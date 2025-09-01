España

Nuevo récord de turistas en España: 55,5 millones de visitantes hasta julio, con un gasto histórico de 210 euros al día

Los británicos son los principales extranjeros que recibe el país, según datos del INE

Por Newsroom Infobae

Turistas duermen en la playa
Turistas duermen en la playa de Figueretas durante el amanecer en Ibiza, España, 31 de julio de 2025. (REUTERS/Nacho Doce)

España volvió a batir un récord de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1 % más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2 %, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, por segundo año consecutivo, el número de visitantes extranjeros entre enero y julio superó la barrera de los 50 millones.

Durante el mes de julio, el flujo de visitantes internacionales también marcó un hito, con 11,02 millones de turistas, un 1,6 % más que en julio de 2024 y la cifra más elevada para ese mes desde que existen registros. El gasto asociado a estas visitas alcanzó los 16.452 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,1 % y establece un nuevo récord mensual.

Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido (con cerca de 11,0 millones y un aumento del 4,3 %), Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7 %) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6 % más).

Por su parte, el gasto medio por turista en los primeros siete meses del año fue de 1.493 euros, el 4,4 % más; y el diario creció un 6,9 %, hasta los 210 euros. En cuanto al gasto acumulado por países, Reino Unido encabezó la lista con el 17,6 % del total, seguido de Alemania (11,7 %) y Francia (8,1 %). Estos tres mercados también lideraron el gasto en el mes de julio.

Hoteles frente a apartamentos vacacionales

Los viajeros que España recibió en el mes de julio de 2025 utilizaron principalmente alojamientos de mercado (1,5% más), siendo los hoteles la modalidad favorita de los extranjeros. De los 11 millones de turistas internacionales que aterrizaron en España en julio, 7,23 se quedaron en alojamientos hoteleros, un 1,4% más que en 2024, mientras que el alquiler vacacional descendió un 3,6%.

De media, se quedaron de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 1,7%. Crecieron igualmente el número de visitantes que no pernoctan (excursionistas), un 2,4% mayor que el año anterior, mientras que aquellos que realizaron estancias de larga duración (más de 15 noches) descendieron en un 3,5%.

5 pueblos españoles donde el turismo nacional se ha incrementado más que antes de la pandemia.

Baleares, la comunidad preferida por los turistas

Las Islas Baleares fueron el principal destino de los turistas en el mes de julio. Recibieron 2,56 millones de personas, un 23,3% del total. Le siguen Cataluña (21,3%) y Andalucía (14%). A las Islas Baleares llegaron un 1,0% más de turistas que en julio de 2024. El número de turistas que visitaron Cataluña disminuyó un 1,2%, mientras que a Andalucía vinieron un 5,5% más.

A nivel anual, Cataluña lidera el número de visitas, con 11,6 millones de turistas desde enero y un aumento del 1,1% respecto al mismo periodo de 2024. Canarias, con 9,1 millones, se ubica en segunda posición (4,3% más) y Baleares como tercera, con 9 millones de visitantes, un 3,2% más que en los siete primeros meses de 2024.

*Con información elaborada por EFE

