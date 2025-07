Al menos un detenido y tres heridos en Torre-Pacheco tras una noche de “violencia” y “enfrentamientos”

04/03/2021 Un agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), de la Guardia Civil, durante un acto de destrucción simbólica de casi 1.400 armas, en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro, Madrid (España), a 4 de marzo de 2021. La mayoría de las armas fueron incautadas a la banda terrorista ETA y un 10% de ellas a la organización armada GRAPO. Las armas estaban en manos de la Audiencia Nacional y su carrera judicial `se ha agotado´, es decir ya no tienen validez como prueba. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha confirmado este domingo el arresto de una persona en el municipio de Torre-Pacheco tras una noche marcada por disturbios, que también se ha saldado con tres personas heridas de carácter leve. En concreto ha declarado que “la concentración que se provocó sobre las 10.00 horas de la noche eran como dos bandos”. Además, en sus palabras a Canal 24 horas, la delegada ha asegurado que “en todo momento la Guardia Civil hizo esa barrera para evitar enfrentamientos entre ellos y que hubiera (...) mayores daños al respecto”.

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno activó un amplio despliegue de seguridad con efectivos policiales, que se han reforzado con la incorporación de unidades de la USECIC y de los GRS, y con la puesta a disposición de todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino desde la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid y el Ministerio del Interior, según la información de Europa Press.

La delegada ha asegurado que “estamos ahí muy presentes y con un amplio despliegue de Guardia Civil” y ha precisado que actualmente hay “varios grupos” con “pequeños enfrentamientos” que han sido contenidos por agentes equipados “con los materiales necesarios” y que, hasta el momento, no han tenido que intervenir más allá de contener para evitar situaciones violentas. Guevara también ha indicado que “todas y cada una de las calles” del municipio están patrulladas. E incluso, ha hablado de que existen “varias investigaciones abiertas” y “muy adelantadas”, por lo que se espera que el número de detenidos aumente en las próximas horas.

En sus declaraciones, la delegada ha alertado sobre la proliferación de “mensajes de odio” y de “incitación a la violencia”, que se ha mostrado sobre todo en redes sociales por sendos bandos, y ha asegurado que se está actuando frente a ellos. Por último, ha destacado que se mantiene “en contacto permanente con el alcalde del municipio y en coordinación con la Policía Local y el Gobierno de Murcia, trabajando para que vuelva la normalidad y la tranquilidad a Torre-Pacheco”.

La agresión que ha desatado el enfrentamiento

Los vecinos están asustados por la reciente agresión y temen que no pueda ser la única. (Imagen: X)

Este evento sucedería tres días después de la brutal agresión hacia Domingo, un hombre de 70 años. El incidente estaría vinculado con un nuevo reto viral que promete miles de visualizaciones y ‘likes’ a causa del sufrimiento de las personas. Según relató la víctima, de forma completamente inesperada, “se lanzaron hacia mí” y “me tiraron al suelo”. A partir de ese momento, los agresores comenzaron a propinarle “patadas y puñetazos” sin motivo alguno.

“Me tiraron al suelo y empezaron a pegarme sin razón alguna”, explicó Domingo, quien no esperaba encontrarse con una agresión tan violenta en su rutina matutina. El hombre asegura que no se trataba de un robo, ya que “no me quitaron nada”. Sin embargo, algunos testigos en la zona aseguran que, tras derribarlo, los atacantes comenzaron a rebuscar en sus bolsillos “por si llevaba algo”. Aunque un vídeo circuló en redes, la familia de Domingo aclaró que no corresponde a este caso, lo que sugiere que podrían existir más ataques similares.

No obstante, su caso ha sido usado por colectivos ultras y partidos de extrema derecha, como apunta EuroNews, para divulgar mensajes xenófobos, ya que el señor de 70 años indicó que sus agresores parecían jóvenes magrebíes. El pueblo, enclavado en el Campo de Cartagena, alberga alrededor de 40.000 habitantes, de los cuales el 30% son inmigrantes, la mayoría de origen marroquí. Aun así, algunos canales de Telegram, como Deport Them Now, han convocado “una caería” para los días 15, 16 y 17 para realizar “patrullas vecinales” con el fin de buscar a los agresores y “darles justicia directa”.

La tensión que se respira en el ambiente ha hecho que la situación explotase el pasado viernes 11 de julio en medio de una concentración convocada en la Plaza del Ayuntamiento con el lema “Torre-Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia”. De este modo, a pesar de que su finalidad consistía en una reclama por los actos contra Domingo, la reunión ha derivado en una ola de violencia que se ha extendido por el municipio en las últimas horas.

El alcalde de Torre-Pacheco pide calma tras los disturbios y defiende la convivencia en el municipio

La policía tuvo que intervenir en numerosas ocasiones porque los asistentes fueron a agredir a los ciudadanos de origen magrebí que se encontraban por la zona

A lo largo de la noche, el alcalde de Torre-Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha hecho un llamamiento a la calma tras los disturbios registrados en la localidad. En declaraciones a La Sexta, y recogidas por Europa Press, el regidor ha insistido en la necesidad de preservar la convivencia y ha condenado cualquier forma de violencia. “La mayoría de los vecinos quieren una convivencia buena”, ha afirmado Roca, quien ha informado de la presencia de un dispositivo policial activo en el municipio para contener los altercados, en especial aquellos dirigidos contra jóvenes magrebíes. “No se combate la delincuencia con violencia, así no vamos a conseguir nada”, ha subrayado, denunciando además que a los disturbios “acudió gente que no es del pueblo”, lo que “complica la convivencia”.

El alcalde ha insistido en que “venir aquí a tener violencia es perder la convivencia que tenemos en nuestro pueblo y es lo que no quiero. Yo quiero que nuestro pueblo tenga convivencia, que quitemos la delincuencia, por supuesto, y para eso tendremos que hacer los esfuerzos que tengamos que hacer nosotros”. Sobre la investigación en curso por la agresión que desencadenó los disturbios, Roca ha confirmado que ha estado en contacto con la Guardia Civil. “Hoy, esta tarde mismo, he hablado con la Guardia Civil y todavía las investigaciones no han dado su fruto”, ha dicho, mostrando su confianza en que los hechos serán esclarecidos.