Yolanda Díaz reforzará la Inspección de Trabajo con más de medio millar de empleados y un laboratorio de informática forense para perseguir el fraude laboral

El Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la nueva Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027. En palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, “la hoja de ruta que establece esta estrategia tiene por objetivo convertir el organismo en una entidad moderna, eficaz y transparente”. El plan contempla un refuerzo de la plantilla y una importante inversión tecnológica para adaptar la Inspección a un mercado laboral en transformación.

El documento prevé la incorporación de 554 inspectores y subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, distribuidos entre las inspecciones provinciales y los servicios centrales durante el periodo 2025-2027. Díaz ha remarcado la continuidad de la apuesta presupuestaria: “Estas medidas evidencian el refuerzo presupuestario sostenido que el Ministerio ha estado dedicando al organismo en los últimos años”. Además, la estrategia incluye el fortalecimiento del personal técnico y administrativo, junto con la potenciación de la cualificación y formación permanente de los equipos.

En el ámbito tecnológico, la Estrategia asigna 28,5 millones de euros a la modernización de los sistemas de lucha contra el fraude. Entre las novedades, se encuentra la creación de un laboratorio de informática forense especializado en la obtención de evidencias digitales, mediante técnicas avanzadas que permiten examinar sistemas informáticos. El plan también contempla el desarrollo de nuevas reglas algorítmicas para el control del fraude a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude y el impulso de actuaciones informativas derivadas del cruce masivo de datos.

El Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) estructura su actuación en dos ejes y 17 objetivos. El primero se orienta a la actividad inspectora, con diez líneas prioritarias que abarcan relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, igualdad, promoción y protección del empleo, seguridad social y la lucha contra el trabajo no declarado. El segundo eje define medidas estructurales, organizativas y operativas para ofrecer un servicio público eficaz, cuya metodología es cada vez más solicitada por organismos de otros países.

Aumento de las denuncias

El interés por la actividad de la Inspección ha crecido de forma notable, reflejado en el aumento del 43% en el número de denuncias y comunicaciones recibidas en el buzón de la ITSS entre 2021 y 2024. La estrategia responde a esta demanda priorizando cuestiones como la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo y las condiciones salariales. Además, se prevé la mejora de los servicios electrónicos con una nueva sede electrónica que funcionará como punto central de comunicación entre la ITSS y la ciudadanía.

“Esta estrategia busca alcanzar altos estándares de calidad en el cumplimiento de un servicio público en un contexto de incremento de demanda de actuaciones, con nuevas leyes que garantizan los derechos laborales, la calidad del empleo y fomentan el empleo decente”, ha subrayado Díaz.