España

Cómo hacer una mermelada saludable con semillas de chía en solo unos minutos

Las semillas aportan su textura gelatinosa y añaden además un aporte extra de fibra y omega-3

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Mermelada de frutas y chía
Mermelada de frutas y chía (Adobe Stock)

La mermelada es una de las grandes protagonistas en los desayunos de muchos españoles. Esta conserva dulce puede encontrarse con casi cualquier fruta que se nos ocurra, desde clásicos como la fresa o el albaricoque hasta opciones como los frutos rojos, la naranja o los higos. Sin embargo, las mermeladas industriales suelen contener grandes cantidades de azúcar o, en su ausencia, edulcorantes que pueden no ser interesantes para un consumo diario.

Una alternativa a estas mermeladas industriales es preparar estas conservas en casa, siguiendo el método tradicional que incluye fruta fresca y azúcar. Este último no solo es importante por su sabor, sino que, además, actúa como conservante, lo que nos permite preparar mermeladas que durarán intactas durante semanas. No obstante, si buscamos una opción libre por completo de endulzantes, podemos optar por preparar una mermelada de frutas a base de semillas de chía, una receta muy sencilla y saludable.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

Esta mermelada saludable, elaborada a base de fruta y chía, es la alternativa perfecta para quienes buscan una alternativa casera sin conservantes y con un aporte extra de fibra y omega-3. Más allá de su aporte nutricional, utilizamos las semillas de chía porque estas gelificarán de manera natural nuestra mezcla, permitiéndonos preparar mermeladas irresistibles en menos de 20 minutos y sin necesidad de utilizar gelificantes ni pectinas.

Una vez lista y tras esperar el tiempo necesario para que se enfríe, podemos utilizar esta mermelada para cientos de recetas. Irá de maravilla en una tostada, acompañada de mantequilla o incluso de alguna crema de frutos secos. También como topping en un bol de yogur, con muesli y algunos frutos secos; para endulzar unas tortitas caseras, o incluso como ingrediente añadido en postres caseros, como tartas de queso o bizcochos.

Receta de mermelada con chía

Preparar mermelada con chía es tan sencillo como machacar la fruta elegida, calentarla suavemente y añadir las semillas para que espesen la mezcla de forma natural. El resultado es una mermelada brillante, con textura rústica y sabor intenso a fruta fresca, lista para consumir en pocos minutos.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.
  • Reposo: 30 minutos.
  • Tiempo total aproximado: 50 minutos.

Ingredientes

  • 250 g de fresas frescas o congeladas (puedes usar frambuesas, arándanos u otra fruta similar).
  • 2 cucharadas de zumo de limón.
  • 3 cucharadas de semillas de chía.
  • Endulzante al gusto (opcional): miel, sirope de arce, estevia...

Cómo hacer mermelada con chía, paso a paso

  1. Lava y trocea la fruta.
  2. Calienta la fruta en un cazo a fuego medio durante cinco minutos, removiendo ocasionalmente hasta que comience a soltar jugo.
  3. Añade el zumo de limón. Aplasta la fruta con un tenedor hasta obtener la textura deseada, más o menos triturada según tu preferencia.
  4. Cocina otros cinco minutos manteniendo el fuego bajo para que la fruta termine de ablandarse.
  5. Retira del fuego y añade las semillas de chía, mezclando para que se repartan bien.
  6. Si quieres endulzar la mermelada, incorpora ahora el endulzante y mezcla.
  7. Deja reposar al menos 30 minutos para que las semillas de chía hidraten y espesen la mermelada.
  8. Guarda la mermelada en un recipiente de vidrio hermético y deja enfriar completamente antes de refrigerar.
  9. Consume en frío sobre tostadas, yogur, avena o postres.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta básica rinde aproximadamente un frasco pequeño (250-300 g), suficiente para cuatro personas durante una semana de desayunos o meriendas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 45 kcal por dos cucharadas.
  • Proteínas: 1 g.
  • Grasas: 1,5 g (principalmente poliinsaturadas).
  • Hidratos de carbono: 8 g (depende de la fruta y el endulzante).
  • Fibra: 2,5 g.
  • Omega-3: 1,2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la mermelada con chía refrigerada en un tarro de vidrio hermético hasta por 7 días. Al no llevar conservantes ni grandes cantidades de azúcar, es preferible preparar cantidades pequeñas y consumirla en el plazo de una semana.

Temas Relacionados

Recetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en Valencia: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: pronóstico de

Tesla pierde terreno en España: la marca de Elon Musk no logra mantener el liderazgo entre los eléctricos tras las polémicas de su fundador

Aunque las matriculaciones suben ligeramente, las ventas de la competencia crecen más rápido y la compañía pierde posiciones en el mercado frente a otros fabricantes de coches eléctricos

Tesla pierde terreno en España:

Todos los aviones y helicópteros militares que están actuando contra los incendios: de las aeronaves de la UME a la ayuda de la UE

Gobierno y oposición discuten por la cifra real de vehículos disponibles

Todos los aviones y helicópteros

Isabel Guerrero, de 12 años, fallece después de una vida luchando contra el cáncer: “Por ella y por todos los niños, seguimos investigando”

Isa fue diagnosticada con leucemia del lactante, uno de los tumores infantiles más agresivos, y más tarde, a los diez años, con un tumor tan extraño que solo 25 personas lo padecen en el mundo

Isabel Guerrero, de 12 años,

Conoce el clima en Málaga hoy 16 de agosto 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima en Málaga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Tesla pierde terreno en España:

Tesla pierde terreno en España: la marca de Elon Musk no logra mantener el liderazgo entre los eléctricos tras las polémicas de su fundador

Radiografía del futuro laboral juvenil: el entorno social y económico condiciona más los planes de los estudiantes que el rendimiento escolar

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal