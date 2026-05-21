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Cómo hacer alioli de ajos asados y aceite de oliva: una receta más suave que no repite

El alioli tradicional se prepara con una emulsión en el mortero, aunque también se puede usar batidora para facilitar el proceso

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Receta de alioli con ajo asado (pxhere)
Receta de alioli con ajo asado (pxhere)

El alioli es un ingrediente fundamental en la gastronomía mediterránea, especialmente en España y, sobre todo, en zonas del Levante. Como su propio nombre indica, esta salsa espesa y cremosa se prepara con ajo y aceite como base, una combinación que ha formado parte de las cocinas españolas durante siglos. Esta versión con ajo asado y aceite de oliva da un giro gourmet a esta clásica salsa, suavizando el picor y multiplicando al máximo los aromas.

Al asar los ajos previamente, este alioli pica mucho menos que la versión original, con un sabor ligeramente dulce gracias a la caramelización y un aroma ahumado que lo hace irresistible. Además, el aceite de oliva completa la salsa con sus propiedades nutricionales, una grasa saludable que, además, aportará un sabor riquísimo a la mezcla. El resultado es una salsa que combina de maravilla con arroces, fideuás, carnes, pescados y verduras a la plancha y hasta patatas asadas, un imprescindible para tus comidas de verano.

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Receta de alioli con ajo asado y aceite de oliva

El alioli con ajo asado y aceite de oliva es una emulsión cremosa y aromática. Se prepara asando los ajos, luego se machacan y se integran lentamente con aceite de oliva virgen extra hasta obtener una textura untuosa. La técnica tradicional es la emulsión en mortero, aunque también se puede usar batidora para facilitar el proceso.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos (asado de los ajos)

Ingredientes

  • 1 cabeza de ajo
  • 150 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 1 yema de huevo (opcional, ayuda a emulsionar)
  • 1 cucharada de zumo de limón fresco
  • Sal al gusto

Cómo hacer alioli con ajo asado y aceite de oliva, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC. Corta la parte superior de la cabeza de ajo, rocía con un poco de aceite y envuelve en papel de aluminio.
  2. Hornea el ajo unos 15 minutos hasta que esté blando y dorado. Deja enfriar unos minutos.
  3. Extrae los dientes de ajo asado, presionando suavemente; colócalos en un mortero.
  4. Añade una pizca de sal y machaca los ajos hasta obtener una pasta fina.
  5. (Opcional) Incorpora la yema de huevo para facilitar la emulsión.
  6. Agrega poco a poco el aceite de oliva, batiendo siempre en la misma dirección hasta lograr que la mezcla emulsione y espese.
  7. Añade el zumo de limón y mezcla suavemente.
  8. Prueba y ajusta la sal. Si la emulsión se corta, añade una cucharadita de agua caliente y sigue batiendo.
  9. Reserva en la nevera hasta el momento de servir, bien tapado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (acompañamiento generoso).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal aprox.
  • Grasas: 20 g
  • Proteínas: 1 g
  • Hidratos de carbono: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El alioli de ajo asado se conserva en la nevera, bien tapado, hasta 2 días. No se recomienda congelar ni mantener a temperatura ambiente.

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