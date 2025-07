Ángela Fernández, el nuevo fichaje del ‘Grand Prix’, cuenta en qué pruebas le gustaría participar: “Estoy insistiendo para que me dejen probarlas”

Ángela nos habla sobre su participación en el programa, su habitación especial y su relación con Ramón y Lalachus

Este lunes 7 de julio, El Grand Prix del Verano regresa a RTVE con la idea de conocer el pueblo que se hará con el título de ganador al final de la temporada. Mientras cada uno de los participantes se someten a las clásicas pruebas del programa, y alguna que otra nueva, los telespectadores disfrutan de todos los grandes momentos que deja tras de sí el espacio presentado por Ramón García.

Esta nueva edición trae consigo grandes novedades. Y es que, si bien el mítico comunicador seguirá estando al frente del formato, que este año celebra su 30 aniversario en antena, lo cierto es que ya no estarán Michelle Calvó y Cristinini. Su testigo lo han tomado Lalachus y Ángela Fernández, quien cuenta con una extensa trayectoria en la radio.

Aunque la periodista ya había hecho sus pinitos en televisión, presentando Divas Calling de Eurovisión 2025, lo cierto es que este proyecto profesional es su gran salto a nivel nacional. “Estoy supercontenta y muy ilusionada. Todavía no me lo puedo creer. Es una fantasía estar en el Grand Prix”, afirma Fernández en una entrevista con Infobae España.

Ángela Fernández, copresentadora del 'Grand Prix'. (RTVE)

“Yo creo que todos los niños que veíamos el programa hemos soñado alguna vez con, ya no con presentarlo, pero con venir aquí, con jugar, de que estés de público a verlo con mis propios ojos. Así que imagínate. Estoy todavía asombrada, pero ya lo gestionaremos poco a poco”, admite la también subdirectora de Las tardes de RNE.

El juego favorito del ‘Grand Prix’ de Ángela Fernández

Ángela Fernández explica que ella ha asumido el papel que ejercía Cristinini en su icónica cabina, desde donde comentaba cada detalle acontecido en las pruebas. “Voy comentando y reaccionando en los juegos. Lo hago desde esta habitación monísima, la guarida friki del Grand Prix o la zona VIP, como tú quieras llamarlo”, detalla la copresentadora del espacio. “Por ahí va a ir pasando mucha gente que va a estar conmigo para ayudarme a comentar y, sobre todo, para darle la importancia a los pueblos y a los concursantes que se merecen, porque son los verdaderos protagonistas del programa”, continúa explicando a este medio, añadiendo que “este año vamos a conocer más cosas sobre esas personas que estamos viendo dejarse los morros en los juegos”.

El equipo del 'Grand Prix'. (Ariadna Hernández/Infobae España)

De acuerdo con sus declaraciones, podríamos decir que Ángela Fernández ha sido una gran seguidora del programa. Ahora que está dentro del plató del espacio, ha podido conocer de primera mano y con detalle todas y cada una de las pruebas. “Mi juego favorito son los troncos locos. Soy muy clásica. Ha sido siempre mi juego favorito”, asegura, poco antes de revelar que le gustaría participar en esta prueba.

“Estoy dándole la matraca sin parar a todo el programa para que me dejen probarlos. Pero es verdad que después de verlo yo con mis propios ojos y tras ver cómo el agua salpica y las caídas son un espectáculo, creo que prefiero probar otro juego. Me gusta el baloncesto en pañales y la gaviota malota. Es que son todos chulísimos de verdad”, manifiesta.

¿Cómo es trabajar con Ramón García y Lalachus?

Otros de los temas que toca Ángela Fernández es cómo ha sido su acogida en el formato y cómo ha desarrollado su labor junto a Ramón García y Lalachus. “Es un sueño, la verdad. Son personas a las que admito un montón, muy profesionales y superbuenos compañeros. Y no lo digo por decir, lo digo de verdad. Me están ayudando muchísimo en todo y me dan mogollón de cariño. Yo ya me siento parte de esta familia”, cuenta a Infobae España.

El equipo del 'Grand Prix'. (RTVE)

La periodista también ha lanzado un mensaje a la audiencia. “¡Que no se lo pierda nadie! Le diría a la audiencia que vea el Grand Prix porque es un programa que nos trae muy buenos recuerdos a casi todos. Y es que el programa es sinónimo de familia, de verano, de pasarlo bien, de desconectar, de olvidarte de las cosas malas. Y aquí estamos nosotros para hacerte pasar un buen rato y olvidarnos de lo malo”.