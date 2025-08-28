España

Cómo cocinar los pimientos de Padrón para que queden en su punto

Estos pimientos se reconocen por su pequeño tamaño, un característico color verde y una extraña característica gastronómica, que hace que unos piquen y otros no

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Cómo hacer pimientos de Padrón
Cómo hacer pimientos de Padrón en casa (Adobe Stock)

Los pimientos de Padrón son uno de los más sabrosos regalos que nos ofrece la tierra de Galicia. Estos pimientos, de un sabor único, pequeño tamaño y un característico color verde oliva, cuentan con su propia denominación de origen protegida, con su capital en Herbón, en la parroquia de Padrón, en la provincia gallega de A Coruña.

En el refranero gallego se dice de ellos que “unos pican y otros no”, debido a que algunos ejemplares son particularmente picantes, entre un 10% y un 25% de ellos, aunque esta proporción parece estar reduciéndose con el tiempo. Los que pican lo hacen porque contienen unas sustancias llamadas capsaicinoides, que dependen de factores como la genética de la planta, la edad, el tamaño o la temporada en la que se recolectan.

Esta suerte de ‘ruleta gallega’ es una de las experiencias gastronómicas por excelencia en la zona del noroeste peninsular, donde los pimientos de Padrón se disfrutan recién hechos, normalmente fritos o a la plancha, y espolvoreados con una pizca generosa de sal gorda. Pueden disfrutarse por sí solos, comiéndolos como si de pipas se trataran, de un solo bocado y agarrándolos por el pedúnculo. Pero también se sirven como acompañamiento a carnes, pescados o mariscos, siendo una guarnición deliciosa y diferente que cualquiera, dentro o fuera de tierras gallegas, puede preparar en casa.

Hoy te enseñaremos cómo freírlos para que puedas prepararlos sin dificultades, consiguiendo un resultado perfecto, tostados en su punto y con el sabor salado y picante que tanto les caracteriza.

Receta de pimientos de Padrón

Para conseguir los pimientos de Padrón perfectos tendremos que freírlos rápidamente en una buena cantidad de aceite de oliva y sazonarlos con sal gruesa para disfrutar de una textura tersa por fuera y jugosa en su interior. El resultado son unos pimientos brillantes y tiernos, con el toque justo de sal.

Tiempo de preparación

  • Preparación: cinco minutos
  • Cocción: cinco a siete minutos
  • Tiempo total: 10-12 minutos

Ingredientes

  • 250-400 gramos de pimientos de Padrón frescos
  • Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para freír)
  • Sal gruesa

Cómo hacer pimientos del padrón, paso a paso

  1. Lava bien los pimientos del padrón y sécalos con un paño limpio para evitar salpicaduras al freírlos.
  2. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén amplia, a fuego medio-alto, hasta que alcance una temperatura de 160-180 °C.
  3. Añade los pimientos a la sartén, sin amontonarlos ni sobrecargar, para que se frían de manera uniforme. Pasados un par de minutos, dales la vuelta a los pimientos de Padrón y déjalos que se hagan también por el otro lado.
  4. Fríelos durante aproximadamente cinco a siete minutos, o hasta que la piel comience a arrugarse y empiecen a dorarse.
  5. Retíralos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  6. Sazona inmediatamente con sal gruesa al gusto, mientras aún están calientes, para que la sal se adhiera bien.
  7. Sirve al momento, aún calientes, como aperitivo o acompañamiento.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre dos y cuatro porciones, dependiendo de si se sirve como tapa, aperitivo o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 50-80 kcal
  • Grasas: 6-8 gramos (en su mayoría grasas saludables del aceite de oliva)
  • Hidratos de carbono: 2-4 gramos
  • Proteínas: 1 gramo
  • Fibra: 1-2 gramos
  • Sodio: 200-300 mg (según la cantidad de sal añadida)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los pimientos del padrón fritos se pueden conservar en la nevera hasta 24 horas en recipiente hermético, aunque se recomienda consumirlos en el momento para disfrutar de su textura y sabor óptimos. Pueden recalentarse en sartén, pero perderán parte de su frescura y jugosidad.

Temas Relacionados

GaliciaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estas son las comunidades autónomas donde más alquilan los turistas extranjeros durante sus vacaciones en España

Las zonas costeras lideran el interés internacional en el mercado de arrendamiento residencial español, con Alemania, Reino Unido y Países Bajos como principales países de origen de los inquilinos

Estas son las comunidades autónomas

Los aeropuertos de Barcelona- El Prat y Palma de Mallorca cancelan y retrasan varios vuelos ante las fuertes tormentas

La Aemet ha activado el nivel naranja de alerta, que supone peligro importante, en casi la totalidad de Baleares y los litorales y prelitorales de Barcelona y Girona, así como en el interior de Castellón

Los aeropuertos de Barcelona- El

La rebaja del IVA que no llega a la cesta de la compra: todos los productos básicos que han subido de precio en agosto, con las naranjas a la cabeza

FACUA denuncia que Consumo no ha abierto expedientes sancionadores a los supermercados pese a detectar incrementos irregulares en algunos productos básicos

La rebaja del IVA que

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 28 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los

Ni film ni bolsas: la mejor forma para guardar el pan para que se mantenga y dure más tiempo tierno

Es uno de los alimentos más consumidos pero también más difíciles de conservar a largo plazo si no se conocen estos trucos

Ni film ni bolsas: la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenada por apropiación indebida una

Condenada por apropiación indebida una mujer que no quiso devolver el perro a su hermana, pese a que la ley ya les reconoce como “seres vivos con sensibilidad”

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre EEUU tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las tres claves para detectar si tu pareja es la persona con la que quieres estar, según una psicóloga

Un profesor de secundaria de Barcelona detenido junto a otras 15 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

ECONOMÍA

Estas son las comunidades autónomas

Estas son las comunidades autónomas donde más alquilan los turistas extranjeros durante sus vacaciones en España

La rebaja del IVA que no llega a la cesta de la compra: todos los productos básicos que han subido de precio en agosto, con las naranjas a la cabeza

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 28 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia