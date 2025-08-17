España

Una mujer falsifica su CV para conseguir un puesto administrativo: es despedida tras ser descubierta por no ser capaz de realizar las tareas que le mandaban

Asumió la responsabilidad de los asuntos médicos en un hospital. Había sido candidata del Partido Comunista Francés en elecciones municipales de 2020

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Una cama
FOTO DE ARCHIVO: Una cama de hospital en la unidad de cuidados paliativos de la Clínica Saint-Elisabeth, en Marsella, Francia, 31 de mayo de 2024. REUTERS/Manon Cruz/FOTO DE ARCHIVO

El tribunal administrativo de Cergy-Pontoise ha confirmado el despido de una empleada del Centro de Acogida y de Cuidados Hospitalarios (Cash) de Nanterre (Francia) que había falseado su historial profesional para acceder al puesto de responsable de asuntos médicos. La sanción, considerada proporcionada por los jueces, pone fin a un caso en el que el engaño de la trabajadora terminó perjudicándola.

Una contratación breve y conflictiva

La mujer, que había sido candidata del Partido Comunista Francés en las elecciones municipales de 2020 en Bezons (Val-d’Oise), fue contratada en septiembre de 2021 por el hospital Cash de Nanterre. Su misión era asumir la responsabilidad de los asuntos médicos en la institución, un cargo de relevancia dentro de la organización hospitalaria.

Sin embargo, apenas unas semanas después de su incorporación comenzaron a surgir las primeras dudas. Según relató el tribunal, la recién contratada presentaba serias “dificultades” para manejar las tareas que se le asignaban. Estas limitaciones despertaron sospechas en la dirección del centro, que decidió revisar los documentos aportados durante su proceso de selección.

Fue entonces cuando aparecieron las primeras irregularidades. La empleada había modificado datos clave de su trayectoria profesional y presentado una falsa promesa de contratación en el Instituto Curie, en París, con el objetivo de reforzar su candidatura y obtener mejores condiciones.

Adiós al currículum tradicional: este es el diseño más eficaz para encontrar trabajo hoy

Un historial alterado para escalar responsabilidades

En los documentos entregados, la trabajadora había cambiado la fecha de contratación en el Instituto Curie, había inflado el puesto realmente ocupado para transformarlo en una “responsabilidad superior” y había aumentado la remuneración declarada. También había solicitado al Cash retrasar su incorporación con el pretexto de que seguía vinculada por contrato a la institución parisina desde el 1 de octubre de 2019.

La realidad era muy distinta. Su contrato en el Curie había concluido meses antes y nunca entregó los justificantes solicitados, que habrían revelado la falsificación. Al investigar, el Cash descubrió que únicamente había trabajado allí durante cinco meses como encargada de personal médico y que su periodo de prueba había terminado de forma anticipada.

Con estos elementos en la mano, la dirección del Cash decidió suspenderla de manera cautelar y solicitó la opinión de la comisión consultiva paritaria de París. El 6 de diciembre de 2022, la empleada fue despedida formalmente por falta grave.

La justicia avala el despido

Disconforme con la medida, la mujer acudió al tribunal administrativo. Alegó que las críticas recibidas correspondían más bien a una “insuficiencia profesional” y no a una falta disciplinaria que justificara su despido. Defendió además que la decisión de la dirección había sido “desproporcionada” en relación con los hechos.

Los jueces de Cergy-Pontoise no compartieron esa visión. En su fallo, fechado el 30 de abril de 2025 y hecho público en agosto, recordaron que el comportamiento de la trabajadora constituía un “manquement à l’obligation de probité”, es decir, un incumplimiento de la obligación de honradez.

La sentencia subraya que la propia demandante no negó de manera seria la falsificación, limitándose a restar importancia a sus consecuencias. Para los magistrados, sus problemas en la ejecución de las tareas encomendadas fueron consecuencia directa de haber accedido a un cargo para el que no estaba capacitada gracias a documentos falsos.

El tribunal validó el despido y condenó a la demandante a pagar 1.500 euros al Cash de Nanterre en concepto de costas judiciales. Un engaño que, lejos de asegurarle un ascenso profesional, terminó sellando de manera definitiva el final de su breve paso por la institución hospitalaria.

Temas Relacionados

HospitalCurriculum VitaeDespidoFranciaMentirEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

El precio estaba fijado en 246 euros, máximo para este tipo de inmuebles, pero la mujer lo puso en 700 euros con otro contrato de mobiliario y gastos de comunidad

Una arrendadora tendrá que devolver

Un padre de dos niños decide hacerse un test de ADN y se lleva una sorpresa: “Me destrozó por completo”

Tras descubrir que no era su padre biológico, Jay Skibbens atravesó una dura crisis personal, pero logró reconstruir su vida y hoy es el principal referente de sus hijos

Un padre de dos niños

La receta de gazpacho de melón y jamón del chef Jordi Roca

Este es uno de los platos ideales para verano

La receta de gazpacho de

¿Cuándo llegarán a España los coches autónomos?: avances técnicos, proyectos en marcha y el reto de la normativa

Diversas entidades han experimentado con vehículos autónomos en España, con especial foco en el transporte público, la logística y las flotas corporativas

¿Cuándo llegarán a España los

Una doctora explica la razón por la que te mareas al levantarte: “No es normal”

Amara Aladel advierte que el mareo al ponerse de pie suele indicar una caída brusca de la presión arterial

Una doctora explica la razón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras revisar un contrato hipotecario,

Tras revisar un contrato hipotecario, la Justicia reduce la deuda reclamada por Liberbank y ordena devolver cobros indebidos por cláusulas abusivas

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Von der Leyen, Macron y Merz acompañarán a Zelensky a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Una cajera del Lidl utiliza el descuento del 30% de los productos a punto de caducar para la compra de una compañera y la despiden: es procedente

ECONOMÍA

¿Cuándo llegarán a España los

¿Cuándo llegarán a España los coches autónomos?: avances técnicos, proyectos en marcha y el reto de la normativa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Qué factores han provocado el declive de la energía solar en España, según Financial Times: de los precios cero al colapso de la red

La tarifa de la luz en España para este 18 de agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”