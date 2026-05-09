España

Victoria Federica lleva a su novio Jorge Navalpotro al refugio veraniego de los Borbón: su escapada a Mallorca con posible parada en el Palacio de Marivent

La influencer y sobrina de Felipe VI ha publicado una retahíla de imágenes en la isla junto a su pareja

Guardar
Google icon
Victoria Federica junto a su novio Jorge Navalpotro (Europa Press)
Victoria Federica junto a su novio Jorge Navalpotro (Europa Press)

La relación entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro ha dado un nuevo paso con su escapada reciente a Mallorca. Ambos han optado por pasar unos días juntos en la isla balear, reafirmando la solidez de un noviazgo que ha ido consolidándose desde su inicio y que ya ha traspasado el círculo privado para mostrarse abiertamente en público. Han elegido además la isla por excelencia de los veraneos de la familia real.

A lo largo de los últimos meses, la hija de la Infanta Elena y el joven empresario madrileño, hijo de los propietarios de La Riviera de Madrid, han hecho públicos diversos momentos de pareja, como su reciente presencia en el concierto de Melendi en la sala de conciertos, donde se les vio en el palco VIP mostrando gestos de complicidad.

PUBLICIDAD

Navalpotro ya ha conocido a los padres de Victoria Federica, así como a su abuelo, el rey Juan Carlos I, lo que apunta al refuerzo de los lazos familiares. La consolidación de la relación, que salió a la luz el pasado enero, se hizo visible tras la publicación de unas fotografías en la revista Semana durante una estancia en Abu Dabi, coincidiendo con el 88 cumpleaños del rey emérito.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro en Mallorca (Instagram)
Victoria Federica y Jorge Navalpotro en Mallorca (Instagram)

Victoria Federica lleva a su novio a Mallorca

La visita a Mallorca, cuyo litoral disfruta de buen tiempo a diferencia de otros puntos de la península, ha tenido como escenario una ciudad especialmente significativa para Victoria Federica. Aunque no ha trascendido la ubicación exacta, se apunta a la posibilidad de que la pareja haya podido alojarse en el Palacio de Marivent, residencia tradicional de la familia real durante los veranos.

PUBLICIDAD

Allí la infanta Elena también tiene su propia casa dentro del recinto y, teniendo en cuenta que todavía no ha llegado el verano y no han comenzado las luchas por quien ocupa el palacio para no coincidir, la influencer podría haber aprovechado para enseñárselo a su pareja. Durante la estancia, Victoria Federica ha compartido imágenes en redes sociales en las que se observa el mar en calma y la degustación de una ensaimada, dulce típico de la isla. “A ver cuánto dura”, ha comentado Victoria, aludiendo con humor a su afición por el bollo mallorquín.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro en Mallorca (Instagram)
Victoria Federica y Jorge Navalpotro en Mallorca (Instagram)

Actualmente el palacio está en obras para realizar la primera remodelación integral en 25 años. Cuando los reyes y sus hijas, así como la reina Sofía, acudan este verano, se paralizarán los trabajos para que puedan disfrutar de las vacaciones. Esto agrega un punto de duda a la posibilidad de que Victoria Federica y su novio se hayan alojado aquí o simplemente le haya enseñado por fuera el refugio de su infancia.

El viernes, ambos fueron vistos paseando por Puerto Portals. Además, le enseñó a Navalpotro la zona marítima de Portixol, donde aprovecharon para comer en el restaurante Sa Roqueta, a nueve minutos en coche del palacio de Marivent, tal y como ha publicado el dueño en Instagram: “Con la encantadora Victoria Federica, hija de la infanta Elena y nieta de su majestad el rey Juan Carlos”.

Victoria Federica en Sa Roqueta (Instagram)
Victoria Federica en Sa Roqueta (Instagram)

El noviazgo de Victoria Federica y Jorge Navalpotro

La pareja se ha dejado ver también en acontecimientos familiares como el reciente cumpleaños de Miguel Urdangarin, celebrado el 30 de abril en Madrid, evento al que Victoria Federica asistió acompañada de Jorge Navalpotro. Esta convocatoria, organizada por el hijo pequeño de la infanta Cristina, coincide con una etapa de cambios personales y profesionales. La presencia de Navalpotro a la cena familiar refuerza el avance de la relación, que se muestra estable y pública.

Victoria Federica oficializa su relación con Jorge Navalpotro al presentarlo en la semana de la moda de París (Instagram)
Victoria Federica oficializa su relación con Jorge Navalpotro al presentarlo en la semana de la moda de París (Instagram)

El proceso de exposición mediática ha sido gradual. Inicialmente, compartieron en redes imágenes discretas, como sus manos entrelazadas o paseos por Madrid. Su presencia en eventos de relevancia internacional, como el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París a principios de marzo, marcó otro hito al ser fotografiados juntos frente a los medios. Además, ambos han compartido actividades tradicionales que refuerzan su vínculo, como la asistencia conjunta a la Feria de Abril, encuentro significativo en el que la Infanta Elena fue galardonada con la Caseta de Oro 2026.

Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

En el contexto de estos eventos, se han hecho públicas pequeñas muestras de cariño, como el gesto del empresario sosteniendo el abanico de Victoria Federica mientras ella fotografiaba la escena, imágenes que la pareja ha compartido en sus perfiles de Instagram. El propio Navalpotro acompañó algunas instantáneas con la frase “No la hay más guapa. Te quiero”, declaración que subraya el carácter cada vez más consolidado y natural de su relación.

Temas Relacionados

Victoria FedericaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Sanidad ofrece a los pasajeros un teléfono de atención psicológica 24 horas

La OMS ha elevado a seis los casos confirmados, mientras dos continúan siendo sospechosos

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Sanidad ofrece a los pasajeros un teléfono de atención psicológica 24 horas

El Supremo reabre el caso de los estudiantes italianos a los que España niega la convalidación del título de Derecho: podría haber más afectados

El alto tribunal admite a trámite el recurso de un estudiante italiano al que se le denegó el título pese a haber superado los créditos en la URJC

El Supremo reabre el caso de los estudiantes italianos a los que España niega la convalidación del título de Derecho: podría haber más afectados

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Las islas registran un precio medio de 3.441 euros por metro cuadrado en compraventa y 15,58 euros en alquiler, tras un fuerte encarecimiento impulsado por la inversión extranjera y la alta demanda

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Ana Mena y Antonio Orozco, coaches de ‘La Voz Kids’: “A mí no me cuesta decir que ‘no’. Es que la vida es así”

Los cantantes se sinceran en una entrevista con ‘Infobae’ sobre su rol en la nueva edición del concurso de talentos de Antena 3 y hablan de la rivalidad que viven a la hora de quedarse con un talento

Ana Mena y Antonio Orozco, coaches de ‘La Voz Kids’: “A mí no me cuesta decir que ‘no’. Es que la vida es así”

Un turista alemán consigue una indemnización de 1.000 euros por sus vacaciones: no conseguía nunca encontrar hueco en la piscina del hotel

El hombre había pagado más de 7.000 euros por un paquete vacacional para él, su mujer y sus dos hijos

Un turista alemán consigue una indemnización de 1.000 euros por sus vacaciones: no conseguía nunca encontrar hueco en la piscina del hotel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

Las muertes de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

ECONOMÍA

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento