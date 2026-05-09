Victoria Federica lleva a su novio Jorge Navalpotro al refugio veraniego de los Borbón: su escapada a Mallorca con posible parada en el Palacio de Marivent

Victoria Federica junto a su novio Jorge Navalpotro (Europa Press)

La relación entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro ha dado un nuevo paso con su escapada reciente a Mallorca. Ambos han optado por pasar unos días juntos en la isla balear, reafirmando la solidez de un noviazgo que ha ido consolidándose desde su inicio y que ya ha traspasado el círculo privado para mostrarse abiertamente en público. Han elegido además la isla por excelencia de los veraneos de la familia real.

A lo largo de los últimos meses, la hija de la Infanta Elena y el joven empresario madrileño, hijo de los propietarios de La Riviera de Madrid, han hecho públicos diversos momentos de pareja, como su reciente presencia en el concierto de Melendi en la sala de conciertos, donde se les vio en el palco VIP mostrando gestos de complicidad.

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Navalpotro ya ha conocido a los padres de Victoria Federica, así como a su abuelo, el rey Juan Carlos I, lo que apunta al refuerzo de los lazos familiares. La consolidación de la relación, que salió a la luz el pasado enero, se hizo visible tras la publicación de unas fotografías en la revista Semana durante una estancia en Abu Dabi, coincidiendo con el 88 cumpleaños del rey emérito.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro en Mallorca (Instagram)

Victoria Federica lleva a su novio a Mallorca

La visita a Mallorca, cuyo litoral disfruta de buen tiempo a diferencia de otros puntos de la península, ha tenido como escenario una ciudad especialmente significativa para Victoria Federica. Aunque no ha trascendido la ubicación exacta, se apunta a la posibilidad de que la pareja haya podido alojarse en el Palacio de Marivent, residencia tradicional de la familia real durante los veranos.

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Allí la infanta Elena también tiene su propia casa dentro del recinto y, teniendo en cuenta que todavía no ha llegado el verano y no han comenzado las luchas por quien ocupa el palacio para no coincidir, la influencer podría haber aprovechado para enseñárselo a su pareja. Durante la estancia, Victoria Federica ha compartido imágenes en redes sociales en las que se observa el mar en calma y la degustación de una ensaimada, dulce típico de la isla. “A ver cuánto dura”, ha comentado Victoria, aludiendo con humor a su afición por el bollo mallorquín.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro en Mallorca (Instagram)

Actualmente el palacio está en obras para realizar la primera remodelación integral en 25 años. Cuando los reyes y sus hijas, así como la reina Sofía, acudan este verano, se paralizarán los trabajos para que puedan disfrutar de las vacaciones. Esto agrega un punto de duda a la posibilidad de que Victoria Federica y su novio se hayan alojado aquí o simplemente le haya enseñado por fuera el refugio de su infancia.

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El viernes, ambos fueron vistos paseando por Puerto Portals. Además, le enseñó a Navalpotro la zona marítima de Portixol, donde aprovecharon para comer en el restaurante Sa Roqueta, a nueve minutos en coche del palacio de Marivent, tal y como ha publicado el dueño en Instagram: “Con la encantadora Victoria Federica, hija de la infanta Elena y nieta de su majestad el rey Juan Carlos”.

Victoria Federica en Sa Roqueta (Instagram)

El noviazgo de Victoria Federica y Jorge Navalpotro

La pareja se ha dejado ver también en acontecimientos familiares como el reciente cumpleaños de Miguel Urdangarin, celebrado el 30 de abril en Madrid, evento al que Victoria Federica asistió acompañada de Jorge Navalpotro. Esta convocatoria, organizada por el hijo pequeño de la infanta Cristina, coincide con una etapa de cambios personales y profesionales. La presencia de Navalpotro a la cena familiar refuerza el avance de la relación, que se muestra estable y pública.

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Victoria Federica oficializa su relación con Jorge Navalpotro al presentarlo en la semana de la moda de París (Instagram)

El proceso de exposición mediática ha sido gradual. Inicialmente, compartieron en redes imágenes discretas, como sus manos entrelazadas o paseos por Madrid. Su presencia en eventos de relevancia internacional, como el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París a principios de marzo, marcó otro hito al ser fotografiados juntos frente a los medios. Además, ambos han compartido actividades tradicionales que refuerzan su vínculo, como la asistencia conjunta a la Feria de Abril, encuentro significativo en el que la Infanta Elena fue galardonada con la Caseta de Oro 2026.

Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

En el contexto de estos eventos, se han hecho públicas pequeñas muestras de cariño, como el gesto del empresario sosteniendo el abanico de Victoria Federica mientras ella fotografiaba la escena, imágenes que la pareja ha compartido en sus perfiles de Instagram. El propio Navalpotro acompañó algunas instantáneas con la frase “No la hay más guapa. Te quiero”, declaración que subraya el carácter cada vez más consolidado y natural de su relación.

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