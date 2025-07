Lalachus cuenta cómo afronta el ‘boom’ mediático en su día a día: “No te sueles preparar para ello, pero estoy estable”

Lalachus nos habla sobre lo emocionante que ha sido para ella formar parte de esta edición y cómo va a convertirse en "los ojos de los espectadores"

Conocida popularmente por su característico sentido del humor, la vida profesional de Laura Yustres Veléz ha dado un giro de 180 grados. Aunque su fama se debe a las redes sociales y a la comedia stand up, lo cierto es que su paso por la La Revuelta, espacio en el que colabora con David Broncano, ha convertido a Lalachus en uno de los personajes más queridos e icónicos de la pequeña pantalla.

Después de presentar las Campanadas de RTVE en 2024, la de Fuenlabrada ha asumido el reto de presentar El Grand Prix del Verano 2025 junto a Ramón García y Ángela Fernández, tomando así el testigo de Cristinini y Michelle Calvó. “Para mí es un pequeño abrazo a mi yo del pasado porque era el programa de mi infancia y de nuestra infancia en general. Estar aquí es un sueño, algo precioso”, confiesa la influencer en una entrevista para Infobae España.

La también actriz ha cumplido el sueño de millones de espectadores, que no es otro que moverse entre gaviotas y pingüinos matemáticos, viviendo desde cerca el juego más icónico de la televisión en España. Eso sí, Laura Yustres Vélez asegura que uno de los mayores desafíos de estar en El Grand Prix del Verano es la capacidad de adaptarse al ritmo de trabajo que supone grabar un espacio como este. “Son muchas horas de grabación y si tienes otras cosas encima, a lo mejor puedes estar un poco más cansado de lo normal. Pero te pones a hablar con uno o con otro (concursantes, presentador o invitados) y se te pasa rápido. Aparte hay muchísimo dinamismo. Te subes arriba rápido”, detalla a este medio.

Lalachus, presentadora del 'Grand Prix del Verano'. (RTVE)

Ramón García “me ha hecho llorar”

La presentadora de 35 años también explica que su papel dentro del espacio es ser “un alma libre”. “Al final es ser como lo que la gente ve en su casa. Porque recuerdo que cuando veía El Grand Prix decía ‘¿pero dónde guardan tanta historia?’. Entonces, es un poco como los ojos del espectador, como quien dice”.

Para ella, trabajar con el mítico comunicador Ramón García es “como te imaginas y mejor”. “Es una persona superprofesional, que ayuda muchísimo, cosa que a veces cuesta, como pasa habitualmente, que mucha gente como que solo quiere los focos a su persona”, manifiesta, agregando que le cuesta decantarse por un solo juego, aunque le gustan muchísimo las gaviotas, los pingüinos matemáticos y el diccionario.

(I-D) Lalachus, Ramón García y Ángela Fernández en el 'Grand Prix del Verano'. (RTVE)

En este sentido, también confiesa que la dedicatoria que le hizo el de Bilbao en la presentación de temporada le emocionó mucho. “Me ha hecho llorar y no suelo hacerlo. No me lo esperaba para nada. Y lo que te digo es que fíjate tú, Ramón, que te dedique estas palabras… Es algo que voy a recordar para siempre. Es muy emocionante. Ha sido muy bonito, la verdad y se lo agradezco infinito”, asegura a este medio.

La proyección pública de Lalachus ha crecido de manera exponencial tras su paso por La Revuelta. La comunicadora ha tenido que manejar el boom mediático que han supuesto sus proyectos profesionales, haciendo frente tanto a comentarios positivos como negativos. “Ha sido interesante porque es una cosa para la que no te sueles preparar, así como para de repente estar así tan tan expuesta”, admite, agregando que “lo que pasa es que creo que me rodeo de muy buena gente de fuera que me mantienen a tierra, como digo”.

“Yo muchas veces voy a trabajar. Me voy a mi casa. Hago mi compra, hago mi comida y vuelvo otro día de trabajar. Entonces, lo tomo como un trabajo normal, no lo asumo de una forma diferente”, señala, dejando entrever que no se deja deslumbrar por la fama. A nivel personal, admite que se encuentra en un momento en el que “tienes que estar un poco recalibrando mentalmente, intentar que no te afecte”. “Estoy estable porque al final estoy focus con el trabajo, que es lo que importa. Al final, la gente ve lo que hago y es lo que me importa a mí”.