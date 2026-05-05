España

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 5 mayo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once de hoy 5 de mayo, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 5 mayo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 06 13 22 25 26 27 28 32 43 44 53 54 63 65 69 70 71 72 83 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

El país reduce su dependencia del crudo de Oriente Medio: en marzo llegaron 222.000 toneladas desde esa región, lo que supuso un desplome del 54,6% interanual y un 70% menos que en febrero

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

El embalse de Ourense que aspira a ser la mayor megabatería de España para almacenar energía de las renovables

La central de bombeo Conso II, con seis turbinas y 1.800 MW de potencia, aprovechará un desnivel de 689 metros entre dos embalses ya existentes para guardar el excedente de energía en horas de baja demanda

El embalse de Ourense que aspira a ser la mayor megabatería de España para almacenar energía de las renovables

El sueldo de la reina Sofía por mantener su agenda nacional e internacional a sus 87 años: 131.000 euros anuales tras el aumento de los funcionarios

Solo el 1,37% de los trabajadores en España supera el salario de la reina emérita, que ha subido 2.438 euros respecto al año pasado

El sueldo de la reina Sofía por mantener su agenda nacional e internacional a sus 87 años: 131.000 euros anuales tras el aumento de los funcionarios

Sanidad propone evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde para evitar la escala del crucero en Canarias

La decisión sobre su parada en las islas dependerá de los datos epidemiológicos que se recojan del barco

Sanidad propone evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde para evitar la escala del crucero en Canarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

ECONOMÍA

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

El embalse de Ourense que aspira a ser la mayor megabatería de España para almacenar energía de las renovables

La guerra de Oriente Medio obliga a Bruselas a buscar nuevas rutas para el comercio con Asia: Armenia será el nexo entre la UE y China

La prestación por desempleo ya protege a 8 de cada 10 parados, que cobran hasta 1.575 euros al mes

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

DEPORTES

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions