España

El millonario patrimonio de Borja Iglesias: más de 15 millones de euros, una empresa que desmiente que use para especular y sus acciones junto a Courtois

La empresa del delantero gallego, Borja Patrimonial SL, sí realiza operaciones inmobiliarias, pero no está relacionada con pisos sino con “actividades deportivas”

Guardar
Borja Iglesias durante el Mundial 2026 (Reuters/Brett Davis)
Borja Iglesias durante el Mundial 2026 (Reuters/Brett Davis)

Borja Iglesias ha situado su patrimonio por encima de 15 millones de euros y ha rechazado en X la acusación de que use una sociedad vinculada a su nombre para especular con vivienda. El delantero del Celta de Vigo se encuentra en un momento de plenitud en el que combina estabilidad deportiva, gracias a su apasionante victoria en el Mundial 2026, pese a haber jugado tan solo unos minutos, con sus inversiones en inmobiliario, bolsa y hasta deportes electrónicos.

El futbolista gallego, de 33 años, explicó en su última visita a La Revuelta que su fortuna ha crecido desde sus anterior encuentro con David Broncano, cuando la había situado entre 12 y 15 millones de euros, por lo que ya se encuentra por encima de ese umbral. La cifra llegó mientras actualizaba su situación profesional tras cerrar su etapa en el Real Betis y quedarse en Vigo con un año de contrato más otro opcional.

PUBLICIDAD

La controversia sobre su sociedad ha estallado después de que Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, cargara este martes contra Ferrán Torres por su actividad empresarial en el mercado residencial. El diputado defendió “medidas valientes” y citó una proposición de ley de su partido para impedir que “empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular”.

Ferran Torres y Borja Iglesias (REUTERS/Ana Beltran)
Ferran Torres y Borja Iglesias (REUTERS/Ana Beltran)

Borja Iglesias desmiente que especule

A partir de esa discusión, varias cuentas de X trasladaron el foco hacia Iglesias y difundieron que tendría una empresa, Borja Patrimonial SL, con fines similares. Una de esas respuestas sostuvo después que, conociendo al delantero, acabaría desmintiendo “este disparate”. La respuesta del jugador fue breve y directa. “Es mentira, pero ni siquiera voy a escribirle”, ha contestado Iglesias en X al hilo de esas publicaciones.

PUBLICIDAD

La actividad de Borja Patrimonial SL, con sede en Santiago de Compostela, está registrada en las categorías de actividad de “otras actividades deportivas, gestión de instalaciones deportivas, compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, promoción inmobiliaria, otras actividades profesionales, científicas y técnicas”.

La actividad principal de la sociedad en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas incide en las “actividades deportivas”. En cuanto a sus propiedades, actualmente no vive en un lujoso chalet como muchos de sus compañeros, sino que reside en un piso de Santiago de Compostela junto a su pareja, María Valero.

Borja Iglesias tras la victoria en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)
Borja Iglesias tras la victoria en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

La sociedad la estaría utilizando como una vía de diversificación patrimonial y la vincula tanto a instalaciones deportivas como a operaciones inmobiliarias, que según el desmentido de Borja Iglesias no tendría que ver con alquiler o compraventa de pisos. Su estrategia se encuadra en una idea que el propio delantero resume así: “Planificar tus ingresos, porque sabes que algún día no llegarán, es fundamental”.

Las inversiones de Borja Iglesias

La inversión principal en la que participa es DUX Gaming, un club de deportes electrónicos en el que figura junto a Thibaut Courtois, Marc Gasol y DjMaRiiO, con la que alcanzaron los 3 millones de euros en 2022. La apuesta no se quedó en los videojuegos. La organización compró el DUX Internacional de Madrid, que compitió en Segunda División B, y adquirió el EDF Logroño, club de la Primera Iberdrola que pasó a llamarse DUX Logroño a partir de la temporada 2021-22.

Fue la primera vez que una organización de esports invertía en un club de fútbol femenino profesional. Al conocerse la operación, Iglesias valoró así el acuerdo: “Ha sido muy sencillo entendernos. Había muchas ganas, sabiendo la importancia que tiene Logroño y toda su escuela de fútbol femenino, creo que es un club que va muy en la línea de cómo nosotros entendemos todo”.

El futbolista Borja Iglesias cambia el césped por los platos de DJ para animar la fiesta de celebración del Mundial 2026.

La cartera que se le atribuye incluye además posiciones en bolsa mediante aportaciones esporádicas orientadas al largo plazo y una participación en una ampliación de capital de la Sociedad Deportiva Compostela, una operación que contó sobre todo con un componente emocional por su vínculo con Galicia, su tierra natal, y con el propio club.

El origen de esa estrategia financiera se sitúa en varias conversaciones con el exfutbolista Esteban Granero, al que presenta como la persona que le ayudó a estructurar su patrimonio y a separar la especulación de la inversión. Con todo esto, Iglesias vive un momento pleno tras recibir la llamada de la selección española para disputar un Mundial que terminó ganando con un gol de Ferran Torres en la prórroga de la final, aunque su situación financiera ya estaba cubierta antes de los cerca de 400.000 euros netos que percibirá por la victoria.

Temas Relacionados

Selección española Mundial 2026Mundial 2026Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

La mayoría de quienes se embarcan en la construcción de una vivienda unifamiliar desde cero centran toda su atención en el coste de la edificación en sí, pero hay otros muchos

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Aurelio Rojas, cardiólogo: “La avena disminuye el riesgo de infarto”

El experto destaca la importancia de que sean copos integrales

Aurelio Rojas, cardiólogo: “La avena disminuye el riesgo de infarto”

Felipe VI concede su sexto Toisón de Oro: la máxima distinción de la Corona pasa de la reina Sofía al expresidente de Portugal

Rebelo de Sousa fue el anfitrión de la princesa Leonor en su primer viaje internacional en solitario a la capital lusa en 2024

Felipe VI concede su sexto Toisón de Oro: la máxima distinción de la Corona pasa de la reina Sofía al expresidente de Portugal

La segunda ciudad más fría del mundo supera su récord de calor: los termómetros llegan a los 39,5ºC por primera vez en 34 años

El evento ha sido tan inusual y sorprendente para los ciudadanos que han compartido videos cocinando sobre superficies expuestas al sol

La segunda ciudad más fría del mundo supera su récord de calor: los termómetros llegan a los 39,5ºC por primera vez en 34 años

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

El Supremo levanta las medidas cautelares a Víctor de Aldama tras declararse firme la condena del ‘caso mascarillas’

ECONOMÍA

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

DEPORTES

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos

Rodri, Pedro Porro y Cucurella en el once ideal del Mundial 2026: hay una sorpresa en portería

Toda las dudas sin resolver del Mundial 2030: de dónde será la final del torneo, a las sedes o el número de selecciones participantes

Cruce de opiniones en España tras la tangana de la final del Mundial: del “hay que entenderlo” de Gavi al “va en contra del fútbol” de Fabián

Carlos Alcaraz dibuja su camino para final de año tras su posible regreso a las pistas: también se apunta al US Open