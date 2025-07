Cuál es el magnesio que mejora la memoria, reduce la ansiedad y protege el cerebro del envejecimiento

Suplementos alimenticios (Shutterstock)

En los últimos años, los suplementos alimenticios han despertado un creciente interés en la población, especialmente el magnesio. Ahora una de sus formas, el L-treonato, ha demostrado una capacidad única para proteger la salud cerebral.

Al ser capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, este suplemento permite que una mayor concentración de magnesio llegue directamente al cerebro. Esta característica lo convierte en una opción especialmente eficaz para quienes buscan mejorar funciones cognitivas, reducir el estrés o favorecer un sueño más reparador.

Mejora la memoria y el aprendizaje

Uno de los beneficios más documentados del L-Treonato de magnesio es su capacidad para mejorar la memoria a corto y largo plazo, así como las habilidades de aprendizaje. Investigaciones realizadas en modelos animales y en ensayos clínicos con humanos han demostrado que este suplemento aumenta la densidad sináptica en el hipocampo, una zona clave para la formación de recuerdos.

Este aumento en las conexiones neuronales se traduce en una mayor plasticidad cerebral, es decir, una mejor capacidad para adaptarse, procesar nueva información y formar recuerdos duraderos. Tanto en jóvenes como en adultos mayores, se han observado mejoras en pruebas de memoria y razonamiento lógico tras el uso continuo del suplemento durante 8 a 12 semanas.

Reduce el estrés y la ansiedad

El estrés crónico es uno de los grandes problemas de la vida moderna, y el magnesio tiene un papel clave en la regulación del sistema nervioso. El L-treonato de magnesio, al tener una mayor biodisponibilidad en el cerebro, ayuda a equilibrar los niveles de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo, como el GABA y la serotonina.

En estudios clínicos, los participantes que tomaron L-Treonato de magnesio reportaron una reducción significativa de los niveles de ansiedad, estrés y fatiga mental, en comparación con quienes recibieron un placebo. Además, se ha observado que su uso regular mejora la resiliencia emocional y la respuesta al estrés cotidiano.

Ayuda al sueño profundo

Dormir bien es fundamental para el bienestar físico y mental. El L-Treonato de magnesio actúa promoviendo la relajación del sistema nervioso central, lo que ayuda a conciliar el sueño con mayor facilidad y a alcanzar fases más profundas del descanso nocturno.

Gracias a su efecto regulador sobre el GABA —un neurotransmisor inhibidor clave para la relajación y el sueño—, este suplemento contribuye a una noche de sueño más reparador y disminuye los despertares nocturnos. Las personas que sufren de insomnio, sueño interrumpido o somnolencia diurna han reportado mejoras notables en la calidad del descanso tras varias semanas de suplementación.

Mejora de la función cognitiva

Además de sus efectos sobre la memoria, este suplemento también potencia otras áreas del funcionamiento cognitivo, como la atención, la memoria de trabajo, la función ejecutiva y la memoria episódica.

Un estudio en adultos mayores publicado en The Journal of Alzheimer’s Disease mostró mejoras significativas en las pruebas cognitivas tras 12 semanas de uso. Estas mejoras no solo implican un mejor rendimiento intelectual, sino también un menor deterioro relacionado con la edad, lo que lo convierte en un suplemento interesante para la prevención del deterioro cognitivo leve.

¿Quién puede beneficiarse del treonato de magnesio?

Dada la importancia del magnesio para más de 300 funciones enzimáticas en el cuerpo humano, muchas personas pueden beneficiarse de este suplemento, especialmente aquellas que no logran alcanzar los niveles diarios recomendados a través de la dieta. El L-Treonato de magnesio es particularmente útil para personas con altos niveles de estrés o ansiedad, estudiantes y profesionales que buscan mejorar su concentración y rendimiento mental, adultos mayores interesados en preservar o mejorar su memoria y agilidad mental y personas que padecen insomnio o trastornos del sueño leves.

A pesar de sus múltiples beneficios, este suplemento no está recomendado para mujeres embarazadas o en período de lactancia, a menos que lo indique un profesional de la salud. Como con cualquier suplemento, debe consumirse siguiendo la dosis recomendada por el fabricante o por un especialista en nutrición o medicina.