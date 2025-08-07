España

Mousse de lima y limón, un postre sencillo y muy refrescante para disfrutar en verano

Este postre es perfecto para los amantes de los sabores cítricos, con una textura fundente, cremosa y muy ligera que lo hace ideal para cualquier momento del día

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Mousse de lima y limón
Mousse de lima y limón (Adobe Stock)

La mousse es un cremoso postre de origen francés que se ha convertido en uno de los grandes favoritos en las mesas de todo el mundo. Lo ha hecho gracias a su cremosa textura, a su suavidad y sabor, y también por lo extremadamente sencillo de su elaboración, lo que convierte a este postre en un básico para muchos reposteros amateur.

La palabra ‘mousse’ significa espuma, lo cual describe a la perfección la textura y consistencia de este dulce. Existen cientos de versiones de este postre, las cuales van desde las más tradicionales como la mousse de chocolate, hasta opciones más originales, como algunas con fruta, como la de plátano, o incluso con sabor a café. Hoy, proponemos una sencilla y deliciosa mousse de lima y limón, un postre muy fresco y ligero que conquistará a cada uno de nuestros comensales.

Este postre es ideal para los amantes de los sabores cítricos, con una textura fundente, cremosa y muy ligera que nos permitirá disfrutarlo en cualquier momento del día. Es un capricho dulce ideal para las meriendas en tardes de verano, aunque también funciona a la perfección como broche final de una copiosa comida, gracias a su ligereza y al frescor de sus ingredientes.

Para prepararla, utilizaremos gelatina, la cual mezclaremos con los zumos y ralladuras de los cítricos y la leche condensada, que le dará un sabor dulce que contrasta a la perfección con la acidez de la lima y el limón. La nata montada y las claras batidas le darán la textura cremosa que buscamos, para la cual tendremos que dejar nuestra mousse refrigerando hasta cuajar.

Receta de mousse de lima y limón

Este mousse es ligero, aireado y muy refrescante. Utiliza zumo y ralladura de lima y limón, que se combinan con una base de leche condensada y nata montada, obteniendo así una textura esponjosa y un sabor intenso.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Enfriado en nevera: mínimo 2 horas
  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos

Ingredientes

  • 200 ml de nata para montar (mínimo 35% de grasa)
  • 150 ml de leche condensada fría
  • 1 lima (zumo y ralladura)
  • 1 limón (zumo y ralladura)
  • 2 claras de huevo
  • 2 hojas de gelatina neutra (aprox. 4 g)
  • 40 g de azúcar
  • Una pizca de sal

Cómo hacer mousse de lima y limón, paso a paso

  1. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos, mientras preparas el resto de ingredientes.
  2. Ralla la piel de la lima y del limón (solo la parte verde/amarilla) y exprime ambos zumos.
  3. Calienta ligeramente la mitad del zumo e incorpora la gelatina bien escurrida para que se disuelva por completo. Mezcla con el resto del zumo.
  4. Monta la nata bien fría con la mitad del azúcar hasta que quede firme. Reserva en la nevera.
  5. Monta las claras a punto de nieve firme con una pizca de sal y el resto del azúcar.
  6. Mezcla el zumo con gelatina y las ralladuras con la leche condensada. Remueve para integrar.
  7. Incorpora la nata montada a la mezcla con movimientos envolventes.
  8. Agrega las claras montadas, también de manera envolvente, para no perder volumen.
  9. Distribuye la mousse en copas o recipientes individuales y refrigera como mínimo 2 horas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de cuatro a seis porciones individuales, dependiendo del tamaño de las copas o vasitos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: ≈ 210 kcal
  • Proteínas: ≈ 4 g
  • Grasas: ≈ 14 g
  • Hidratos de carbono: ≈ 19 g
  • Azúcares: ≈ 17 g
  • Fibra: <0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la mousse en la nevera, tapada, hasta 48 horas para mantener la textura aireada y el sabor fresco.

Temas Relacionados

PostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Por qué despedirte en la puerta puede significar más para tu perro de lo que crees

El gesto cotidiano que puede alterar el estado emocional de tu mascota

Por qué despedirte en la

Los obispos se suman a la Comisión Islámica y piden garantizar la libertad religiosa tras la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia)

Critican que prohibir actividades religiosas en espacios deportivos podría suponer una “discriminación” contraria a los derechos fundamentales

Los obispos se suman a

Un niño de tres años da positivo en cocaína y hachís: sus padres, detenidos en Valencia

La Generalitat asume la tutela del menor mientras se investiga si accedió accidentalmente a las drogas en su entorno familiar

Un niño de tres años

Un español en Estados Unidos cuenta la historia de “por qué se le tocan los huevos” al toro de Wall Street

El popular monumento neoyorquino se ha convertido en una atracción cargada de supersticiones, especialmente entre los turistas

Un español en Estados Unidos

Razas de perros: historia, comportamientos y necesidades del Terrier de Norwich

Cada raza tiene personalidades distintas, por este motivo es muy importante conocer su historia y necesidades para que tenga una buena calidad de vida

Razas de perros: historia, comportamientos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo obliga a las

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El arquitecto Santiago Calatrava sufre el robo de un reloj valorado en 100.000 euros y lo recupera en minutos

Un trabajador fallece en un siniestro mientras conducía un vehículo de empresa y no se considera accidente laboral porque dio positivo en cocaína

El Gobierno destina 20 millones a ayuda humanitaria a Gaza en lo que va de 2025 y supera los 76 millones desde 2023

La Justicia condena a Zara por discriminar a un mozo de almacén con problemas de espalda al que excluyó del sorteo para trabajar en festivos: 2.000 euros de indeminzación

ECONOMÍA

La okupa que se metió

La okupa que se metió en casa de otra okupa y la dejó sin casa: “Si ella se ha ido, el que se fue a Sevilla perdió su silla”

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 agosto

DEPORTES

Alcaraz regresa en Cincinnati y

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”