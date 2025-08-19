Muere una Miss Rusia después de atropellar a un alce: “Apareció de la nada y se lanzó al coche”

La modelo falleció en un extraño accidente automovilístico en Rusia, a la edad de 30 años (Fuente: Instagram)

Ksenia Alexandrova, modelo y primera finalista de Miss Rusia 2017, falleció el pasado 12 de agosto tras un terrible accidente automovilístico en su país natal. El altercado tuvo lugar el 5 de agosto, cuando ella y su marido regresaban de Rzhev, Rusia. La tragedia supuso la hospitalización inmediata de la modelo. Permaneció durante siete días en cuidados intensivos y finalmente falleció el 12 de agosto. Su cuerpo no pudo sobrevivir a las heridas causadas por el accidente. La tragedia se ocasionó debido a la inesperada aparición de un alce que, cruzando la carretera, sobresaltó al marido de la modelo, que conducía un Porsche Panamera. “Un alce apareció de la nada y se abalanzó sobre el coche“, declaró su esposo a RIA Novosti. Su mujer quedó inconsciente debido al impacto.

Accidente en la región rusa del Óblast de Tver

El impacto ocurrió de manera repentina y brutal. El animal, desorientado y en plena carrera, irrumpió de pronto en el camino y fue arrojado contra el vehículo. La fuerza de la colisión lo proyectó con violencia contra el parabrisas. El cuerpo atravesó el cristal roto y alcanzó de lleno a Ksenia, golpeándola en la cabeza con tal intensidad que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Aunque el automóvil circulaba a una velocidad moderada y Ksenia llevaba correctamente abrochado el cinturón de seguridad, nada pudo amortiguar el golpe inesperado. Los sistemas de protección que, deberían haber ofrecido una barrera adicional, como los airbags, permanecieron inactivos, sin desplegarse en ningún momento. Este fallo dejó a Ksenia completamente expuesta a la violencia del impacto, que transformó en segundos una situación aparentemente controlada en una escena caótica.

Accidente automovilístico en el Óblast de Tver, Rusia. 5 de agosto de 2025. REUTERS/Marina Lystseva

“No tuve tiempo de hacer nada”, explicó conmocionado el marido de Ksenia Alexandrova a Rossiyskaya Gazeta, en un comunicado traducido del ruso. Recordó que, tras el golpe, su mujer quedó inconsciente y todo estaba lleno de sangre. El ABC explica que, el fuerte impacto, ocasionó importantes heridas cerebrales a la modelo.

Diagnóstico médico

Según informa el medio digital Midi Libre, tras ser atendida por los servicios de emergencia fue trasladada a Moscú. El diagnóstico de los especialistas fue el siguiente: meningitis, inflamación cerebral grave y sepsis. El 12 de agosto, un paro cardíaco acabo con su vida, tras haber sufrido uno el día anterior. Su marido y familia quedaron profundamente devastados. La noticia causó un profundo impacto no solo entre sus allegados, sino también en la comunidad que la conocía. Amigos, compañeros y conocidos expresaron su consternación ante la repentina tragedia. La pérdida dejó un vacío imposible de llenar.

La modelo y su marido llevaban poco tiempo cansados. La tragedia ha supuesto un gran golpe para él en su vida (Fuente: Instagram)

Impacto en redes

La opinión pública homenajeó a la modelo en redes sociales, entre ellos, La Organización Miss Universo. Con una recopilación de diferentes fotos del concurso, enaltecieron su persona, destacando valores como la bondad y la fuerza. También, expresaron sus condolencias para con la familia.

Homenaje de Miss Universo a la modelo en redes (Fuente: Instagram)

El pie de foto decía lo siguiente:

“La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla”.

Historias como esta nos dejan un sentimiento desgarrador. Ksenia Alexandrova era una mujer joven con un futuro maravilloso por delante. La modelo acababa de casarse y le quedaban aún muchas experiencias por vivir. Su repentino fallecimiento nos recuerdo lo frágil e imprevisible que puede ser la vida. Su memoria perdurará en aquellos que la conocieron.