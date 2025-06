El emotivo discurso de Ramón García a Lalachus por su debut en el ‘Grand Prix’: “Me dan vergüenza los comentarios vomitivos de redes sociales”

Ramón García y Lalachus en el 'La Revuelta' (RTVE)

La mañana de este miércoles, 25 de junio, RTVE ha presentado el Grand Prix del verano 2025, su tercera edición después de que RTVE recuperase el formato en 2023 tras de 18 años sin emitirse en antena. Como de costumbre, Ramón García vuelve a estar al frente del espacio, aunque con algunas novedades.

Además de que esta edición es una de las más especiales porque se celebra el 30 aniversario del debut del programa en televisión, el mítico presentador de televisión estará acompañado por dos nuevas copresentadoras. Por un lado, Ángela Fernández y, por otro, Lalachus, a quien le propuso formar parte del elenco del espacio en su paso por La Revuelta.

"¿Tendrías un ratito este verano para presentar conmigo El Grand Prix del verano?“, le dijo entonces el conductor de televisión. Completamente emocionada, la creadora de contenido no dudó en aceptar la propuesta, convirtiéndose en la perfecta sustituta de presentadoras anteriores como Michelle Calvó o Cristinini. Aquel momento desató un aluvión de comentarios en redes sociales, tanto buenos como malos. Algunos de ellos se centraron en criticar duramente a TVE y, otros, en arremeter contra la imagen física de Lalachus.

Teniendo en cuenta la dimensión que tomó la situación, Ramón García no duda en poner el foco de atención en esta realidad durante la rueda de prensa llevada a cabo en la presentación de la temporada. “Me dan vergüenza los vomitivos comentarios que se han hecho en redes sociales. Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara”, afirma ante los diferentes medios, entre ellos Infobae España, trayendo al presente la que empleó Iñaki Williams para defender a su hermano, Nico Williams.

Ramón García y Lalachus en 'La Revuelta'. (Captura de pantalla)

Las grandes novedades del formato

Ramón García también explica el motivo por el que la colaboradora de David Broncano forma parte de esta edición del programa. Para ello, se ha remontado la año 2024, cuando Lalachus acudió como madrina al programa y contó lo fiel seguidora que siempre ha sido del Grand Prix. Entonces, la humorista mostró una gran ilusión por estar presente en el plató del espacio. “Yo, personalmente, quería que Lalachus estuviera aquí conmigo. Se lo dije a Carlo Boserman (productor del programa) y fue una decisión que tomamos nosotros, con el beneplácito de RTVE”.

Muy emocionado, el conductor del espacio ha leído un mensaje que la cómica le envió tras su paso como invitada al programa. En sus palabras, Lalachus reflejó la emoción propia de una niña que ha cumplido un sueño, visibilizando en cada párrafo la esencia del Grand Prix. “Lalachus no está aquí por política, está aquí porque lo decidí yo”, manifiesta el conductor de televisión. “No hay nada en el mundo que me haga más ilusión. No sé cómo lo voy a agradecer”, afirma la cómica.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que se estrenará la nueva temporada, RTVE adelanta algunos detalles que caracterizarán la nueva entrega. Uno de ellos es que, a diferencia de otras ediciones, El Grand Prix del Verano 2025 contará con 8 entregas que se adaptan perfectamente a los meses de julio y agosto. Además, por primera vez, estará disponible en Amazon Prime, por lo que los telespectadores podrán disfrutar del programa tanto en la emisión habitual como en diferido.