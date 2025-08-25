España

Cómo hacer una tarta de frutos rojos y yogur, un postre refrescante y fácil de preparar sin horno

Esta tarta a base de frambuesas y moras es el postre perfecto para el verano, temporada en la que estos frutos secos alcanzan su máximo nivel de sabor

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Tarta de frambuesa y yogur
Tarta de frambuesa y yogur (Adobe Stock)

La fruta del verano tiene color rojo. Y morado o azul. Los mejores meses para disfrutar de los frutos rojos, como la frambuesa o la mora, son entre julio y octubre, con los meses de agosto y septiembre como temporada perfecta para disfrutar de ellos en su mejor versión. Perfectos para disfrutar por sí solos, estos pequeños y dulces frutos quedan de maravilla espolvoreados sobre un bol de yogur con granola, también en forma de mermelada o como ingrediente para postres refrescantes de verano.

En esta ocasión, utilizaremos las moras y las frambuesas de temporada para preparar una tarta fría, con un sabor dulce y una textura cremosa que hará las delicias de todos en los meses de más calor del año. Para prepararla, no necesitaremos siquiera encender el horno; el frigorífico y unas láminas de gelatina se encargarán de darle a esta tarta su característica textura de soufflé. En esta ocasión, prepararemos una base de galletas molidas y mantequilla, aunque podemos sustituirla por una capa de frutos secos molidos o incluso eliminarla por completo.

Receta de tarta de frutos rojos y yogur

Esta tarta consiste en una base compacta de galleta, sobre la que se prepara una mezcla elaborada a partir de yogur griego, puré de moras y frambuesas, nata y gelatina, logrando una estructura esponjosa y cremosa. El resultado es un postre fresco y muy atractivo, con el toque justo de dulzor y acidez, y una textura mousse que recuerda a un soufflé frío.

Tiempo de preparación

  • Preparación base: 10 minutos
  • Elaboración del relleno: 20 minutos
  • Reposo en nevera: mínimo 4 horas

Tiempo total estimado: 4 horas y 30 minutos (incluye enfriado/refrigeración).

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo María o Digestive
  • 80 g de mantequilla derretida
  • 300 g de yogur griego natural o de vainilla
  • 200 g de moras frescas o congeladas
  • 200 g de frambuesas frescas o congeladas
  • 200 ml de nata para montar (crema para batir)
  • 100 g de azúcar (ajustar al gusto)
  • 8 g de gelatina en polvo o 6 hojas de gelatina neutra
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Zumo de medio limón
  • Moras y frambuesas frescas para decorar (opcional)
  • Hojas de menta para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta de frutos rojos y yogur, paso a paso

  1. Tritura las galletas y mézclalas con mantequilla derretida, hasta conseguir una textura arenosa.
  2. Cubre la base de un molde desmontable (20-22 cm) con la mezcla, presionando para que quede compacta. Para facilitar el desmoldado, puedes forrar la base y las paredes del molde con papel de horno. Reserva en la nevera.
  3. Hidrata la gelatina en agua fría siguiendo las instrucciones del envase.
  4. Tritura las moras y frambuesas con el zumo de limón y cuela el puré para eliminar semillas, si lo prefieres.
  5. Calienta una parte pequeña del puré de frutas y funde la gelatina hidratada en él. Mezcla bien y deja que temple a temperatura ambiente.
  6. Bate la nata con el azúcar hasta que quede semimontada.
  7. Mezcla el yogur (y la vainilla, si usas) con el puré de frutas enfriado y gelatina.
  8. Incorpora la nata montada al resto de la mezcla. Trata de introducir la nata montada en varias tandas, con movimientos suaves y envolventes, para que la mezcla no pierda volumen.
  9. Vierte la mezcla sobre la base de galleta, alisa la superficie y refrigera al menos cuatro horas.
  10. Desmolda con cuidado y decora con frutos rojos frescos y hojas de menta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta tarta sirve entre ocho y diez porciones, dependiendo del tamaño de cada porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Grasas: 12 g
  • Fibra: 2 g
  • Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta tarta de moras, frambuesas y yogur sin horno puede mantenerse en la nevera, bien cubierta, hasta tres días. No es apta para congelar, ya que puede perder textura tras descongelarse.

