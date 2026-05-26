Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 27 de mayo: Rosalía decide actuar y recuperar a su hija

'Valle Salvaje': Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hija. (RTVE)

La tensión ha terminado por apoderarse de Valle Salvaje. Después de varias semanas marcadas por las sospechas, las traiciones y los secretos familiares, la ficción de TVE afronta unos capítulos decisivos en los que las alianzas comienzan a resquebrajarse y algunos personajes se preparan para tomar decisiones irreversibles.

El episodio de este miércoles llegará cargado de giros importantes, especialmente para Rosalía, que dará un paso determinante respecto a María, la niña a la que todos consideran hija de Adriana y Rafael. Sin embargo, para entender el alcance de lo que está ocurriendo en Valle Salvaje, es necesario mirar también a todo lo sucedido en los días anteriores.

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La semana arrancó con un ambiente cada vez más asfixiante en el palacio. Rafael, preocupado por el delicado estado de salud de Rosalía, trataba de mantenerse cerca de ella mientras Leonor insistía a su hermana en que no debía confiar plenamente en nadie. La desconfianza se ha convertido ya en uno de los motores principales de la trama, especialmente desde que varios personajes empezaron a sospechar que detrás de José Luis se esconden más secretos de los que aparenta.

'Valle Salvaje': Luisa y Bárbara registran la cabaña. (RTVE)

Precisamente el terrateniente protagonizó uno de los momentos más tensos del lunes. Durante una reunión convocada por don Hernando, Dámaso lanzó una provocación que hizo perder completamente los nervios a José Luis. La discusión fue creciendo hasta el punto de que este acabó retando a Dámaso a un duelo, una escena que dejó claro que la violencia está cada vez más cerca de estallar definitivamente en Valle Salvaje.

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El conflicto no surge de la nada. En los últimos capítulos, la revelación de que alguien ha descubierto los movimientos de Dámaso ha colocado a José Luis contra las cuerdas. Todo el entramado de poder y manipulación que había construido empieza ahora a tambalearse, mientras varios habitantes del valle conocen ya demasiada información comprometedora.

'Valle Salvaje': Enriqueta sabe lo que quiere conseguir. (RTVE)

El martes, la historia avanzó todavía más en esa dirección. Rosalía y Leonor aprovecharon la cercanía de Pepa para intentar obtener nuevas pistas, conscientes de que cualquier detalle puede resultar decisivo. Pepa, entusiasmada con sus nuevas amistades, terminó compartiendo información relevante sin ser plenamente consciente del alcance de sus palabras.

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Al mismo tiempo, Hernando intentó frenar a Enriqueta, que continúa presionando a José Luis por la deuda pendiente entre ambos. Pero lejos de retroceder, ella dejó claro que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para reclamar lo que considera suyo.

Mientras tanto, otra de las grandes tramas de la serie siguió avanzando silenciosamente. Luisa y Bárbara continuaron investigando el robo del bebé y registraron una cabaña en busca de pruebas. La angustia de Luisa crece por momentos, especialmente porque teme que el tiempo juegue ya en su contra y que la verdad pueda desaparecer antes de salir definitivamente a la luz.

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'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)

Episodio 424 del miércoles 27 de mayo

En ese contexto llega ahora el episodio del miércoles, uno de los más esperados de la semana. Enriqueta dará un paso todavía más arriesgado al hablar directamente con Rafael sobre las deudas de José Luis, dejando al descubierto tensiones que hasta ahora permanecían ocultas dentro del palacio. Además, logrará desmontar los intentos de manipulación de Hernando, que trataba de proteger los intereses de la familia y evitar un escándalo mayor.

Pero la gran carga emocional del capítulo recaerá sobre Leonor y Rosalía. Pedrito protagonizará una conversación especialmente conmovedora al recordar a Adriana, unas palabras que afectarán profundamente a Leonor en un momento de enorme fragilidad emocional.

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'Valle Salvaje': José Luis reta a Dámaso a un duelo. (RTVE)

Sin embargo, el auténtico giro llegará cuando Rosalía comunique una decisión definitiva sobre María. Después de días intentando acercarse a la niña y recuperar parte del vínculo perdido, la joven parece preparada para actuar. La gran incógnita es hasta dónde está dispuesta a llegar y cómo reaccionará el resto de la familia cuando descubran sus verdaderas intenciones.

Todo apunta a que Valle Salvaje entra así en una nueva etapa donde los secretos familiares, las luchas de poder y las cuentas pendientes dejarán consecuencias difíciles de reparar. Con José Luis cada vez más acorralado, Enriqueta decidida a enfrentarse a él y Rosalía preparada para cambiar el destino de María, la ficción de TVE encara una de las semanas más intensas de toda la temporada.

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