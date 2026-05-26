España

Los tres alimentos que repelen a las cucarachas

Estos remedios caseros pueden reducir su presencia en el hogar

Guardar
Google icon
Las cucarachas son capaces de vivir sin cabeza durante un tiempo. (Getty Images)
Las cucarachas son capaces de vivir sin cabeza durante un tiempo. (Getty Images)

Las cucarachas son uno de los insectos que más rechazo generan en los hogares, dado que se asocian con enfermedades y suciedad. Suelen buscar lugares cálidos, húmedos y con acceso a restos de comida, lo que hace que cocinas, baños y zonas poco ventiladas sean sus espacios preferidos.

Además de ser molestas, pueden convertirse en un problema de higiene, ya que son capaces de transportar microorganismos y contaminar superficies. Por eso, su aparición suele requerir una actuación rápida para evitar que se reproduzcan y se extiendan por otras zonas de la casa.

PUBLICIDAD

La prevención es una de las herramientas clave. Para ello, es fundamental mantener una limpieza adecuada del hogar. Es importante evitar la acumulación de restos de comida, limpiar con frecuencia las superficies y realizar una correcta gestión de la basura.

Por otra parte, hay ciertos productos que repelen a estos insectos. Cuando se menciona esta posibilidad, la mayoría piensa en productos químicos. Sin embargo, hay algunos alimentos que son capaces de ahuyentar a las cucarachas.

PUBLICIDAD

Tres alimentos para espantar a las cucarachas

Las cucarachas tienen un sentido del olfato muy desarrollado, por lo que hay ciertos olores que no toleran. El ajo es uno de los más usados debido a sus compuestos sulfurados, responsables de su olor penetrante.

Este tipo de sustancias pueden interferir en los receptores olfativos de las cucarachas, que dependen en gran medida del olfato para orientarse, localizar alimento y comunicarse. Por ello, su presencia en determinadas zonas puede resultarles molesta y hacer que eviten esos espacios.

Otro de los alimentos es la cebolla, que comparte muchas de estas características. También contiene compuestos sulfurados volátiles que se liberan al cortarla, generando un olor intenso que puede alterar el entorno químico que utilizan las cucarachas para moverse. Aunque no actúa como un repelente definitivo, sí puede contribuir a hacer menos atractivas ciertas áreas del hogar.

El limón actúa de forma distinta. Su aroma cítrico, asociado al ácido presente en su composición, se utiliza con frecuencia en la limpieza doméstica. Este olor puede enmascarar otros rastros que atraen a las cucarachas, como restos de comida. Por ello, su uso suele estar más relacionado con la limpieza y la prevención que con un efecto repelente directo.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El pepino se ha popularizado como remedio casero por su olor suave pero particular, que en algunos casos parece resultar incómodo para las cucarachas. Sin embargo, no existe evidencia sólida de un efecto repelente consistente, por lo que su uso no es tan recomendado como el de las tres opciones anteriores.

Qué hacer si aparecen cucarachas en casa

Cuando las cucarachas ya están presentes en el hogar, es importante evitar que su presencia se extienda. Estos insectos se reproducen con facilidad y pueden ocultarse en espacios muy reducidos, lo que dificulta su eliminación si no se interviene a tiempo.

En estos casos, la limpieza por sí sola no suele ser suficiente, por lo que es recomendable combinarla con métodos de control específicos, como trampas, cebos o insecticidas. Además, sellar posibles puntos de entrada y revisar zonas húmedas o poco ventiladas ayuda a localizarlas. En casos más avanzados, puede ser necesario recurrir a servicios profesionales de control de plagas.

Temas Relacionados

CucarachasInsectosLimpiezaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 27 de mayo: Rosalía decide actuar y recuperar a su hija

La ficción diaria de La 1 mantiene la tensión tras la llegada de Leonor y Rosalía al valle

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 27 de mayo: Rosalía decide actuar y recuperar a su hija

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

La agenda de Julio Martínez Martínez contiene referencias a un “plan” para reformar el Estado venezolano tras la investidura de Maduro en enero de 2025

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF sostiene que las hijas de Zapatero usaron su empresa Whathefav para ocultar pagos de la trama Plus Ultra mediante facturas falsas

José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas bancarias de Laura y Alba, donde recibieron cientos de miles de euros transferidos desde Whathefav y otras sociedades vinculadas al entramado investigado

La UDEF sostiene que las hijas de Zapatero usaron su empresa Whathefav para ocultar pagos de la trama Plus Ultra mediante facturas falsas

7 señales de deficiencia de potasio y por qué los plátanos no son suficientes para solucionarlo

La baja ingesta de alimentos ricos en este mineral puede provocar calambres musculares, fatiga o incluso arritmias cardíacas

7 señales de deficiencia de potasio y por qué los plátanos no son suficientes para solucionarlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF sostiene que las hijas de Zapatero usaron su empresa Whathefav para ocultar pagos de la trama Plus Ultra mediante facturas falsas

Las hijas de Zapatero tenían dos contratos formalizados con Huawei en la sede de su empresa Whathefav

ERC pide que Zapatero dé "todas las explicaciones" pero recela de los informes policiales

ECONOMÍA

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

Jarro de agua fría para los mutualistas: el Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 profesionales que cumplen requisitos para jubilarse

DEPORTES

Toni Nadal, tío de Rafa, elige entrenar a Sinner antes que a Alcaraz: “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas”

Toni Nadal, tío de Rafa, elige entrenar a Sinner antes que a Alcaraz: “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas”

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”