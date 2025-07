Los sindicatos de la Guardia Civil y Policía Nacional piden más medios en Torre-Pacheco para evitar que “se produzca una desgracia terrible”

Agentes de Policía Local y Guardia Civil durante los altercados en Torre Pacheco, a 12 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (Europa Press)

Torre-Pacheco, municipio de la Región de Murcia, lleva dos días convertido en un campo de batalla tras la agresión que sufrió un hombre de 68 años por un hombre desconocido al que la Policía está buscando. Este suceso fue la chispa que encendió a los grupos de ultraderecha que acusaron a la inmigración de lo ocurrido y han comenzado una cacería de toda persona que les parezca extranjero.

Los altercados de este domingo han acabado con al menos un detenido y cinco heridos, tras las actuaciones de los agentes. Un total de 75 agentes de la Guardia Civil están desplegados en la localidad de Torre Pacheco (Murcia) para garantizar el orden, tras dos noches seguidas con disturbios.

Fuentes del Ministerio del Interior han informado a EFE de que en este momento hay desplegados efectivos de dos unidades especiales que son el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), conocidos como antidisturbios, y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USESIC), un grupo que entra en acción para mantener y restablecer la seguridad. El despliegue en Torre Pacheco lo completan patrullas de seguridad ciudadana tanto de esta localidad como de otros lugares de la zona.

“Torre-Pacheco es un polvorín”

Sin embargo, el despliegue no resulta suficiente para los sindicatos mayoritarios de la Guardia Civil y Policía Nacional, que han solicitado más medios al Ministerio del Interior para evitar “desgracias”.

Desde la cuenta de X de JUCIL, explican que “queremos trasladar nuestro apoyo total a los compañeros que actuaron en la noche de ayer en Torre Pacheco, y también a los vecinos de la localidad”.

“Al Sr. Marlaska le EXIGIMOS que dote la localidad con los medios y efectivos que corresponden , para evitar que se produzca una desgracia terrible. Han pasado 36 HORAS desde que comenzaron los disturbios en Torre Pacheco”, continúan y añaden que “esperemos que esta noche, 48 HORAS después, MARLASKA haya hecho su trabajo”.

Otro de los sindicatos de la Policía Nacional, JUPOL, ha aprovechado el mismo canal para describir Torre-Pacheco como “un polvorín”. “Desgraciadamente la realidad no se puede obviar pese a los esfuerzos del Gobierno y sus satelitales mediáticos, pero el despliegue de ayer por parte de Interior, o mejor dicho la falta del mismo, cuando era perfectamente previsible una noche de disturbios, deja muy claro en manos de quién estamos”.

“Les importan muy poco la seguridad, los vecinos de la localidad, e incluso la integración de personas extranjeras. Solo les importa la política y desviar la atención del foco mediático. Nuestra solidaridad y apoyo con los vecinos de la localidad, con su Policía Local y con los Guardias Civiles que hicieron lo que buenamente pudieron”, finalizan.

La agresión que ha desatado el enfrentamiento

Este evento sucedería tres días después de la brutal agresión hacia Domingo, un hombre de 70 años. El incidente estaría vinculado con un nuevo reto viral que promete miles de visualizaciones y ‘likes’ a causa del sufrimiento de las personas. Según relató la víctima, de forma completamente inesperada, “se lanzaron hacia mí” y “me tiraron al suelo”. A partir de ese momento, los agresores comenzaron a propinarle “patadas y puñetazos” sin motivo alguno.

“Me tiraron al suelo y empezaron a pegarme sin razón alguna”, explicó Domingo, quien no esperaba encontrarse con una agresión tan violenta en su rutina matutina. El hombre asegura que no se trataba de un robo, ya que “no me quitaron nada”. Sin embargo, algunos testigos en la zona aseguran que, tras derribarlo, los atacantes comenzaron a rebuscar en sus bolsillos “por si llevaba algo”. Aunque un vídeo circuló en redes, la familia de Domingo aclaró que no corresponde a este caso, lo que sugiere que podrían existir más ataques similares.

No obstante, su caso ha sido usado por colectivos ultras y partidos de extrema derecha, como apunta EuroNews, para divulgar mensajes xenófobos, ya que el señor de 70 años indicó que sus agresores parecían jóvenes magrebíes. El pueblo, enclavado en el Campo de Cartagena, alberga alrededor de 40.000 habitantes, de los cuales el 30% son inmigrantes, la mayoría de origen marroquí. Aun así, algunos canales de Telegram, como Deport Them Now, han convocado “una caería” para los días 15, 16 y 17 para realizar “patrullas vecinales” con el fin de buscar a los agresores y “darles justicia directa”.

La tensión que se respira en el ambiente ha hecho que la situación explotase el pasado viernes 11 de julio en medio de una concentración convocada en la Plaza del Ayuntamiento con el lema “Torre-Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia”. De este modo, a pesar de que su finalidad consistía en una reclama por los actos contra Domingo, la reunión ha derivado en una ola de violencia que se ha extendido por el municipio en las últimas horas.