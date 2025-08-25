Cómo hacer una tarta de frutos rojos y yogur, un postre refrescante y fácil de preparar sin horno

La fruta del verano tiene color rojo. Y morado o azul. Los mejores meses para disfrutar de los frutos rojos, como la frambuesa o la mora, son entre julio y octubre, con los meses de agosto y septiembre como temporada perfecta para disfrutar de ellos en su mejor versión. Perfectos para disfrutar por sí solos, estos pequeños y dulces frutos quedan de maravilla espolvoreados sobre un bol de yogur con granola, también en forma de mermelada o como ingrediente para postres refrescantes de verano.
También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook
En esta ocasión, utilizaremos las moras y las frambuesas de temporada para preparar una tarta fría, con un sabor dulce y una textura cremosa que hará las delicias de todos en los meses de más calor del año. Para prepararla, no necesitaremos siquiera encender el horno; el frigorífico y unas láminas de gelatina se encargarán de darle a esta tarta su característica textura de soufflé. En esta ocasión, prepararemos una base de galletas molidas y mantequilla, aunque podemos sustituirla por una capa de frutos secos molidos o incluso eliminarla por completo.
Receta de tarta de frutos rojos y yogur
Esta tarta consiste en una base compacta de galleta, sobre la que se prepara una mezcla elaborada a partir de yogur griego, puré de moras y frambuesas, nata y gelatina, logrando una estructura esponjosa y cremosa. El resultado es un postre fresco y muy atractivo, con el toque justo de dulzor y acidez, y una textura mousse que recuerda a un soufflé frío.
Tiempo de preparación
- Preparación base: 10 minutos
- Elaboración del relleno: 20 minutos
- Reposo en nevera: mínimo 4 horas
Tiempo total estimado: 4 horas y 30 minutos (incluye enfriado/refrigeración).
Ingredientes
- 200 g de galletas tipo María o Digestive
- 80 g de mantequilla derretida
- 300 g de yogur griego natural o de vainilla
- 200 g de moras frescas o congeladas
- 200 g de frambuesas frescas o congeladas
- 200 ml de nata para montar (crema para batir)
- 100 g de azúcar (ajustar al gusto)
- 8 g de gelatina en polvo o 6 hojas de gelatina neutra
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Zumo de medio limón
- Moras y frambuesas frescas para decorar (opcional)
- Hojas de menta para decorar (opcional)
Cómo hacer tarta de frutos rojos y yogur, paso a paso
- Tritura las galletas y mézclalas con mantequilla derretida, hasta conseguir una textura arenosa.
- Cubre la base de un molde desmontable (20-22 cm) con la mezcla, presionando para que quede compacta. Para facilitar el desmoldado, puedes forrar la base y las paredes del molde con papel de horno. Reserva en la nevera.
- Hidrata la gelatina en agua fría siguiendo las instrucciones del envase.
- Tritura las moras y frambuesas con el zumo de limón y cuela el puré para eliminar semillas, si lo prefieres.
- Calienta una parte pequeña del puré de frutas y funde la gelatina hidratada en él. Mezcla bien y deja que temple a temperatura ambiente.
- Bate la nata con el azúcar hasta que quede semimontada.
- Mezcla el yogur (y la vainilla, si usas) con el puré de frutas enfriado y gelatina.
- Incorpora la nata montada al resto de la mezcla. Trata de introducir la nata montada en varias tandas, con movimientos suaves y envolventes, para que la mezcla no pierda volumen.
- Vierte la mezcla sobre la base de galleta, alisa la superficie y refrigera al menos cuatro horas.
- Desmolda con cuidado y decora con frutos rojos frescos y hojas de menta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta tarta sirve entre ocho y diez porciones, dependiendo del tamaño de cada porción.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 250 kcal
- Proteínas: 5 g
- Hidratos de carbono: 30 g
- Grasas: 12 g
- Fibra: 2 g
- Azúcares: 22 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Esta tarta de moras, frambuesas y yogur sin horno puede mantenerse en la nevera, bien cubierta, hasta tres días. No es apta para congelar, ya que puede perder textura tras descongelarse.