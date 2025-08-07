Mousse de lima y limón, un postre sencillo y muy refrescante para disfrutar en verano

Mousse de lima y limón (Adobe Stock)

La mousse es un cremoso postre de origen francés que se ha convertido en uno de los grandes favoritos en las mesas de todo el mundo. Lo ha hecho gracias a su cremosa textura, a su suavidad y sabor, y también por lo extremadamente sencillo de su elaboración, lo que convierte a este postre en un básico para muchos reposteros amateur.

La palabra ‘mousse’ significa espuma, lo cual describe a la perfección la textura y consistencia de este dulce. Existen cientos de versiones de este postre, las cuales van desde las más tradicionales como la mousse de chocolate, hasta opciones más originales, como algunas con fruta, como la de plátano, o incluso con sabor a café. Hoy, proponemos una sencilla y deliciosa mousse de lima y limón, un postre muy fresco y ligero que conquistará a cada uno de nuestros comensales.

Este postre es ideal para los amantes de los sabores cítricos, con una textura fundente, cremosa y muy ligera que nos permitirá disfrutarlo en cualquier momento del día. Es un capricho dulce ideal para las meriendas en tardes de verano, aunque también funciona a la perfección como broche final de una copiosa comida, gracias a su ligereza y al frescor de sus ingredientes.

Para prepararla, utilizaremos gelatina, la cual mezclaremos con los zumos y ralladuras de los cítricos y la leche condensada, que le dará un sabor dulce que contrasta a la perfección con la acidez de la lima y el limón. La nata montada y las claras batidas le darán la textura cremosa que buscamos, para la cual tendremos que dejar nuestra mousse refrigerando hasta cuajar.

Receta de mousse de lima y limón

Este mousse es ligero, aireado y muy refrescante. Utiliza zumo y ralladura de lima y limón, que se combinan con una base de leche condensada y nata montada, obteniendo así una textura esponjosa y un sabor intenso.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos

Enfriado en nevera: mínimo 2 horas

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos

Ingredientes

200 ml de nata para montar (mínimo 35% de grasa)

150 ml de leche condensada fría

1 lima (zumo y ralladura)

1 limón (zumo y ralladura)

2 claras de huevo

2 hojas de gelatina neutra (aprox. 4 g)

40 g de azúcar

Una pizca de sal

Cómo hacer mousse de lima y limón, paso a paso

Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos, mientras preparas el resto de ingredientes. Ralla la piel de la lima y del limón (solo la parte verde/amarilla) y exprime ambos zumos. Calienta ligeramente la mitad del zumo e incorpora la gelatina bien escurrida para que se disuelva por completo. Mezcla con el resto del zumo. Monta la nata bien fría con la mitad del azúcar hasta que quede firme. Reserva en la nevera. Monta las claras a punto de nieve firme con una pizca de sal y el resto del azúcar. Mezcla el zumo con gelatina y las ralladuras con la leche condensada. Remueve para integrar. Incorpora la nata montada a la mezcla con movimientos envolventes. Agrega las claras montadas, también de manera envolvente, para no perder volumen. Distribuye la mousse en copas o recipientes individuales y refrigera como mínimo 2 horas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de cuatro a seis porciones individuales, dependiendo del tamaño de las copas o vasitos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: ≈ 210 kcal

Proteínas: ≈ 4 g

Grasas: ≈ 14 g

Hidratos de carbono: ≈ 19 g

Azúcares: ≈ 17 g

Fibra: <0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la mousse en la nevera, tapada, hasta 48 horas para mantener la textura aireada y el sabor fresco.