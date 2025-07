Ramón García: “El éxito del ‘Grand Prix’ es que es un formato de verdad. No hay que pensar mucho, solo verlo y pasarlo bien”

Ramón nos habla sobre los valores del programa y su estrecha relación con el mismo, que pese a arrebatarle las vacaciones de verano, para él es tan divertido que todo lo compensa.

La noche de este lunes 7 de julio se estrena la nueva temporada de El Grand Prix del Verano, una edición sumamente especial, ya que coincide con el 30 aniversario del formato. Son diez los pueblos de España que están a punto de batirse en duelo con la idea de llegar a la gran final. Para ello, tendrán que acumular la mayor cantidad de puntos posibles en cada una de las pruebas del espacio para lograr su participación en la final.

Se trata de la tercera edición del formato desde que RTVE lo recuperó en 2023. Y, una vez más, el ente público ha vuelto a apostar por su presentador estrella. Ramón García vuelve a capitanear el espacio y cuenta a Infobae España qué significa para él estar otro año en El Grand Prix.

“Afronto esta nueva etapa con una sonrisa. Yo creo que el Grand Prix es un programa para divertirse, para pasarlo bien, y eso es lo que vamos a hacer”, admite ante los micrófonos el comunicador, agregando que el formato promete brindar al público “las mejores pruebas este verano”. “De los que hemos grabado son todos muy divertidos y eso es lo que vamos a ofreceros este año”.

Ramón García junto a la vaquilla de 'El Grand Prix' (RTVE)

“Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta”

Ramón García también ha querido detallar el motivo por el que este programa siempre triunfa en televisión. “El Grand Prix es un formato de verdad. La gente, cuando lo ve, los que fueron niños se acuerdan de los abuelos que ya no están, de los padres que ya no están. Y esa nostalgia, pues es muy bonita, ¿no? Los niños que actualmente lo ven o la gente nueva que se incorpora, pues dirá ‘Jo, ¡qué divertido!’. Y es que no hay que pensar mucho, simplemente hay que verlo, pasarlo bien y ya está”.

Son muchas las ediciones en las que el bilbaíno ha estado conduciendo el programa y, ahora, revela aquello que le ha mantenido tanto tiempo en el espacio. “Este es mi trabajo, es mi oficio. Me gusta mucho. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, tanto en la radio como en la televisión, y me sigue gustando. Por lo tanto, para mí venir a trabajar es un regalo prácticamente, más que una obligación”, explica a este medio.

Ramón García y Lalachus en el 'La Revuelta' (RTVE)

“Llevo muchos años sin vacaciones. Ya me he acostumbrado. Yo, con unos días rápidos ya me voy apañando. Ahora hay que trabajar y cuando toca trabajar, hay que trabajar”, afirma, haciendo hincapié en que durante la temporada estival estará grabando el programa.

Una de las grandes novedades de este año es que el presentador estará acompañado por una gran fanática del programa. Lalachus, colaboradora de La Revuelta junto a David Broncano, se ha embarcado en la aventura de El Grand Prix, tomando el testigo de Michelle Calvó y Cristinini. “Me pareció que ya tenía la esencia de lo que es este programa en el corazón. Por eso para mí es un gusto trabajar con ella. Yo enseguida pensé: ‘Hala, tiene que venir, pero para estar conmigo presentando’. Y este año, pues ella ha hecho que ese sueño se convierta en realidad, y yo feliz, de que esté conmigo”, admite, dejando entrever que su llegada al espacio es obra suya.