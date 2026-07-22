El millonario patrimonio de Borja Iglesias: más de 15 millones de euros, una empresa que desmiente que use para especular y sus acciones junto a Courtois

Borja Iglesias durante el Mundial 2026 (Reuters/Brett Davis)

Borja Iglesias ha situado su patrimonio por encima de 15 millones de euros y ha rechazado en X la acusación de que use una sociedad vinculada a su nombre para especular con vivienda. El delantero del Celta de Vigo se encuentra en un momento de plenitud en el que combina estabilidad deportiva, gracias a su apasionante victoria en el Mundial 2026, pese a haber jugado tan solo unos minutos, con sus inversiones en inmobiliario, bolsa y hasta deportes electrónicos.

El futbolista gallego, de 33 años, explicó en su última visita a La Revuelta que su fortuna ha crecido desde sus anterior encuentro con David Broncano, cuando la había situado entre 12 y 15 millones de euros, por lo que ya se encuentra por encima de ese umbral. La cifra llegó mientras actualizaba su situación profesional tras cerrar su etapa en el Real Betis y quedarse en Vigo con un año de contrato más otro opcional.

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La controversia sobre su sociedad ha estallado después de que Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, cargara este martes contra Ferrán Torres por su actividad empresarial en el mercado residencial. El diputado defendió “medidas valientes” y citó una proposición de ley de su partido para impedir que “empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular”.

Ferran Torres y Borja Iglesias (REUTERS/Ana Beltran)

Borja Iglesias desmiente que especule

A partir de esa discusión, varias cuentas de X trasladaron el foco hacia Iglesias y difundieron que tendría una empresa, Borja Patrimonial SL, con fines similares. Una de esas respuestas sostuvo después que, conociendo al delantero, acabaría desmintiendo “este disparate”. La respuesta del jugador fue breve y directa. “Es mentira, pero ni siquiera voy a escribirle”, ha contestado Iglesias en X al hilo de esas publicaciones.

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La actividad de Borja Patrimonial SL, con sede en Santiago de Compostela, está registrada en las categorías de actividad de “otras actividades deportivas, gestión de instalaciones deportivas, compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, promoción inmobiliaria, otras actividades profesionales, científicas y técnicas”.

La actividad principal de la sociedad en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas incide en las “actividades deportivas”. En cuanto a sus propiedades, actualmente no vive en un lujoso chalet como muchos de sus compañeros, sino que reside en un piso de Santiago de Compostela junto a su pareja, María Valero.

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Borja Iglesias tras la victoria en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

La sociedad la estaría utilizando como una vía de diversificación patrimonial y la vincula tanto a instalaciones deportivas como a operaciones inmobiliarias, que según el desmentido de Borja Iglesias no tendría que ver con alquiler o compraventa de pisos. Su estrategia se encuadra en una idea que el propio delantero resume así: “Planificar tus ingresos, porque sabes que algún día no llegarán, es fundamental”.

Las inversiones de Borja Iglesias

La inversión principal en la que participa es DUX Gaming, un club de deportes electrónicos en el que figura junto a Thibaut Courtois, Marc Gasol y DjMaRiiO, con la que alcanzaron los 3 millones de euros en 2022. La apuesta no se quedó en los videojuegos. La organización compró el DUX Internacional de Madrid, que compitió en Segunda División B, y adquirió el EDF Logroño, club de la Primera Iberdrola que pasó a llamarse DUX Logroño a partir de la temporada 2021-22.

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Fue la primera vez que una organización de esports invertía en un club de fútbol femenino profesional. Al conocerse la operación, Iglesias valoró así el acuerdo: “Ha sido muy sencillo entendernos. Había muchas ganas, sabiendo la importancia que tiene Logroño y toda su escuela de fútbol femenino, creo que es un club que va muy en la línea de cómo nosotros entendemos todo”.

El futbolista Borja Iglesias cambia el césped por los platos de DJ para animar la fiesta de celebración del Mundial 2026.

La cartera que se le atribuye incluye además posiciones en bolsa mediante aportaciones esporádicas orientadas al largo plazo y una participación en una ampliación de capital de la Sociedad Deportiva Compostela, una operación que contó sobre todo con un componente emocional por su vínculo con Galicia, su tierra natal, y con el propio club.

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El origen de esa estrategia financiera se sitúa en varias conversaciones con el exfutbolista Esteban Granero, al que presenta como la persona que le ayudó a estructurar su patrimonio y a separar la especulación de la inversión. Con todo esto, Iglesias vive un momento pleno tras recibir la llamada de la selección española para disputar un Mundial que terminó ganando con un gol de Ferran Torres en la prórroga de la final, aunque su situación financiera ya estaba cubierta antes de los cerca de 400.000 euros netos que percibirá por la victoria.