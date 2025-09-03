España

Un año de prisión y prohibición de entrar a un estadio de fútbol durante tres años al autor de los insultos racistas contra Iñaki Williams

Los hechos ocurrieron durante el transcurso del partido de fútbol celebrado el 25 de enero de 2020 entre el Espanyol y el Athletic de Bilbao

Marcos García Quesada

Iñaki Williams
La sección 6ª de la Audiencia de Barcelona ha celebrado este miércoles juicio de conformidad en relación a los hechos ocurridos durante el transcurso del partido de fútbol celebrado el 25 de enero de 2020 entre el R.C.D.Espanyol y el Athletic de Bilbao cuando, en el momento en que se hizo el cambio de Iñaki Williams, recibió insultos y gritos de carácter racista por parte de varios seguidores.

El tribunal, una vez las partes han llegado a un acuerdo, ha dictado sentencia in voce donde condena al acusado a un año de prisión por un delito contra el ejercicio del Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y contra la integridad moral.

Además, le han impuesto también una multa de 6 meses con una cuota de 6 euros diarios (unos 1.080 euros en total), una pena de inhabilitación para profesión u oficio educativo en el ámbito docente y/o deportivo por un tiempo de cuatro años superior a la pena impuesta, es decir, un total de cinco años y prohibición de acceder a estadios de fútbol de cualquier categoría por un tiempo de dos años superior a la pena impuesta, es decir, de tres años.

Gestos de monos

El incidente juzgado ocurrió durante un partido de Liga en el estadio Cornellà-El Prat, cuando sobre las 14:26 Williams fue sustituido por su equipo. En el momento en el que se acercó a la grada, parte de los aficionados del Espanyol comenzaron a abuchearle simulando gestos de mono y gritando repetidamente “uh, uh, uh”, según el relato de la Fiscalía que ahora ha aceptado el investigado.

Entre las personas que emitieron estas descalificaciones, situadas en el sector 108 de la grada, se encontraba K.G.B., el ahora condenado, quien “personalmente, entre muchos”, actuó “obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador”.

El acusado profirió gritos y escenificó “gestos de menosprecio de carácter racista” contra Williams, generando en el futbolista “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación” con el consiguiente menoscabo de su dignidad.

El jugador se sintió “humillado”

Durante la fase de instrucción, el jugador del Athletic de Bilbao declaró ante el juez que los insultos racistas le hicieron sentirse “humillado” y expresó su indignación porque episodios de este tipo sigan ocurriendo en pleno siglo XXI.

El procedimiento judicial por los insultos dirigidos a Iñaki Williams se inició tras una querella pionera presentada por Miguel Ángel Aguilar, entonces fiscal de Barcelona y actualmente fiscal de sala del Tribunal Supremo especializado en delitos de odio y discriminación, siendo además el primero en España en coordinar esta materia. La denuncia que dio origen al caso fue interpuesta por la Liga Nacional de Fútbol, que también se personó como acusación.

Noticias del día 03 de septiembre del 2025

A raíz de ello, la Fiscalía encomendó la investigación a los Mossos d’Esquadra. Los agentes pudieron identificar a los presuntos responsables de los insultos tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y gracias a los datos proporcionados por el RCD Espanyol sobre los titulares de los asientos desde los que se habían proferido los gritos.

(Noticia con información de EFE)

