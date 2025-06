Un abogado aclara si es legal que el casero suba el precio del alquiler cada seis meses: “Tiene que venir previsto en el contrato”

El precio del alquiler sube un 9,9% interanual en mayo y marca récord histórico.

En un contexto de aumento constante del coste de vida en España, el precio de la vivienda es una de las principales preocupaciones económicas de muchos ciudadanos. Por eso, los inquilinos deben tener cuidado con las subidas inesperadas de la renta por parte de los propietarios, que suelen tomarse como una realidad asumida por corresponderse con la evolución de la inflación, pero los caseros están obligados a cumplir siempre con la legalidad vigente a la hora de hacer este tipo de cambios.

“No es legal que te suban la renta del alquiler cada seis meses siempre que tengas un contrato de alquiler de vivienda”, afirma Alberto Sánchez, abogado especializado en el sector inmobiliario y conocido por su asesoramiento jurídico online. Esta declaración, contundente y clara, pone el foco en una de las dudas más frecuentes: la periodicidad y legalidad de las subidas de renta en los contratos de alquiler de vivienda. Sánchez, que difunde consejos legales a través de sus perfiles en redes sociales, aclara así una pregunta común entre los que buscan orientación en materia de arrendamientos urbanos.

Condiciones para poder subir el alquiler

El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es el pilar normativo que regula la actualización de la renta en los contratos de alquiler de vivienda en España, según indica el experto en su cuenta de TikTok (@legalmente.rrss). Este artículo “especifica que la subida de renta será anual, por lo que te la pueden subir una vez al año”. Esta precisión legal implica que cualquier intento de modificar la renta con una frecuencia superior a la anualidad contraviene la normativa vigente, siempre que el contrato esté amparado por la LAU.

“Además, también señala que para que te puedan subir la renta tiene que venir previsto en el contrato, de manera que si no tienes una cláusula que diga que te pueden subir la renta, no te la podrán subir nunca”, puntualiza Sánchez. Esta condición convierte la redacción del contrato en un elemento esencial para la protección de los derechos del inquilino. Si el contrato no incluye una cláusula específica que permita la actualización de la renta, el arrendador no podrá aplicar ninguna subida, ni siquiera anual.

El caso del alquiler por habitaciones

La distinción entre los diferentes tipos de contratos de alquiler resulta fundamental para entender el alcance de la protección legal. El abogado y creador de contenido en redes advierte que “otra cosa es que tengas otro tipo de contrato de alquiler. Por ejemplo, un contrato de alquiler de habitación. Ya no estarías protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos y todos los derechos que vienen en ella”.

Esta diferencia es clave, ya que los contratos de alquiler de habitación no se rigen por la LAU, sino por lo que las partes acuerden en el propio contrato. Sánchez aclara que “en un contrato de alquiler de habitación te podrían subir la renta lo que diga en el contrato. Y si es seis meses serán seis meses”. Por lo tanto, la legalidad de la subida de la renta se determinará en función del tipo de contrato y de las cláusulas incluidas en el mismo.