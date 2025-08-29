España

Ni ciclismo ni boxeo: este es el deporte que quema más grasa abdominal, según la ciencia

La Asociación Española de Ciencias del Deporte resalta que practicar esta actividad durante una hora quema más de 1.000 calorías

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Una mujer practicando boxeo en
Una mujer practicando boxeo en un gimnasio (AdobeStock)

Aquellas personas preocupadas por mantener un peso saludable y cuidar de su salud, además de cuidar la alimentación para que esta sea variada y equilibrada y adoptar una óptima rutina de sueño, incluyen el ejercicio físico en sus hábitos de vida. Es por eso que muchos se preguntan cuál es el deporte que puede ser más útil a la hora de quemar grasa.

La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como señalar una sola actividad, pues entran en juego múltiples factores como el metabolismo individual, la estatura, el peso, la edad y, sobre todo, la intensidad con la que se practica el ejercicio.

Sin embargo, la Asociación Española de Ciencias del Deporte señala que correr es la actividad física que más calorías logra eliminar en un periodo corto de tiempo. Según sus estimaciones, una persona puede quemar alrededor de 540 calorías en apenas 30 minutos de carrera a un ritmo medio-alto. Si se prolonga la actividad hasta una hora, la cifra puede superar las 1.000 calorías, convirtiéndolo en un ejercicio altamente eficaz para quienes buscan reducir grasa corporal.

Un hombre corre por el
Un hombre corre por el parque (Shutterstock)

Los mejores deportes para quemar calorías

Aunque correr encabeza la lista, no es la única disciplina que ofrece resultados significativos. El remo, por ejemplo, ocupa un lugar destacado con cifras cercanas a las 1.000 calorías por hora. Se trata de un deporte muy completo, ya que involucra tanto la parte superior como inferior del cuerpo, lo que multiplica el gasto energético.

El ciclismo también es un clásico entre quienes buscan quemar grasa. Su efectividad, sin embargo, depende en gran medida de la intensidad y del terreno. En una sesión de una hora, el gasto calórico puede oscilar entre 500 y 1.000 calorías, lo que lo sitúa como una de las opciones más versátiles. Además, al ser un deporte de bajo impacto, suele recomendarse a personas con problemas articulares o con sobrepeso que encuentran dificultades para correr.

El boxeo, por su parte, no solo se ha consolidado como un deporte de combate, sino también como un recurso cada vez más popular en gimnasios y centros de entrenamiento. Con una media de 700 calorías por hora, combina resistencia, fuerza y coordinación, además de ofrecer un gran desahogo emocional y psicológico.

Aunque las cifras son reveladoras, los expertos insisten en que no existe un deporte “universal” para quemar más grasa, puesto que el rendimiento de cada persona varía en función de su metabolismo y su constitución física. Por eso, lo recomendable antes de lanzarse a practicar cualquiera de estas disciplinas es realizar un estudio nutricional y un chequeo médico. De esta manera, se pueden diseñar programas de entrenamiento adaptados que potencien los resultados y eviten lesiones.

A ello se suma la importancia de la constancia, ya que de poco sirve elegir la actividad que más calorías quema si no resulta motivadora o sostenible en el tiempo. Para algunos, salir a correr puede ser la mejor elección; para otros, la bicicleta o el boxeo resultan más atractivos y fáciles de mantener como hábito. El mejor deporte para quemar grasa, concluyen los especialistas, es aquel que combina efectividad, disfrute personal y seguridad.

