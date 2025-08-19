El restaurante de Valencia especializado en arroces a buen precio que aspira a ser el más bonito del mundo

El restaurante Gulliver, finalista en los Restaurant & Bar Design Awards 2025 (Estudio Laura Yerpes)

El restaurante Gulliver, ubicado en la avenida de Menéndez Pidal número 10 de Valencia, ha sido preseleccionado en los Restaurant & Bar Design Awards 2025 como uno de los finalistas a convertirse en el restaurante más bonito del mundo. Lo ha hecho en la categoría Standalone, aquella que premia a los restaurantes y coctelerías independientes que no forman parte de un gran grupo gastronómico.

Se trata del único representante de la Comunidad Valenciana que entra como novedad en la lista de clasificados para este año, un proyecto diseñado por el estudio Laura Yerpes que abrió sus puertas por primera vez en 2024. Además, entra también como candidato en la categoría Surface Interiors, la cual destaca el revestimiento y diseño de interiores de locales gastronómicos como este.

El interior de este restaurante valenciano ha conquistado al jurado de los premios gracias a un diseño que fusiona elementos castellanos y mediterráneos, con la temática de exploradores y navegantes como eje. En su salón, de estilo barroco y materiales contemporáneos, llama la atención una impresionante falla en forma de proa de barco con una escultura de la diosa ‘Victoria’ (Niké en la mitología griega) como pieza central.

En cuanto a su propuesta gastronómica, Gulliver se especializa en cocina mediterránea, con especial atención en la tradición culinaria valenciana. Así, en su extensa carta podemos encontrar desde carnes y pescados a la brasa hasta fideuás, arroces y paellas, auténticas estrellas de la cocina de este local. Además, el restaurante ofrece a sus comensales un plato del día que varía según la oferta disponible, y que cuesta menos de 15 euros.

Entre las opciones más destacadas de su carta, encontramos platos como el arroz de gamba roja (15 €), la paella valenciana tradicional (18 €), y especialidades como el de raya, alcachofas y gambitas (22 €), además del arroz de secreto ibérico con alcachofas (16 €). También preparaciones como el arroz meloso de bogavante (21 €) y la fideuá elaborada con gamba roja, cigala y huevo frito (22 €).

Platos del restaurante Gulliver, en Valencia (Instagram / @restaurantegullivervalencia)

A esto se suma una variada lista de entrantes, con opciones como la titaina del Cabanyal con huevo frito (14 €) o el esgarraet a la llama (6/10 €); carnes y pescados a la brasa, tortilla de patatas con huevos camperos y sartenes. Asimismo, el restaurante sirve desayunos y almuerzos, compuestos estos últimos por los clásicos bocadillos del esmorzaret valenciano.

Otros nominados con diseño español

El jurado de este concurso internacional ha seleccionado a un total de ocho restaurantes españoles, repartidos en varias ciudades. Todos ellos, además de luchar por ser el primero en su categoría, aspiran a ser el mejor del mundo y el de su continente. La resolución de esta edición de Restaurant & Bar Design Awards se anunciarán en una ceremonia internacional celebrada el próximo 27 de octubre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), unos premios que se otorgarán tanto al diseñador como al operador del restaurante.

Restaurante Samna (Marbella) , diseñado por YOD Group y nominado en la categoría Ceiling , que presta especial atención al diseño de los techos.

Azul Lounge Bar (Marbella) , diseñado por El Equipo Creativo, ha sido nominado en calidad de restaurante de hotel.

Florentine (Marbella) , diseñado por el estudio Naif, ha sido clasificado en la categoría Multiple por formar parte de un grupo de restaurantes con el mismo nombre, así como en la de Colour por el tratamiento que su espacio hace del color.

Amiko (Barcelona) , diseñado por Masquespacio, ha sido nominado en la categoría Cafe, que incluye cafeterías de todo el planeta.

Malparit (Barcelona) , diseñado por el estudio Genialidades y nominado en la categoría Visual Identity, centrada en el diseño de logotipos, sitios web, menús, papelería, señalización, uniformes, posavasos, manteles individuales y cualquier otro material visual.

Maché (Madrid), diseñado por el equipo de ASAH, entra en la categoría de Heritage Building, al encontrarse en el interior de un edificio histórico.

Samo Sushi (Lugo), diseñado por LYD-9, ha sido nominado tanto en la categoría de restaurantes independientes Standalone como en la de Lighting, debido a su uso de la luz.