Cómo hacer una tarta de frutos rojos y yogur, un postre refrescante y fácil de preparar sin horno

Tarta de frambuesa y yogur (Adobe Stock)

La fruta del verano tiene color rojo. Y morado o azul. Los mejores meses para disfrutar de los frutos rojos, como la frambuesa o la mora, son entre julio y octubre, con los meses de agosto y septiembre como temporada perfecta para disfrutar de ellos en su mejor versión. Perfectos para disfrutar por sí solos, estos pequeños y dulces frutos quedan de maravilla espolvoreados sobre un bol de yogur con granola, también en forma de mermelada o como ingrediente para postres refrescantes de verano.

En esta ocasión, utilizaremos las moras y las frambuesas de temporada para preparar una tarta fría, con un sabor dulce y una textura cremosa que hará las delicias de todos en los meses de más calor del año. Para prepararla, no necesitaremos siquiera encender el horno; el frigorífico y unas láminas de gelatina se encargarán de darle a esta tarta su característica textura de soufflé. En esta ocasión, prepararemos una base de galletas molidas y mantequilla, aunque podemos sustituirla por una capa de frutos secos molidos o incluso eliminarla por completo.

Receta de tarta de frutos rojos y yogur

Esta tarta consiste en una base compacta de galleta, sobre la que se prepara una mezcla elaborada a partir de yogur griego, puré de moras y frambuesas, nata y gelatina, logrando una estructura esponjosa y cremosa. El resultado es un postre fresco y muy atractivo, con el toque justo de dulzor y acidez, y una textura mousse que recuerda a un soufflé frío.

Tiempo de preparación

Preparación base: 10 minutos

Elaboración del relleno: 20 minutos

Reposo en nevera: mínimo 4 horas

Tiempo total estimado: 4 horas y 30 minutos (incluye enfriado/refrigeración).

Ingredientes

200 g de galletas tipo María o Digestive

80 g de mantequilla derretida

300 g de yogur griego natural o de vainilla

200 g de moras frescas o congeladas

200 g de frambuesas frescas o congeladas

200 ml de nata para montar (crema para batir)

100 g de azúcar (ajustar al gusto)

8 g de gelatina en polvo o 6 hojas de gelatina neutra

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Zumo de medio limón

Moras y frambuesas frescas para decorar (opcional)

Hojas de menta para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta de frutos rojos y yogur, paso a paso

Tritura las galletas y mézclalas con mantequilla derretida, hasta conseguir una textura arenosa. Cubre la base de un molde desmontable (20-22 cm) con la mezcla, presionando para que quede compacta. Para facilitar el desmoldado, puedes forrar la base y las paredes del molde con papel de horno. Reserva en la nevera. Hidrata la gelatina en agua fría siguiendo las instrucciones del envase. Tritura las moras y frambuesas con el zumo de limón y cuela el puré para eliminar semillas, si lo prefieres. Calienta una parte pequeña del puré de frutas y funde la gelatina hidratada en él. Mezcla bien y deja que temple a temperatura ambiente. Bate la nata con el azúcar hasta que quede semimontada. Mezcla el yogur (y la vainilla, si usas) con el puré de frutas enfriado y gelatina. Incorpora la nata montada al resto de la mezcla. Trata de introducir la nata montada en varias tandas, con movimientos suaves y envolventes, para que la mezcla no pierda volumen. Vierte la mezcla sobre la base de galleta, alisa la superficie y refrigera al menos cuatro horas. Desmolda con cuidado y decora con frutos rojos frescos y hojas de menta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta tarta sirve entre ocho y diez porciones, dependiendo del tamaño de cada porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 250 kcal

Proteínas: 5 g

Hidratos de carbono: 30 g

Grasas: 12 g

Fibra: 2 g

Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta tarta de moras, frambuesas y yogur sin horno puede mantenerse en la nevera, bien cubierta, hasta tres días. No es apta para congelar, ya que puede perder textura tras descongelarse.