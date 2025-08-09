América Latina

Trágico choque entre un autobús y un camión en Brasil: al menos 11 muertos y 45 heridos

El accidente ocurrió en una ruta en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso

Once personas murieron cuando el autobús en el que viajaban chocó de frente contra un camión de gran tamaño en una ruta en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso, informó este sábado la empresa Nova Rota do Oeste, la concesionaria a cargo del trecho.

La madrugada en la BR-163 estuvo marcada por la labor ininterrumpida de los equipos operativos, que lograron liberar completamente el tránsito a las 7:40 tras una operación de remoción y limpieza que la concesionaria Nova Rota do Oeste calificó como “compleja”.

El impacto de la colisión entre un autobús turístico y un camión de granos en el kilómetro 648, a la altura de Lucas do Rio Verde, dejó un saldo devastador: 11 personas fallecidas y 45 heridas, de las cuales 11 permanecen en estado grave.

La magnitud del siniestro, ocurrido a unos 360 kilómetros de Cuiabá, obligó a desplegar recursos extraordinarios tanto en el lugar del accidente como en los hospitales de la región.

La noticia, confirmada por la Policía Rodoviária Federal (PRF) y la Policía Civil de Mato Grosso, ha conmocionado a la comunidad local y a los familiares de las víctimas.

Según la información proporcionada por la concesionaria Nova Rota do Oeste a cargo de la vía, el autobús había partido de Cuiabá con destino a Sinop cuando se produjo la colisión frontal con el camión.

Entre los heridos, 26 presentan lesiones de mediana gravedad y 8 sufrieron heridas leves. El conductor del camión figura entre los casos más críticos y permanece hospitalizado.

La atención médica se distribuyó entre el Hospital São Lucas de Lucas do Rio Verde y centros de salud en Nova Mutum, adonde fueron trasladadas varias de las víctimas.

La concesionaria detalló que la intervención de sus equipos incluyó no solo el rescate y traslado de los afectados, sino también la remoción de los vehículos siniestrados y la limpieza integral de la carretera, tareas que se extendieron durante toda la noche.

La empresa Rio Novo Transportes, responsable del autobús, expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales y subrayó que “la prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares”. Para ello, dispuso equipos de apoyo tanto en el lugar del accidente como en los hospitales y habilitó un canal de atención exclusivo para brindar soporte a los afectados.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer la dinámica del accidente. La Policía Rodoviária Federal informó que el análisis pericial sigue en curso y que se divulgarán más detalles una vez concluido el informe técnico. Por su parte, la Policía Civil del estado ratificó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas de la colisión.

La empresa a cargo de esta sección de la ruta informó que continúan las pericias pero, de acuerdo a las informaciones iniciales, el ómnibus de la empresa Rio Novo, que tenía como destino el municipio de Sinop, chocó de frente con un camión Volvo que cargaba semillas de algodón.

El tránsito en este tramo ya fue liberado sobre las primeras horas de la mañana de este sábado, una vez finalizado los trabajos de limpieza y el rescate de las víctimas.

