Una dietista se muestra tajante con el menú de una residencia: “No consentiría que mi madre se comiera esto”

Imágenes de la comida en la residencia de mayores de Ortigueira. (Comida Digna Xa)

Desde finales de 2024, familiares y usuarios de la residencia de mayores de Ortigueira denuncian la mala calidad de la comida que se sirve en el centro público. Unidos en la plataforma ciudadana Comida Digna Xa, los afectados han organizado protestas en las calles del municipio gallego, reclamando la mejora de las condiciones en la gestión de la residencia.

Desde el programa Equipo de Investigación, emitido en la cadena La Sexta, se realizó en marzo de este año una emisión especial dedicada a la situación en la residencia. Los investigadores contactaron con Francisca Martínez, dietista, para analizar el menú que reciben los ancianos en el centro.

La especialista recibía desde Comida Diga Xa multitud de vídeos de las comidas que se servían cada día. En su opinión, “el puré de patata es goma, es como si fuera chicle. Este plato tiene de todo menos unas propiedades organolépticas adecuadas; es indefinible”. En este sentido, Martínez reconoce que ella no se comería esos platos, y que “no consentiría” que su madre lo hiciera.

Consecuencias de la mala alimentación: “Puedes acabar teniendo anemia”

Más del 80% de los mayores que viven en centros residenciales presentan algún tipo de dependencia funcional, según datos del Imserso. Esta realidad convierte la alimentación en un elemento esencial para su salud, aunque, como explica Martínez, no siempre reciben los cuidados nutricionales que requieren.

La dietista advirtió en su entrevista con Equipo de Investigación de las consecuencias en la salud de los residentes que podía tener la mala calidad de los platos. “Si no te gusta una comida, la cantidad que vas a ingerir va a ser mucho menor, y esto va a provocar que pierdas más masa muscular, y si no comes la cantidad de nutrientes necesarios, puedas acabar teniendo una anemia”, aseguró Martínez.

Los riesgos son mayores si se tienen patologías previas, como la diabetes o la hipertensión. “Estas enfermedades se van a agravar y van a aparecer otras que probablemente estén asociadas a las que ya tenemos de base”, señaló.

Para la especialista, la comida debería servirse de manera más frecuente, pues a ciertas edades el organismo pierde capacidades para absorber los nutrientes y vitaminas necesarios de una sola vez. “Esto acaba generando que la persona tenga menos fuerza para comer o caminar. En muchos casos, puede llevarla a quedarse postrada en una cama“, aseguró en su entrevista con La Sexta.

Recomendaciones dietéticas para personas mayores

Dos personas mayores se preparan la comida.

Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), han emitido un documento de recomendaciones para la adaptación de la dieta a las personas mayores institucionalizadas o usuarias de centros de día. Estas personas, señala el organismo “suelen presentar ciertos déficits nutricionales propios de la edad”, por lo que es importante adaptar los menús diarios a sus condiciones nutricionales particulares.

El organismo público destaca la “necesidad de adecuación de la ingesta de las comidas a las preferencias alimentarias de las personas usuarias de estos servicios para mejorarla, especialmente en aquellos casos de personas con bajo apetito”. Pide “evitar restricciones dietéticas innecesarias” y “hacer una correcta gestión de los entornos para el consumo de alimentos creando espacios agradables y relajados, que faciliten la convivencia y el apoyo social”, así como vigilar “la posible interacción de los medicamentos con algunos alimentos, ya que, en este grupo de edad la polimedicación es frecuente”.