terceros, “manteniendo entre ambos una cuenta abierta, en base a la confianza, que le permitía hacer pagos por cantidades moderadas”.

Un pedido mucho mayor que en otras campañas

El problema vino con la campaña de Navidad de 2016, cuando el acusado, ocultando que su empresa estaba teniendo dificultades económicas, hizo un pedido mucho mayor al de otras campañas, con un importe total de 89.394,73 euros.

Estos productos los vendió a terceros, lucrándose con el dinero obtenido y no pagando nada a la mercantil de distribución. El 20 de marzo de 2017 el acusado liquidó la mercantil “Pescados Larrosa S.L.” ante Notaria de Elda.

Seis meses de prisión

Tras el acuerdo de conformidad al que han llegado las partes, la sentencia concluye que el acusado es autor del delito de estafa que se le imputa, a tenor de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

Los magistrados añaden que “concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y atenuante de reparación del daño parcial, debiendo imponerse la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de tres meses con una cuota diaria de tres euros”.

A la vez, se absuelve a su mujer por el delito de estafa que se le imputaba, declarando de oficio las costas causadas.

El delito de estafa

El delito de estafa está regulado en los artículos 248 a 251 del Código Penal y se produce cuando una persona, con ánimo de lucro, engaña a otra induciéndola a cometer un error que le lleva a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Dicho de otro modo, consiste en utilizar un engaño para obtener un beneficio económico indebido, causando un perjuicio a la víctima.

Imágenes de la Policía Nacional que ha desarticulado un entramado criminal dedicado, presuntamente, a estafar a migrantes en situación irregular en España ofreciéndoles trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros, utilizando para ello documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.

El tipo básico de estafa puede castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años, aunque la cuantía defraudada, la gravedad de la situación y las circunstancias del autor pueden modificar la pena. Existen además formas agravadas, como cuando el valor de lo estafado supera los 50.000 euros, cuando el fraude recae sobre bienes de primera necesidad, viviendas u otros bienes de especial relevancia, o cuando se comete con abuso de las relaciones personales.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasComunidad ValencianaEstafasNavidadPescadoTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los motivos que llevaron a Irene Rosales a separarse de Kiko Rivera: de las humillaciones del DJ a la guerra familiar con el clan Pantoja

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja han puesto fin a sus nueve años de matrimonio, en el que pasaron por altas y bajas

Los motivos que llevaron a

Batería social o la urgencia de estar solo después de socializar demasiado: “Algunos necesitan aislamiento para recargarla”

El psicólogo Ángel Macías explica por qué ciertas personas tienen más energía que otras para quedar y hacer planes con gente

Batería social o la urgencia

Primeras palabras de Anabel Pantoja tras confirmar su regreso a la televisión con un ambicioso proyecto

La sobrina de Isabel Pantoja vuelve a Mediaset con ‘Bailando con las estrellas’, programa que marca su reconciliación con la audiencia, después de atravesar una etapa personal complicada

Primeras palabras de Anabel Pantoja

Un restaurante de lujo en Mallorca publica en sus redes sociales la cuenta de unos clientes: más de 63.000 euros entre vinos y pescados

El acontecimiento ha generado debate entre los usuarios y diferentes restaurantes, quienes critican la falta de ética del establecimiento

Un restaurante de lujo en

Víctor Arpa, abogado laboralista, aclara cuánto hay que cotizar para pedir la incapacidad permanente: “Mucha gente lo confunde con la jubilación”

El experto destaca además que aquellos que sufran un accidente laboral pueden acceder a esta pensión sin necesidad de cumplir con un periodo mínimo de alta en la Seguridad Social

Víctor Arpa, abogado laboralista, aclara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El verano deja 228 muertos

El verano deja 228 muertos en las carreteras: se reduce un 6% la cifra desde 2024

Una estudiante descubre en plena mudanza que el supuesto propietario había alquilado el apartamento en Airbnb

Un año de prisión y prohibición de entrar a un estadio de fútbol durante tres años al autor de los insultos racistas contra Iñaki Williams

Desarticulado un grupo criminal especializado en el método del vishing que estafó más de 100.000 euros a 42 víctimas

Escalada en gasto en defensa: la UE aumentó un 19% en 2024 respecto al año anterior y supera los 340.000 millones de euros

ECONOMÍA

El SEPE publica miles de

El SEPE publica miles de ofertas de trabajo para la vuelta al cole: puestos en colegios para los que no se necesita opositar

Víctor Arpa, abogado laboralista, aclara cuánto hay que cotizar para pedir la incapacidad permanente: “Mucha gente lo confunde con la jubilación”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un empresario multimillonario revela lo que supone para él irse a vivir a Andorra: “Me cuesta unos 200 millones”

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”