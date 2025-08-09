España

Sergio Ramos confiesa qué alimento poco saludable le vuelve loco: “De joven era un obseso”

El futbolista explica su regla de oro para poder darse algunos caprichos con la comida

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Sergio Ramos confiesa qué alimento
Sergio Ramos confiesa qué alimento poco saludable le vuelve loco. (@sergioramos)

Sergio Ramos ha forjado su carrera en la élite del fútbol no solo gracias a entrenamientos intensivos y títulos, sino también a una filosofía de vida en la que la alimentación tiene un papel protagonista. Su receta combina una disciplina férrea con indulgencias calculadas que alimentan tanto el cuerpo como el ánimo.

“Si te cuidas durante 29 días, no pasa nada por darte un capricho el trigésimo”, ha resumido el propio jugador en una charla con el streamer Ibai Llanos. Una frase que sintetiza una mentalidad que le ha permitido mantenerse en la cima del fútbol mundial durante dos décadas.

Alimentarse no es lo mismo que comer

El defensa andaluz ha sabido distinguir claramente entre alimentarse y comer. Para él, alimentarse es nutrir el cuerpo para alcanzar el máximo rendimiento; comer, en cambio, es un acto de disfrute emocional que también forma parte del bienestar.

“Hay que saber diferenciar lo que es comer y lo que es alimentarse. Tú vives para y por tu trabajo, y sufres como un cabrón, pero la clave está en saber gestionar esos momentos de indulgencia con inteligencia y equilibrio”, ha reflexionado.

Esa visión se traduce en una rutina diaria basada en carnes magras, pescados a la plancha, verduras y hortalizas, evitando casi por completo ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas. Además, practica ayuno intermitente, entrena en ayunas y recupera después con batidos de proteínas cuidadosamente preparados.

Así fue la expulsión de Sergio Ramos, su primer tarjeta roja en la Liga MX. Crédito: X/ @TUDNMEX

La debilidad más conocida: la mayonesa

Por muy estricta que sea su dieta, Ramos no oculta su talón de Aquiles: la mayonesa. “A mí de joven me decían mayonesa porque era un obseso de la ‘mayo’, me flipa. Yo cojo la hamburguesa y le doy vueltas y vueltas poniéndole. Me queda entre el bigote y la barba y parezco Papá Noel”, ha admitido con humor.

Este gusto lo acompaña desde la infancia y, aunque ahora lo controla, sigue concediéndose homenajes puntuales. Uno de sus rituales más conocidos es su visita periódica a McDonald’s con su familia. Su pedido es inconfundible: bebida light, patatas grandes y una hamburguesa generosamente cubierta de mayonesa.

29 días de control, uno de premio

Ese tipo de comidas son excepciones planificadas. Ramos se guía por su propia norma: “Si te cuidas durante 29 días, no pasa nada por darte un capricho el trigésimo.”

Y los caprichos no se limitan a la comida rápida. Cada quince días, comparte con Pablo Motos una merienda de churros con chocolate, compensando el exceso con la supresión de la cena. También disfruta de la cocina italiana, aunque evita la pasta en competición, y declara su afición al Nestea, una elección curiosa dentro de sus hábitos saludables.

El defensa español fue parte de los jugadores convocados para disputar el partido contra la MLS. Crédito: Facebook - Liga MX

El equilibrio como método

La trayectoria de Sergio Ramos ilustra cómo un deportista de élite puede mantener profesionalismo y longevidad sin renunciar por completo a los placeres culinarios. La clave sostiene, es integrarlos de manera consciente en un plan donde la base sea la disciplina.

Su ejemplo demuestra que, incluso en la cima del deporte, la excelencia no exige perfección absoluta, sino equilibrio y coherencia.

Temas Relacionados

Sergio RamosFútbolFútbol EspañaAlimentaciónAlimentación SaludableNutrición DeportivaNutriciónNutrición EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos muertos en un accidente de avioneta en Valencia

Al estrellarse, la avioneta provocó un incendio que fue controlado por los bomberos

Dos muertos en un accidente

Un refugio caribeño en el Mediterráneo: sin chiringuitos ni sombrillas, solo naturaleza preservada

Una cala escondida en la Marina Alta, perfecta para desconectar de bullicio turístico

Un refugio caribeño en el

80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

El presidente francés planteó extender su capacidad nuclear a otros países del bloque

80 años después de la

Números ganadores del Super Once del 9 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

80 años después de la

80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 9 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de agosto

El PP pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice los contratos con Huawei y Hikvision

“Es sencillamente vergonzoso”: un restaurante cobra 10 euros por persona por la reserva de una mesa y no los descuenta del precio de la comida

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española