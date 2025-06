Estos son los cuatro documentos que debes pedir “sí o sí” si vas a comprar una vivienda, según una experta: “Ni se te ocurra comprar un piso sin revisar esto”

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Al explorar el proceso de adquisición de una vivienda, uno de los errores más frecuentes entre los compradores es quedarse solo con la revisión de documentos tradicionales, como la nota simple o el certificado energético. Sin embargo, según explica una experta de GoHipoteca a través de la cuenta de TikTok del bróker hipotecario (@gohipoteca), existen cuatro documentos clave “que casi nadie pide” y resultan determinantes para evitar sorpresas desagradables al hacerse con un piso. De acuerdo con la especialista, no solicitarlos puede derivar en gastos inesperados, impedir la firma de la hipoteca o incluso comprometer la seguridad de la inversión.

El primero de estos papeles esenciales es el certificado de deudas con la comunidad. Este documento, según explicó la experta de GoHipoteca, “te confirma si el piso tiene deudas pendientes con la comunidad de propietarios”. La importancia radica en el hecho de que, si existen deudas, “no será posible realizar una hipoteca a no ser que se haga el pago antes de la firma ante notario”. Asegurarse de que el propietario actual no tiene pagos atrasados evitará que el nuevo propietario herede pasivos ajenos y garantizará que la operación no se paralice en el último momento por esto.

Conoce el estado del inmueble

Otra recomendación poco habitual es exigir el certificado de inspección técnica del edificio (equivalente a la ITV para los vehículos), especialmente “si el piso que vas a comprar tiene más de 30, 40 o 50 años, porque esto varía según comunidad autónoma, es obligatorio que te lo den”. Este certificado “te dirá si está en buen estado o si el edificio necesita alguna mejora”. Solicitar el informe permite identificar si el inmueble requiere reformas estructurales importantes, así como el estado general de conservación.

Evita gastos imprevistos

El tercero de los documentos críticos señalados por la experta de GoHipoteca es el recibo o justificante del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En este punto, aclara que “la persona que es propietaria el día 1 de enero es quien va a pagar este impuesto”. Por ejemplo, “si compras la vivienda en junio de 2025, el IBI lo pagaría el vendedor porque era propietario en su momento”. Sin embargo, resulta habitual que vendedor y comprador pacten entre sí el reparto del IBI anual, por lo que “todo tiene que estar especificado en el contrato de compraventa”. Conviene comprobar que el impuesto esté al corriente de pago y definir en el acuerdo quién asume su coste para evitar futuras reclamaciones.

El cuarto documento indispensable es el acta de la última Junta de propietarios. Según explicó la experta, este papel es “clave para saber si hay derramas aprobadas, gastos, conflictos y otros datos”. Entre las razones principales destaca que “si hay alguna derrama aprobada es importante que no te pille por sorpresa y esto te puede servir para negociar el precio de compra”. Las derramas son aportaciones extraordinarias destinadas a sufragar gastos imprevistos, obras o reparaciones, a las que normalmente hace frente el propietario. Saber si existen (o si próximamente se plantean) permite ajustar el precio de la operación, solicitar una rebaja o, al menos, estar preparado para el desembolso posterior.