Los tres alimentos que repelen a las cucarachas

Las cucarachas son capaces de vivir sin cabeza durante un tiempo. (Getty Images)

Las cucarachas son uno de los insectos que más rechazo generan en los hogares, dado que se asocian con enfermedades y suciedad. Suelen buscar lugares cálidos, húmedos y con acceso a restos de comida, lo que hace que cocinas, baños y zonas poco ventiladas sean sus espacios preferidos.

Además de ser molestas, pueden convertirse en un problema de higiene, ya que son capaces de transportar microorganismos y contaminar superficies. Por eso, su aparición suele requerir una actuación rápida para evitar que se reproduzcan y se extiendan por otras zonas de la casa.

PUBLICIDAD

La prevención es una de las herramientas clave. Para ello, es fundamental mantener una limpieza adecuada del hogar. Es importante evitar la acumulación de restos de comida, limpiar con frecuencia las superficies y realizar una correcta gestión de la basura.

Por otra parte, hay ciertos productos que repelen a estos insectos. Cuando se menciona esta posibilidad, la mayoría piensa en productos químicos. Sin embargo, hay algunos alimentos que son capaces de ahuyentar a las cucarachas.

PUBLICIDAD

Tres alimentos para espantar a las cucarachas

Las cucarachas tienen un sentido del olfato muy desarrollado, por lo que hay ciertos olores que no toleran. El ajo es uno de los más usados debido a sus compuestos sulfurados, responsables de su olor penetrante.

Este tipo de sustancias pueden interferir en los receptores olfativos de las cucarachas, que dependen en gran medida del olfato para orientarse, localizar alimento y comunicarse. Por ello, su presencia en determinadas zonas puede resultarles molesta y hacer que eviten esos espacios.

PUBLICIDAD

Otro de los alimentos es la cebolla, que comparte muchas de estas características. También contiene compuestos sulfurados volátiles que se liberan al cortarla, generando un olor intenso que puede alterar el entorno químico que utilizan las cucarachas para moverse. Aunque no actúa como un repelente definitivo, sí puede contribuir a hacer menos atractivas ciertas áreas del hogar.

El limón actúa de forma distinta. Su aroma cítrico, asociado al ácido presente en su composición, se utiliza con frecuencia en la limpieza doméstica. Este olor puede enmascarar otros rastros que atraen a las cucarachas, como restos de comida. Por ello, su uso suele estar más relacionado con la limpieza y la prevención que con un efecto repelente directo.

PUBLICIDAD

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El pepino se ha popularizado como remedio casero por su olor suave pero particular, que en algunos casos parece resultar incómodo para las cucarachas. Sin embargo, no existe evidencia sólida de un efecto repelente consistente, por lo que su uso no es tan recomendado como el de las tres opciones anteriores.

Qué hacer si aparecen cucarachas en casa

Cuando las cucarachas ya están presentes en el hogar, es importante evitar que su presencia se extienda. Estos insectos se reproducen con facilidad y pueden ocultarse en espacios muy reducidos, lo que dificulta su eliminación si no se interviene a tiempo.

PUBLICIDAD

En estos casos, la limpieza por sí sola no suele ser suficiente, por lo que es recomendable combinarla con métodos de control específicos, como trampas, cebos o insecticidas. Además, sellar posibles puntos de entrada y revisar zonas húmedas o poco ventiladas ayuda a localizarlas. En casos más avanzados, puede ser necesario recurrir a servicios profesionales de control de plagas.